セルリアンタワー東急ホテル、地上150ｍの絶景で味わう天空のシャンパン体験！世界的名門シャンパンを楽しむ特別なハッピーアワーを2月15日より開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/bellovisto/plan/138355/index.html

セルリアンタワー東急ホテル（東京都渋谷区、総支配人 吉岡 慎一）のタワーズバー「ベロビスト」（40F）では、2026年2月15日（日）より、厳選シャンパンを気軽にお楽しみいただける時間限定企画、「ベロビスト シャンパン ハッピーアワー」を開催いたします。

本企画では、世界的に名高いメゾンの「テタンジェ」「G.H.マム」「ニコラ・フィアット」の3銘柄をグラスでご提供。

地上40階からの眺望とともに、それぞれの個性が息づく味わいをご堪能いただけます。

ご注文は16:00から19:00まで。お仕事帰りやお食事の前などにふらりと立ち寄って、気軽にシャンパンをお楽しみいただける企画です。単品グラスのほか、飲み比べをお楽しみいただける2杯セット、3杯セットもご用意しております。

さらに、「ベロビスト シャンパン ハッピーアワー」をご利用のお客さまには、20:00までテーブルチャージを無料とする特典をご用意。

夕暮れから煌めく夜景へと刻々と表情を変える特別なひとときを、シャンパンとともに優雅にご体感いただけます。「今日は一杯だけ」「少し贅沢な寄り道を」―そんな気分にもぴったりのハッピーアワー。仕事帰りの一杯や、大切な方との語らいのひとときに、タワーズバー「ベロビスト」ならではの洗練された空間で、心に残るシャンパン体験をお届けいたします。

「ベロビスト シャンパン ハッピーアワー」概要

期 間

2026年2月15日（日）より（特別催事日を除く）

時 間

16：00～19：00までのご注文

場 所

タワーズバー「ベロビスト」（40F）

内 容

テタンジェ「ブリュット レゼルヴ」 / G.H.マム「マム コルドン ルージュ」 / ニコラ・フィアット「レゼルヴ・エクスクルーシヴ ブリュット」

料 金

・グラス 各1,800円

・2杯セット 3,500円

・3杯セット 5,100円

特 典

20:00までテーブルチャージ無料（通常 19:00以降1名さま2,000円）

ご予約・お問い合わせ

03-3476-3398（「ベロビスト」直通16:00～22:00）

https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/bellovisto/index.html



※表示の料金には、サービス料15％および消費税10％が含まれております。

※在庫の状況によりアイテムが変更となる場合がございます。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

※食物アレルギーをお持ちのお客さまは、ご予約時にお申し出ください。重度の食物アレルギーを発症される可能性がある際、ご要望にお応え出来ない場合もございますので予めご了承ください。

※写真はすべてイメージです。

シャンパン詳細

（内容は変更となる場合がございます）

■テタンジェ

「ブリュット レゼルヴ」

長期瓶熟成を感じさせる繊細な泡立ちで、果実やブリオッシュ、桃や白い花、バニラなどを思わせるアロマと生き生きとしたフレッシュでクリスピーな味わいと優れた調和が感じられます。デリケートな果実や蜂蜜の味わいが楽しめます。

■G.H.マム

「マム コルドン ルージュ」

熟したピーチとアプリコット、パイナップルの香りがグラスからあふれ出します。ストラクチャーのしっかりしたこのシャンパーニュは、一口ごとにフレッシュフルーツの複雑なフレーバーを放ち、フィニッシュも力強く新鮮が長続きします。

■ニコラ・フィアット

「レゼルヴ・エクスクルーシヴ ブリュット」

洋梨やリンゴなどの白系の果実の香りが感じられ、アーモンドやヘーゼルナッツのような香りを放っています。

フレッシュな口当りとまろやかでリッチな果実味が心地よく、バランスのとれた味わいです。

Tower's Bar [BELLOVISTO]（タワーズバー「ベロビスト」）概要

地上150ｍ、ホテル最上階から眺める、美しく移ろいゆく街の表情。黄昏行く薄暮から夜にかけて、渋谷の近代的なビル群や新宿副都心、遠くは東京スカイツリーまで、ドラマティックな景色に包まれて大人だけの上質な時間をお過ごしいただけます。多彩なバーテンダーたちによるカクテル、ジャパニーズウィスキーをはじめ世界の銘酒と、季節ごとに織りなす旬の料理とともに、贅沢なひとときを心ゆくまでお楽しみください。

席数：

118席 個室１室(8～20名さま)

営業時間：

月～金曜 16:00～24:00（L.O.23:30）

土曜 13:30～24:00（L.O.23:30）

日曜・祝日 13:30～23:00（L.O.22:00）

お問い合わせ：

03-3476-3398（直通16:00～22:00）

https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/bellovisto/index.html

セルリアンタワー東急ホテル 概要

2001年5月開業。渋谷駅から徒歩5分に位置する、ゲストの様々なご要望にお応えできる渋谷で数少ないラグジュアリーホテルです。モダンスタイルの中に和の趣が感じられ、美しい眺望を臨む客室と多用途な宴会場、多彩なジャンルのレストランやバーを有し、日本のホテルならではの温かなおもてなしで皆さまをお迎えいたします。日本の伝統と流行、ENTERTAINMENTが交差するSHIBUYAで、季節の移ろい、四季折々の文化に触れることで感じる心の豊かさを

「SHIBUYA LUXURY」として表現するプロジェクトを2024年より始動しています。

所在地：

東京都渋谷区桜丘町26-1

アクセス：

渋谷駅より徒歩5分

開業日：

2001年5月24日

建物概要：

地上40階 地下4階

営業施設：

客室403室（収容人数806名）宴会場11 レストラン＆バー11

公式ウェブサイト：

https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/index.html