プラン・インターナショナル、全国のイトーヨーカドー・ヨーク店舗での募金パートナーシップが10年を迎える

公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン

国際NGOプラン・インターナショナル（所在地：東京都世田谷区、理事長：池上清子、以下プラン）は世界の子どもたちの権利を守り、将来の可能性を広げるために、企業との連携を積極的に進めています。このたび、株式会社イトーヨーカ堂（代表取締役社長：山本 哲也、以下 イトーヨーカ堂）より、イトーヨーカドー・ヨーク全店の募金箱や「セブンマイルプログラム（※） 」を通じた募金活動で集められたご寄付をいただきました。この活動は 2016 年から毎年実施され、10年連続でプランの活動を寄付先として選んでいただき、今回のご寄付を含めた累計ご支援額は4,569万9,781円 にのぼります。

※ 店舗や通販サイトでのお買い物やお食事でたまったマイルをお好きな特典と交換または寄付をすることができるプログラム

全国での募金活動と「セブンマイルプログラム」を通じたご支援

イトーヨーカ堂では、多様化する社会課題に対して、お客様や従業員とともに支援を行う取り組みを2016年から続けられています。今回は、2025 年 9 月 1 日（月）から約３カ月間、プランがカンボジアで実施している「地域主導型の小学校給食」プロジェクトの支援として、全国のイトーヨーカドー、ヨーク全店舗の募金箱および 「セブンマイルプログラム」において募金活動を展開し、合計で297万8,959円ものご支援が寄せられました。

2026年1月27日には、プラン事務局にて寄贈式が行われました。いただいた寄付金は、カンボジアの子どもたちの学習効率向上と初等教育の修了率アップを目指し、学校給食や菜園の導入校を広げるほか、確実に給食を継続していくための地域支援に活用いたします。

ご寄付の目録を贈呈くださいましたイトーヨーカ堂サステナビリティ推進部 小山遊子様（左） プラン専務理事/事務局長 棚田（右）ご支援によりカンボジアの対象校全校で給食を提供できるように

プランはカンボジアの子どもたちの学習効率を上げ、初等教育の修了率を向上させるため、2013年から世界食糧計画（WFP）と連携して学校に給食を導入する取り組みを行っています。

これまでに対象地域のすべての小学校で毎日給食が提供されるようになり、このプロジェクトも残すところあと1年となりました。各校に設置した学校菜園では生徒が中心となって給食の食材となる野菜を育てています。今では多くの学校が州政府から予算配分を受けて自力で食材を調達し、プロジェクト終了後も地域の人々の手で給食を続けていけるよう体制を整えています。

プラン・インターナショナル

国際NGOプラン・インターナショナルは、誰もが平等で公正な世界を実現するために、子どもや若者、さまざまなステークホルダーとともに世界80カ国以上で活動しています。子どもや女の子たちが直面している不平等を生む原因を明らかにし、その解決にむけ取り組んでいます。子どもたちが生まれてから大人になるまで寄り添い、自らの力で困難や逆境を乗り越えることができるよう支援します。