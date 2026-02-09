レンズの選定・配置を最適化し、光を思い通りに操る「光学設計」無料ソフト「reZonator」で“操作しながら”学ぶオンライン講座（全3回）第1回を「OptiVideo」で公開開始

株式会社光響

株式会社光響は、運営するレーザー・光学の動画学習サービス「OptiVideo」において、高度な光学設計の扉を開く無料ソフト「reZonator」を用いた実践的なオンライン講座「reZonatorを活用した光学設計の実践」（全3回シリーズ）の公開を開始いたしました。

光学設計とは、レンズ、ミラー、プリズムなどの光学素子を組み合わせて、特定の目的を達成する光学系を設計することです。光の性質（屈折、反射、回折、干渉など）を利用して、所望の光学性能を実現するための技術です。

本講座では、レーザー共振器・光学系の解析に特化した無料ソフト「reZonator」を使用することで、高額な有料ソフトや複雑な環境構築を必要とせず、誰でも手軽に実践的なシミュレーション技術を習得できます。

「OptiVideo」で公開されている「光学理論」（講師：谷田貝 豊彦 氏）や「光学設計」（講師：牛山 善太 氏）といった基礎講座に続く「実践編」として位置付けられ、知識を実務レベルの設計・解析スキルへと昇華させることを目的としています。

第1回は「Single-Pass System ～非点収差と補正、レンズ設計～」をテーマに解説します。

講座内容・開催概要

■ 第1回講座「Single-Pass System ～非点収差と補正、レンズ設計～」内容

第1回では、光がレンズや鏡などの部品を往復せず、一度だけ通り抜ける最も基本的な仕組みである「Single-Pass System」を題材に、ソフトの基本操作からレンズ設計までを解説します。本講座では、この基礎的な構成を用いて、光学設計の現場で課題となりやすい「収差」の原因特定と対策を学びます。

- 光学設計ソフト「reZonator」を使用した「Single-Pass System」解説- 収差と補正：傾斜した平行平板・結晶を通過する非平行ビームの非点収差解析- レンズ設計：Multirange Caustic を用いた集光位置・ビーム径の可視化、傾斜レンズによる非点収差補正など

非点収差解析画面（例） - ビーム伝搬の可視化／非点収差の評価表示



補正効果の比較（例） - 傾斜レンズ等による改善の可視化

■今後の公開予定

本シリーズは全3回の構成を予定しており、第2回・第3回ではより高度な共振器設計について解説します。



第1回：光学設計ソフトreZonator Single-Pass System

- Single-Pass System 解説- Single-Pass System ～収差と補正～- Single-Pass System ～レンズ設計～

第2回：光学設計ソフトreZonator Standing-Wave Resonator（順次公開予定）

- Standing-Wave Resonator 解説1- Standing-Wave Resonator 解説2

第3回：光学設計ソフトreZonator Ring Resonator（順次公開予定）

- Ring Resonator 解説1- Ring Resonator 解説2

■開催概要

- セミナー形式：オンライン- 開催頻度：随時開催- 所要時間：約30分- 受講対象：初級（レーザー光学・シミュレーション初学者向け）- 受講費用：11,000円（税込）



■ URL

セミナー申込先

https://www.symphotony.com/kokyoseminar/rezonator-1/



reZonator

http://rezonator.orion-project.org/



OptiVideo

https://optivideo.info/



■ お問い合わせ先

株式会社 光響 マーケティング部

担当：仲田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：marketing@symphotony.com