「GROWTH 祭 TOKYO 2026」出展募集を開始。グロースをテーマとしたビジネスカンファレンスを今年も開催！──株式会社YOUTRUST

プロフェッショナルネットワーク「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長：岩崎由夏）は、「GROWTH 祭 TOKYO 2026」を2026年9月9日（水）・10日（木）に開催することをお知らせいたします。

■ 開催背景

「GROWTH 祭 TOKYO 2026」は、事業や会社の成長を加速させるための知見が詰まったカンファレンスイベントです。マーケティング・セールス・事業開発・コンテンツなどの幅広い視点からビジネスをいかに「グロース」させるかに焦点を当て、深く掘り下げていきます。





前回（2025年2月開催）は1,200名以上が申し込んでいただき、開催いたしました。その熱量と反響を受け、2026年は内容を拡充し、スケールアップいたします。

2026年のテーマは「AIの進化。人間の真価。 ― グロースに挑む2日間 ―」。



AIの進化は、これまでの事業成長の常識を大きく塗り替えつつあります。業務は高速化・自動化され、意思決定の精度は飛躍的に高まる一方で、「人間にしか担えない価値とは何か」が、これまで以上に問われる時代に突入しました。

事業開発、マーケティング、セールス、プロダクト…。

あらゆる職種において、AIを“使うかどうか”ではなく、AIと共に、どのように価値を生み出し続けるのかが、成長の分かれ目になっています。

AIの進化の先で、人間はどう真価を発揮すべきか。

そして、グロースはどこへ向かうのか。

セッション、スポンサーブース、ネットワーキングなど、多彩なコンテンツを通じて、学び、つながり、次の一手を持ち帰るための2日間をお届けします。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

〈イベント概要〉

・名称：GROWTH 祭 TOKYO 2026（#グロース祭）

・日程：2026年9月9日（水）・10日（木）

・開催形式：オフライン会場

・会場：ヒカリエホール

〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 9F（渋谷駅直結）

・主催：株式会社YOUTRUST

・参加費用：無料

・参加申込：イベントサイトよりエントリーください

※イベントサイト公開は2026年7月初旬を予定しています。

■「GROWTH 祭 TOKYO 2025」ダイジェスト

2025年2月に開催した、事業成長をテーマに知見と実践者が集結したビジネスカンファレンス。事業開発・マーケティングをメインターゲットに1,200名以上が申込、登壇者60名以上、協賛・協力企業50社以上で開催いたしました。

※参考：「GROWTH 祭 TOKYO 2025」イベントサイト(https://lp-a.youtrust.jp/gmt2025/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cKt219olgd8 ]

■「GROWTH 祭 TOKYO 2026」スポンサー企業募集

事業の成長を支援するソリューション・サービス・プロダクト・知見・体制などをお持ちのスポンサー企業様を募集しております。詳細については、以下よりお気軽にお問い合わせください。

- 担当者打ち合わせ設定ページはこちら(https://app.spirinc.com/t/BOV4fjgHOux5GlyhlQ2rD/as/GUmfEoAvzOVU9gPrMr9fv/confirm)- 資料請求・お問い合わせフォームはこちら(https://lp.youtrust.jp/brandsolution/event202609-1)

＜日本のキャリアSNS『YOUTRUST』について＞

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のためのキャリアSNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでキャリアの可能性を切り拓いていける、ネットワーク型のプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできるABMサービス「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。

▶ サービスページ：https://youtrust.jp/lp

▶ iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/youtrust/id1535785012

▶ Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.youtrust.youtrust

▶ メディア（YOUTRUST Studio）：https://youtrust.jp/studio

▶ 採用支援「YOUTRUST TALENT」：https://lp.youtrust.jp/recruiter

▶ 広報支援「YOUTRUST ADS」：https://lp.youtrust.jp/youtruststudio

▶ 営業支援「YOUTRUST SALES」：https://lp.youtrust.jp/salestech/b

▶ 調査支援「YOUTRUST INSIGHT」：https://lp.youtrust.jp/insight/b

