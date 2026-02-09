サクッ、とろっ！ひんやり楽しむ、新感覚デザートアイスパン「とろけるクイニーアマンアイス」新発売です。
大阪3店舗と公式オンラインストアで先行販売スタート
SAKImoto bakery（株式会社SakimotoBakery 本社：大阪府大阪市 代表取締役 東 忠治）では、2026年2月13日(金)より、新感覚のデザートアイスパン「とろけるクイニーアマンアイス」 を販売開始いたします。
クイニーアマンにとろける食感のクリームを閉じ込め、まるごと凍らせた新感覚のスイーツパンです。
4種のフレーバープレーン 450円（税込）
香ばしくキャラメリゼしたクイニーアマンに、なめらかなカスタードとホイップを合わせた軽やかなクリームを閉じ込めました。
サクッとした食感の中から、とろけるクリームとバターのコクが広がります。
チョコレート 470円（税込）
クイニーアマンの中に、チョコカスタードとホイップを合わせた軽やかなクリームをたっぷり閉じ込めました。
カカオのコクとほろ苦さが、バターの風味と重なる大人の味わいです。
塩キャラメル 470円（税込）
ほろ苦いキャラメルカスタードに、ほんのり塩味を効かせたクリームがたっぷり。
甘さとコクのバランスが心地良い、満足感のある味わいです。
ピスタチオ 500円（税込）
ピスタチオの風味豊かなカスタードと軽やかなホイップを合わせました。
ナッツのコクと香りが広がる、余韻まで楽しめる贅沢なひとくちです。
＜商品概要＞
◆ 店舗名 SAKImoto bakery
◆ 商品名 とろけるクイニーアマンアイス 全4フレーバー
◆ 販売日 2026年2月13日(金)～
◆ 販売方法 店舗販売／オンラインショップ （ https://sakimoto.shop-pro.jp/ ）
◆ ご予約開始日 2026年2月6日(金) 各店舗オープン時 ～ ご予約数に達し次第終了
※オンラインショップは同日11:00よりスタートします。
※ご予約は、各店へのお電話にて受付いたします。
◆ 販売店舗 SAKImoto bakery 下記3店舗
大阪初號本店／大阪あべの店／and more 扇町店
現在、全国14店舗、海外9店舗を展開しております。
卵と乳を使わず、小麦本来の味わいと香りが楽しめる「極美‟ナチュラル”食パン」と、北海道産牛乳や生クリーム、国産はちみつなど厳選素材の贅沢な味わいが広がる「極生‟北海道ミルクバター”食パン」の2大看板商品をはじめ、クロワッサンや塩トリュフパンなど、豊富なラインナップがございます。
極生‟北海道ミルクバター”食パン
派生ブランドの「嵜本珈琲」では、オリジナルブレンドの「嵜本オリジナルブレンド」をはじめ、5種類の定番ブレンドと季節限定ブレンドをご用意しております。豆の状態や季節に合わせて店舗で自家焙煎した珈琲は、嵜本bakeryのパンやスイーツとの相性抜群です。
嵜本bakeryは「生活の様々なシーンに寄り添い、日常に幸せと彩りをもたらすベーカリーショップ」を目指しています。
嵜本のクロワッサン - チョコレート、嵜本オリジナルブレンド、嵜本の塩トリュフパン
詳細を見る :
https://shokupan-sakimoto.com/
2017年オープン 大阪初號本店
株式会社SakimotoBakery
・設立日 令和 5年 5月
・代表取締役 東 忠治
・主な事業内容 パンの企画及び製造、販売
カフェの飲食店経営
・本社所在 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-18 3階
・TEL 06-6645-7700
・FAX 06-6645-7707
・Instagram https://www.instagram.com/shokupan_sakimoto