サクッ、とろっ！ひんやり楽しむ、新感覚デザートアイスパン「とろけるクイニーアマンアイス」新発売です。

株式会社SakimotoBakery大阪3店舗と公式オンラインストアで先行販売スタート

SAKImoto bakery（株式会社SakimotoBakery 本社：大阪府大阪市 代表取締役 東 忠治）では、2026年2月13日(金)より、新感覚のデザートアイスパン「とろけるクイニーアマンアイス」 を販売開始いたします。

クイニーアマンにとろける食感のクリームを閉じ込め、まるごと凍らせた新感覚のスイーツパンです。

4種のフレーバー

プレーン 450円（税込）

香ばしくキャラメリゼしたクイニーアマンに、なめらかなカスタードとホイップを合わせた軽やかなクリームを閉じ込めました。

サクッとした食感の中から、とろけるクリームとバターのコクが広がります。

チョコレート 470円（税込）

クイニーアマンの中に、チョコカスタードとホイップを合わせた軽やかなクリームをたっぷり閉じ込めました。

カカオのコクとほろ苦さが、バターの風味と重なる大人の味わいです。

塩キャラメル 470円（税込）

ほろ苦いキャラメルカスタードに、ほんのり塩味を効かせたクリームがたっぷり。

甘さとコクのバランスが心地良い、満足感のある味わいです。

ピスタチオ 500円（税込）

ピスタチオの風味豊かなカスタードと軽やかなホイップを合わせました。

ナッツのコクと香りが広がる、余韻まで楽しめる贅沢なひとくちです。

＜商品概要＞

◆ 店舗名 SAKImoto bakery

◆ 商品名 とろけるクイニーアマンアイス 全4フレーバー

◆ 販売日 2026年2月13日(金)～

◆ 販売方法 店舗販売／オンラインショップ （ https://sakimoto.shop-pro.jp/ ）

◆ ご予約開始日 2026年2月6日(金) 各店舗オープン時 ～ ご予約数に達し次第終了

※オンラインショップは同日11:00よりスタートします。

※ご予約は、各店へのお電話にて受付いたします。

◆ 販売店舗 SAKImoto bakery 下記3店舗

大阪初號本店／大阪あべの店／and more 扇町店

現在、全国14店舗、海外9店舗を展開しております。

卵と乳を使わず、小麦本来の味わいと香りが楽しめる「極美‟ナチュラル”食パン」と、北海道産牛乳や生クリーム、国産はちみつなど厳選素材の贅沢な味わいが広がる「極生‟北海道ミルクバター”食パン」の2大看板商品をはじめ、クロワッサンや塩トリュフパンなど、豊富なラインナップがございます。

極生‟北海道ミルクバター”食パン

派生ブランドの「嵜本珈琲」では、オリジナルブレンドの「嵜本オリジナルブレンド」をはじめ、5種類の定番ブレンドと季節限定ブレンドをご用意しております。豆の状態や季節に合わせて店舗で自家焙煎した珈琲は、嵜本bakeryのパンやスイーツとの相性抜群です。

嵜本bakeryは「生活の様々なシーンに寄り添い、日常に幸せと彩りをもたらすベーカリーショップ」を目指しています。

嵜本のクロワッサン - チョコレート、嵜本オリジナルブレンド、嵜本の塩トリュフパン

詳細を見る :https://shokupan-sakimoto.com/

2017年オープン 大阪初號本店

株式会社SakimotoBakery

・設立日 令和 5年 5月

・代表取締役 東 忠治

・主な事業内容 パンの企画及び製造、販売

カフェの飲食店経営

・本社所在 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-18 3階

・TEL 06-6645-7700

・FAX 06-6645-7707

・Instagram https://www.instagram.com/shokupan_sakimoto