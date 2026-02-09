写真家 飯田安国 個展「カメラをぶら下げ、昼はぶらぶら、夜はフラフラ」を六本木・アートかビーフンか白厨にて2月13日(金)より開催。サンフランシスコから東京下町まで、人生の軌跡の作品群を紹介

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、当社が運営する六本木にある台湾料理店併設のギャラリー「アートかビーフンか白厨（パイチュウ）」にて、2026年2月13日(金)～2026年2月28日(土)の会期で、写真家・飯田安国による個展「カメラをぶら下げ、昼はぶらぶら、夜はフラフラ」を開催いたします。

本展では、サンフランシスコや東京の下町の火消し芸者との関わりの中で撮影した作品など、作家の辿ってきた人生の軌跡とも言える作品群に加え、今回初めて公開される秘蔵写真もご覧いただけます。



・本展の出展作品はArtSticker限定で販売いたします。また全て「先着制」で2026年2月13日(金) 17:00から販売受付をいたします。

・2月14日（土）17:00～19:00にどなたでも無料でご参加いただけるレセプションを開催いたします。

展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/114809

開催概要

アートかビーフンか白厨では2026年2月13日(金)から2026年2月28日(土)までの会期で写真家・飯田安国による個展「カメラをぶら下げ、昼はぶらぶら、夜はフラフラ」を開催いたします。

2024年1月に「Artist Lounge@kudan house Vol.1」にて開催された、自身初の写真展「飯田安国写真展 “Hi Love CAROL”」が称賛を浴びた写真家・飯田安国の特別展示。



ANA機内誌『翼の王国』や『Esquire』『BRIO』など幅広い媒体で活動し、角打ち取材や旅写真を撮影しながら、1960年代から数々の芸術家と交流を持ち、昼も夜も、とにかくいつでもシャッターを切ってきたという。



サンフランシスコでの作品、古き良き東京下町の火消しや芸者との関わりの中で撮影した作品、旅中に気の向くままに写し手帖に貼り留めてきた作品など、氏の辿ってきた旅ガラスのごとき人生の軌跡とも言える作品群に加え、今回初めて公開される秘蔵写真もご覧いただけます。



会期中は作家が在廊し、来場者を迎える予定です。

アーティスト

飯田安国 / IIDA Yasukuni

東京新橋生まれ育ち

桜田小学校で人間関係を学び

San Francisco Art InstituteでARTを遊び

巷でカメラと友達になった

知らないこと 行ったことがない やったことがない

そうゆうのが大好き

自称 大イカレポンチ

Information

カメラをぶら下げ、昼はぶらぶら、夜はフラフラ

会期

2026/2/13(金)～2026/2/28(土)



会場

アートかビーフンか白厨



住所

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目2－4 朝日生命六本木ビル 2階

(エレベーターの左手奥にある階段を2階までお進みください)

＞Google map(https://maps.app.goo.gl/5G1VKo2cvsh676Li8)

電話番号

03-6434-9367

開催時間

17:00～23:00

(飲食は22:00ラストオーダー)

休館日

日・月

観覧料

無料

アクセス

日比谷線「六本木駅」徒歩4分、大江戸線「六本木」徒歩7分

千代田線「乃木坂駅」徒歩13分、南北線「六本木一丁目駅」徒歩13分



参加アーティスト

飯田安国 / IIDA Yasukuni

主催

ArtSticker（運営：The Chain Museum）

展覧会ページURL

https://artsticker.app/events/114809

会場：アートかビーフンか白厨（パイチュウ）

ArtStickerを運営するThe Chain Museum がプロデュースする台湾料理が楽しめるアートギャラリーです。再開発で取り壊しの決まっている雑居ビルにて毎月アートプロジェクトを企画運営しています。「アートかビーフンか」という名前の通り、お客さまにはギャラリー空間での作品鑑賞を楽しんでいただくことも、飲食スペースにて食事をしていただくことも可能です。（ドリンク片手に作品鑑賞も可能です）店名の「白厨」はホワイトキューブへのリスペクトや憧れと、キッチンから漂う安心感や温かみを組み合わせた造語です。



▼Instagram

https://www.instagram.com/paichu_artsticker/

ArtSticker（アートスティッカー）について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。



▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

株式会社The Chain Museum概要

The Chain Museumは「気付きのトリガーを、芸術にも生活にも。」というミッションを掲げ、これまで、気付きのトリガーを世界中に伝播させるために、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくる「ArtSticker事業」、生活の中にアートを散りばめるために、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「Coordination事業」、そして、アートとのより多様な関わり方を提案するために、自らが運営する「Gallery事業」を展開。デジタルとリアルを相互に駆使し、気付きのトリガーを伝播させてまいります。

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/