ホテル・旅館特化型デジタルチップシステム「CoCoRo」HCJ2026に出展（西4ホール W4-D21）

faag株式会社（代表取締役：村田 陽二／本社：千葉県いすみ市、以下「faag」）が提供するお客様からの感謝の気持ちを届けるデジタルチップシステム「CoCoRo（ココロ）」は、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催される「HCJ2026（三展合同展示会）」に出展いたします。

本展示会は「国際ホテル・レストラン・ショー」「フード・ケータリングショー」「厨房設備機器展」の三展で構成され、宿泊・外食・給食業界向けの国内最大級の商談展示会です。

CoCoRoは、西展示棟4ホール「W4-D21」ブースにて、サービス現場で生まれるお客様からの感謝を、メッセージとデジタルな心づけとして可視化する体験をご提供します。

出展の背景

感謝の気持ちを届けるデジタルチップシステム「CoCoRo」（https://cocoro.faag.co.jp/(https://cocoro.faag.co.jp/resources/cocoro-overview/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=hcj2026)）

宿泊・サービス産業では、人材不足や離職、現場の負荷増が継続的な課題となっています。2026年より本格提供を開始したCoCoRoは、現場で生まれる「ありがとう」とデジタルなお心づけ（デジタルチップ）をデータとして蓄積・活用できる設計により、サービス品質の向上やスタッフのエンゲージメント向上を支援します。

展示内容

QRコードを読み取り、実際にスタッフ宛てに「ありがとう」とデジタルお心づけ（デジタルチップ）を送れる体験をご用意しています。CoCoRoは、従来は埋もれていたお客様からの感謝の声を可視化し、人材不足に悩む現場で「辞めにくく、続けたくなる職場づくり」を後押しするソリューションです。

個々のスタッフに届くメッセージとお心づけをデータとして蓄積し、評価・表彰・育成に活かすことで、従業員エンゲージメントの向上と、おもてなし品質の底上げを同時に実現するイメージをお持ちいただけます。

このような方におすすめです

・従業員エンゲージメントや定着に課題を感じている方

・サービス品質の“見える化”や評価・育成の仕組みを整えたい方

・インバウンドを含む顧客体験の向上と、現場の負荷軽減を両立したい方

展示会概要

展示会名：HCJ2026（三展合同展示会）

（国際ホテル・レストラン・ショー／フード・ケータリングショー／厨房設備機器展）

会 期：2026年2月17日（火）～20日（金）10:00～17:00（最終日は16:30まで）

会 場：東京ビッグサイト（東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール）

ブ ー ス：西展示棟4ホール W4-D21（CoCoRo）

ご来場には事前登録が必要です。下記より来場事前登録のうえ、CoCoRoブース（W4-D21）へお立ち寄りください。

CoCoRoとは？

来場事前登録ページはこちら :https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000608感謝の気持ちを届けるデジタルチップシステム「CoCoRo」（https://cocoro.faag.co.jp/(https://cocoro.faag.co.jp/resources/cocoro-overview/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=hcj2026)）

CoCoRoは、お客様がインターネットを通じて、サービス提供者に対して感謝のメッセージとオンライン心付けを贈るためのツールです。サービス提供者側は、受け取った感謝を従業員のモチベーション向上などに活用できます 。

<サービスサイト>

https://cocoro.faag.co.jp/

CoCoRoの特長

サービス業界で働く方の声

- ゲストとの関係値構築・メッセージ機能好印象を抱いているゲストからのメッセージを受け取ることができます。・翻訳機能英語、中国語、韓国語など、各種言語からのメッセージを日本語に翻訳することができます。- おもてなしの好事例を分析・分析支援データベース感謝のメッセージからおもてなしの好事例を抽出することができます。

お心づけ、メッセージが”やりがい”になると答えた方は83％。

ゲストに覚えてもらうことにやりがいを感じるという方が多いという結果でした。

商品・サービスの資料ダウンロード

当社によるアンケート調査（宿泊・飲食業の就業経験者 n=32）。回答者の主観に基づく結果です。

CoCoRoの詳細資料はこちらからダウンロードできます。

会社概要

サービスの資料ダウンロードはこちら :https://cocoro.faag.co.jp/resources/cocoro-overview/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=hcj2026&utm_content=doc_download

会社名：ｆａａｇ株式会社（https://faag.co.jp/）

代表取締役 ：村田 陽二

所在地：千葉県いすみ市上布施1165番地2

設立：2018年9月

事業内容

・ITコンサル事業

・WEBマーケティング事業

・サイト・アプリ・動画制作事業

・メディア事業

・経営コンサルティング事業

