ジルコニア酸素センサー専門メーカー「Sensore Electronic」日本市場へ本格展開

PSTジャパン株式会社

2026年2月6日

Sensore Electronic GmbH（オーストリア・クロスターノイブルク）

PSTジャパン株式会社（東京都・武蔵野市）

ジルコニア酸素センサー技術に特化した Sensore Electronic GmbH（本社：オーストリア） は、DwyerOmega グループの一員として高精度O2計測ソリューションを世界に提供してきました。

このたび、日本国内における Sensore 製品の販売および技術サポートを、同グループ日本法人である「PSTジャパン株式会社」が正式に開始いたします。

Sensore の酸素センサー／酸素トランスミッターは、医療機器、食品包装、産業安全、分析装置など、高精度な酸素管理が求められる幅広い分野で採用されているグローバル製品です。工場出荷時に校正済みで即使用でき、10 ppm～96%まで広範囲を高精度に測定可能です。他社の酸素センサーモジュールの代替として、長寿命・高安定性・アナログ／Modbus対応など、より高性能な選択肢としてご提案します。



今後は PSTジャパンが日本市場における窓口となり、国内メーカー・研究機関に対して迅速な供給体制と技術支援を提供してまいります。

日本市場向け製品の主な特徴

- 医療・食品・研究用途に対応した高度なO2計測技術Sensoreは、人工呼吸器から食品包装（MAP）、研究機関の分析装置まで、幅広い分野で高い評価を得ているジルコニア酸素センサー技術を提供しています。- 工場出荷時のフルキャリブレーションで導入が容易主力モデル OxyPro‑XT は、工場出荷時に完全校正済みのため、装置に接続するだけで正確な酸素測定が可能です（Plug & Measure）。- アナログ／デジタル（Modbus RTU）両対応産業機器向け制御に最適化された出力仕様：- - 0-5 V / 4-20 mA- - RS485 Modbus RTUシステムへの組み込みが容易です。- 装置組込みに最適なジルコニア酸素センサー（OEM向け）Sensore Electronic は、完成品トランスミッターだけでなく、装置組込み用途（OEM）に最適化されたジルコニア酸素センサー単体およびセンサーモジュールを幅広く提供しています。これらの組込み式センサーは、分析装置、医療機器、ガス発生装置、グローブボックス、食品・医薬向け装置など、機器内部にセンサーを直接組み込む用途を想定して設計されています。主な特長- - ジルコニア方式による長寿命・非消耗型センサー- - ppmレベルから％濃度まで対応する広い測定レンジ- - 高温動作・高速応答・ドリフトの少ない安定特性- - TO-39、TO-8 などのコンパクトパッケージ- - OEM設計に適したセンサー単体供給および専用電子回路ボード（Generic Sensor Board / Compact Sensor Board）による容易な信号処理・制御回路設計

完成品トランスミッター（OxyPro XT 等）と同一のジルコニアセンサー技術をベースとしており、既存センサーモジュールからの置き換えや自社装置へのカスタム組込みに最適なソリューションです。

PSTジャパンでは、日本国内のOEMメーカー様向けに、用途選定・回路設計・量産対応を含めた技術サポートを提供いたします。

製品ラインアップ

本件に関するお問い合わせ

- OxyPro‑XT（酸素トランスミッター）- - 測定範囲：10 ppm ～ 96% O2- - ジルコニアセンサー搭載- - 工場校正済み- - アナログ＆Modbus RTU対応- ProSafe SIL2 酸素トランスミッター- - 産業安全用途向け- - 安全認証（SIL2）に対応- ジルコニア酸素センサー各種（OEM向け）- - ppm ～ % O2対応モデル- - リミティングカレント方式ジルコニアセンサー- - センサー単体／電子回路ボード組合せ対応- - 分析装置・医療機器・ガス制御装置向けミニ酸素センサー基板マウント 「SO-B0-xxx」小型酸素センサー（ケーブルマウントタイプ）「SO-E2-XXX-D040C」ミニ酸素センサー（フランジ取付タイプ）「SO-B1-XXX」ミニ酸素センサー（ホース接続タイプ）「SO-E3-xxx」

製品仕様・アプリケーション相談・技術的な質問などお気軽にご連絡ください。

ＰＳＴジャパン株式会社

Email：jp.info@dwyeromega.com

Web：https://www.processsensing.co.jp