市役所がVTuberライブ会場に！川口市、VTuberによる音楽ライブ配信パブリックビューイングを開催

株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、埼玉県川口市と連携し、2026年2月23日（月・祝）に川口市役所第二本庁舎にて「歌枠リレー in 川口」パブリックビューイングを開催します。本取り組みは、川口市の関係人口創出を目的とした「川口バーチャルお祭り団」プロジェクトの一環です。VTuberが市内の実際の景観を背景に歌唱配信を行い、その様子を市役所内の大型スクリーンで上映することで、ファンと地域が一体となる新たなプロモーションを推進します。

１．背景

川口市では、Z世代を中心とした若年層への都市魅力発信と、中長期的に地域を応援する「関係人口」の創出に取り組んでいます。本プロジェクトは、2025年10月の「埼玉県バーチャル観光大使」春日部つくし氏の「川口バーチャルお祭り団」リーダー就任を皮切りに、10月に川口オートレース場で行われた「まちなかVTuberスーパートークライブ in 川口」やライブコマースイベント「バーチャル物産展」、2026年1月の「市内1,000箇所ポスター掲載企画」と段階的に展開してきました。

※「川口バーチャルお祭り団」特設ページ

https://home.machisupa.com/kawaguchi

本企画は、HOSONO株式会社が川口市より委託を請け、株式会社フューチャーリンクネットワークと株式会社uyetが協働して推進しています。

２．取り組み内容

2026年2月23日（月・祝日）、川口市役所第二本庁舎の大会議室で、VTuber10名による「歌枠リレー」のパブリックビューイングを実施します。会場のスクリーンに出演VTuberが映り、配信の中で歌います。またMCタイムでは川口市に関する紹介コーナーを設けて来場者の方に川口市の魅力を紹介します。

※各VTuberのYouTube公式アカウントでもVTuberのパフォーマンスをライブ配信でご視聴いただけます。また、当日は市内店舗と連携したコラボ企画も実施し、来場者に市内回遊を促して参ります。

3. 出演VTuber

本イベントを盛り上げる「川口バーチャルお祭り団」のメンバーです。

春日部つくし：VTuber。川口バーチャルお祭り団リーダー。埼玉県バーチャル観光大使。本プロジェクトの牽引役として、川口市の魅力を内外に発信。

春日部つくし

川口バーチャルお祭り団メンバー10名のVTuberたちがリレー形式でバトンを繋ぎ、約6時間にわたるライブパフォーマンスをオンラインと市役所会場へ届けます。

※詳細な出演順および全メンバーリストは、特設サイト（ https://home.machisupa.com/kawaguchi ）にて順次公開します。

4. 期待される効果

市外からのファン流入による市内回遊と、SNS上でのハッシュタグ「#川口バーチャルお祭り団」を含むUGC（ユーザー生成コンテンツ）の増加を目指しています。

本イベントの熱量をそのままに、2026年3月にはプロジェクト全体の成果を振り返る「総括配信」を実施予定です。

5. 実施概要（予定）

企画名：歌枠リレー in 川口

場所：川口市役所第二本庁舎6階 大会議室 および 各VTuberのYouTubeチャンネル

開催日時：2026年2月23日（月・祝）12：00～18：00（予定）

参加方法/費用：事前申し込みなし/無料

《まちスパチャプロジェクトとは》

『まちスパチャプロジェクト』は、VTuberと共に地域の魅力を動画や漫画などのコンテンツ等で発信することで、VTuberと地域の双方に新たな露出機会を創出していくプロジェクトです。ユーザーが楽しみながらVTuberと共に地域に触れ、”推せるまち”を見つけられるような取り組みを目指しています。

2023年12月に開始した岩手県八幡平市との第一弾プロジェクトを皮切りに、岡山県新見市、茨城県鉾田市、福島県喜多方市、熊本県玉名市、岐阜県垂井町、北海道鶴居村、埼玉県川口市の計８自治体で実施しています。

▼「まちスパチャプロジェクト」公式サイト：https://home.machisupa.com/

▼「まちスパチャプロジェクト」公式Xアカウント：https://twitter.com/machisupaPJ

