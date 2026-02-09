調光タテ型ブラインド「エアレ」に遮熱・ミラーレースなど意匠性や機能性の高い生地を追加

立川ブラインド工業株式会社

立川ブラインド工業株式会社（本社：東京都港区三田、資本金：44億7,500万円、代表取締役社長：池崎久也）は調光タテ型ブラインド「エアレ」の生地ラインナップを拡充し、2026年3月2日(月)より発売いたします。

■戸建てやマンションなどの住宅を中心に人気の調光タテ型ブラインド「エアレ」

調光タテ型ブラインド「エアレ」は2024年2月の発売以来人気のアイテムです。カーテンのようにやわらかく美しいウェーブのデザインに加え、外からの光を採り入れる量を自在にコントロールできる調光機能、生地と生地の間から自由に出入りができる点、生地の下部にコード類が無く安全性が高い点などへの評価が高く、戸建やマンションを中心とした住宅シーンで人気のアイテムとなっています。

近年の住まいでは、リビングの窓の大開口化が進み、窓から流入する夏場の熱量が増加している中で、電気代の高騰を背景に、眺望や明るさを確保しながらも暑さや外からの視線に配慮した窓まわりへのニーズが高まっています。

こうした住まいの変化を踏まえ、今回「エアレ」では、遮熱・ミラーレース機能を備えた生地や、織りの表情を活かした生地、遮光生地の新色などを追加し、様々なシーンで選びやすい生地のラインナップとなりました。

■明るさと心地よさを両立した、住まいの空間づくりを叶える生地を追加

１.遮熱・ミラーレース機能を備えた生地「フリム遮熱」

新たにラインナップに加わった「フリム遮熱」は、遮熱性能とミラーレース機能を兼ね備えたレース生地です。一般的な生地と比べ、日射反射率※が高く、日射熱の流入を抑えることで冷房効率の向上が期待できます。さらに、日中の外からの視線を遮るミラーレース仕様により、室内の明るさや開放感を保ちながら、プライバシーを確保します。

▲AR-710 ホワイト▲AR-711 ベージュ▲AR-712 グレー▲AR-713 グレージュ

※日射反射率：物体に当たった太陽光を100％とした時に、どれだけの割合が反射されるのかを示す数値。数値が高いほど太陽の光を多く反射し、物体の温度上昇を抑える効果が高い。

▲フリム遮熱日射反射率の図▲ミラーレースあり（左）▲ミラーレースなし（右）

２.織りの表情を生かした生地「メーレ」

新たにラインナップに加えた「メーレ」は、糸の織りによって生まれる豊かな表情を特長とする生地です。均一になりすぎないミックス感のある生地が、窓辺に奥行きとやわらかな陰影をもたらし、意匠性を重視した住宅空間にも心地よくなじみます。自然光をやさしく取り入れながら、光の入り方を穏やかに調整できるため、明るさを確保しつつ、落ち着いた雰囲気を演出したい住まいに最適な仕様です。

▲AR-715 グレージュ▲AR-714 グレー▲AR-716 ブラウン▲AR-717 チャコール

３.遮光生地「マージ遮光」に新色「グレー」を追加

遮光生地の「マージ遮光」に、新色「グレー」を追加しました。人気の高いグレーを追加することで、モダンなインテリアや落ち着きのある空間まで、コーディネートの幅を広げます。住宅用途はもちろん、ホテルや商業施設など、さまざまな空間に上質な空気感をもたらすカラーです。

▲AR-706 ホワイト▲AR-707 グレージュ▲AR-708 チャコール▲AR-709 グレー

＜調光タテ型ブラインド「エアレ」 生地ラインナップ＞

https://www.blind.co.jp/products/digital/details/ar(https://www.blind.co.jp/products/digital/details/ar)

［参考本体価格（税別）］

フリム遮熱 \124,800

メーレ \124,800

マージ遮光 \132,800

（製品サイズ幅1800mm×高さ1800mm、バトン操作の場合）

※生地や仕様により製作可能寸法・価格が異なります。

※表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。取付費・工事費・物流諸経費は含まれておりません。