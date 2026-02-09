サクッ、とろっ！ひんやり楽しむ、新感覚デザートアイスパン「とろけるクイニーアマンアイス」新発売です。

大阪3店舗と公式オンラインストアで先行販売スタート

　SAKImoto bakery（株式会社SakimotoBakery　本社：大阪府大阪市　代表取締役　東 忠治）では、2026年2月13日(金)より、新感覚のデザートアイスパン「とろけるクイニーアマンアイス」 を販売開始いたします。


クイニーアマンにとろける食感のクリームを閉じ込め、まるごと凍らせた新感覚のスイーツパンです。


4種のフレーバー

プレーン　450円（税込）

香ばしくキャラメリゼしたクイニーアマンに、なめらかなカスタードとホイップを合わせた軽やかなクリームを閉じ込めました。


サクッとした食感の中から、とろけるクリームとバターのコクが広がります。





チョコレート　470円（税込）

クイニーアマンの中に、チョコカスタードとホイップを合わせた軽やかなクリームをたっぷり閉じ込めました。


カカオのコクとほろ苦さが、バターの風味と重なる大人の味わいです。





塩キャラメル　470円（税込）

ほろ苦いキャラメルカスタードに、ほんのり塩味を効かせたクリームがたっぷり。


甘さとコクのバランスが心地良い、満足感のある味わいです。





ピスタチオ　500円（税込）

ピスタチオの風味豊かなカスタードと軽やかなホイップを合わせました。


ナッツのコクと香りが広がる、余韻まで楽しめる贅沢なひとくちです。






＜商品概要＞

◆ 店舗名　　　　SAKImoto bakery


◆ 商品名　　　　とろけるクイニーアマンアイス　全4フレーバー


◆ 販売日　　　　2026年2月13日(金)～


◆ 販売方法　　　店舗販売／オンラインショップ （ https://sakimoto.shop-pro.jp/ ）


◆ ご予約開始日　2026年2月6日(金)　各店舗オープン時 ～ ご予約数に達し次第終了


　　　　　　　　※オンラインショップは同日11:00よりスタートします。


　　　　　　　　※ご予約は、各店へのお電話にて受付いたします。


◆ 販売店舗　　　SAKImoto bakery　下記3店舗


　　　　　　　　大阪初號本店／大阪あべの店／and more　扇町店



現在、全国14店舗、海外9店舗を展開しております。


卵と乳を使わず、小麦本来の味わいと香りが楽しめる「極美‟ナチュラル”食パン」と、北海道産牛乳や生クリーム、国産はちみつなど厳選素材の贅沢な味わいが広がる「極生‟北海道ミルクバター”食パン」の2大看板商品をはじめ、クロワッサンや塩トリュフパンなど、豊富なラインナップがございます。





極生‟北海道ミルクバター”食パン

派生ブランドの「嵜本珈琲」では、オリジナルブレンドの「嵜本オリジナルブレンド」をはじめ、5種類の定番ブレンドと季節限定ブレンドをご用意しております。豆の状態や季節に合わせて店舗で自家焙煎した珈琲は、嵜本bakeryのパンやスイーツとの相性抜群です。


嵜本bakeryは「生活の様々なシーンに寄り添い、日常に幸せと彩りをもたらすベーカリーショップ」を目指しています。





嵜本のクロワッサン - チョコレート、嵜本オリジナルブレンド、嵜本の塩トリュフパン


https://shokupan-sakimoto.com/



2017年オープン　大阪初號本店


株式会社SakimotoBakery

・設立日　　　　　令和 5年 5月
・代表取締役　　　東 忠治
・主な事業内容　　パンの企画及び製造、販売
　　　　　　　　　カフェの飲食店経営
・本社所在　　　　大阪府大阪市浪速区難波中2-3-18 3階
・TEL　　　06-6645-7700
・FAX　　　06-6645-7707
・Instagram　https://www.instagram.com/shokupan_sakimoto