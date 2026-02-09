AWS Marketplaceより「Claude for Enterprise」を全エンジニアへ展開

株式会社情報戦略テクノロジー

株式会社情報戦略テクノロジー(https://www.is-tech.co.jp/)（東京都渋谷区、代表取締役社長 高井淳、以下「当社」）は、2026年2月9日より、AWS Marketplaceを通じて提供されるAnthropic社の最上位プラン「Claude for Enterprise」を、社内の全エンジニアに対して展開することを決定いたしました。本施策により、最新のエージェント型AI開発ツール「Claude Code」を含む最高峰のAI環境を全エンジニアに提供し、当社が推進する「AI駆動開発」を劇的に進化させてまいります。

■背景と目的：エージェント型AI駆動開発（Agentic AI-Driven Development）への進化

当社は「AIカンパニー」として、これまでGitHub Copilotの全エンジニア導入や、Gemini、Claude、Cursor、Kiro（Amazon Q Developer）といったツールの活用を推進してまいりました。

昨今、AIは単なるコーディング補助から、自律的にタスクを完遂する「エージェント型」へと急速に進化しています。この度、世界最高水準の推論能力を持つClaudeのエンタープライズ版、及びターミナルから直接自律的な開発を支援する「Claude Code」を全社展開することで、設計、実装、テスト、デバッグの全工程をAIエージェントと共に進める、真の「AI駆動開発」を実装いたします。

■Claude for Enterprise 及び Claude Code 導入のメリット

AWS Marketplaceを通じて導入される本ソリューションは、以下の領域で革新的な効果をもたらします。

1. 圧倒的なコンテキストウィンドウと推論力

大規模なソースコード全体を一度に理解できる長いコンテキストウィンドウを活用し、プロジェクト全体の構造を把握した上での高度な機能修正やリファクタリングを可能にします。

2. 「Claude Code」による開発スタイルの変革

エンジニアがターミナル上で対話するだけで、AIが自律的にコードを書き換え、テストを実行し、エラーを修正する「エージェント型開発」を実現。開発速度を物理的な限界を超えて向上させます。

3. エンタープライズレベルのセキュリティとガバナンス

AWS環境を通じた提供により、機密情報の保護やデータプライバシーを担保。入力データがモデルの学習に利用されることはなく、高いセキュリティ基準が求められる大手クライアント企業のプロジェクトにおいても安心してAIをフル活用できます。

4. マルチAI・マルチクラウド環境の最適化

AWS Marketplace経由での一括管理により、既存のAWSインフラとの親和性を保ちながら、最先端の言語モデルを迅速にスケールさせることが可能です。

■今後の展望：AIカンパニーとしての圧倒的競争力

当社は、本ツールの展開により、エンジニアが「指示を出す側（オーケストレーター）」としてAIの能力を最大限に引き出し、より高度なアーキテクチャ設計や顧客のビジネス課題解決に集中できる環境を構築します。

現在運用しているGitHub Copilot Agent modeや各社LLMに加え、Claude for Enterpriseという強力な基盤を全エンジニアが標準装備することで、「マルチAI・マルチクラウド」による世界最強クラスのAI駆動開発体制を確立します。これにより、お客様のDX内製化支援において、他社の追随を許さない圧倒的な「スピード」と「品質」を提供し、AI時代のシステム開発におけるトップランナーとしての地位を盤石なものにしてまいります。

【 会 社 概 要 】

会 社 名 ：株式会社情報戦略テクノロジー

（東証グロース・155A）

代 表 者 ：代表取締役社長 高井 淳

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

恵比寿ガーデンプレイスタワー15F

電 話：03-6277-3461

事業内容：大手企業向けDX内製支援サービス等

U R L ：https://www.is-tech.co.jp/