「浜松オートで海魚を釣ろう！オートレース場で海魚RUSH produced by OddsPark」2月23日（月・祝）に開催！

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」（https://www.oddspark.com/）を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和、以下オッズ・パーク）は、2026年2月23日（月・祝）に浜松オートレース場で、出張型釣り堀イベント「浜松オートで海魚を釣ろう！オートレース場で海魚RUSH produced by OddsPark」を開催します。当日はオッズ・パークが協賛する「オッズパーク presents SG 第39回全日本選抜オートレース」の最終日。白熱したレース観戦の合間という“待ち時間”を、もうひとつのドキドキ体験に変える試みとして、会場内に特設釣り堀を設置します。勝負の行方を見守る緊張感と、魚がかかる瞬間を待つ高揚感が交差する、オートレース場ならではの新しい楽しみ方を提案します。

■イベント内容

本イベントは、伊勢崎オートレース場で好評を博した出張型釣り堀イベント「爆釣FEVER！伊勢崎オートで海魚RUSH！produced by OddsPark」に続く、2回目の開催です。

会場内に設置された特設釣り堀には、タイ・ヒラメ・シマアジの海魚3種類をご用意。体験時間は30分で、その時間内であれば釣れるまで何度でも挑戦できます。釣り上げた魚はそのままお持ち帰りいただけるほか、最終レース終了まで冷凍にてお預かりすることも可能です。さらに、今回は新たに三枚おろしサービスも実施します。

「オッズパーク presents SG 第39回全日本選抜オートレース」の最終日は、ぜひレース観戦とあわせて、特別な釣り体験をお楽しみください。

■イベント概要

■オッズ・パーク株式会社について

前回の様子１.前回の様子２.- 日時：2026年2月23日（月・祝）10:30～15:00 ※10:00受付開始- 場所：浜松オートレース場 第3スタンド付近（静岡県浜松市中央区和合町936番地19号）- 参加条件：未確定車券（3,000円以上）をご提示ください※未成年の方は参加費無料- 定員：先着180名（参加整理券を配布）

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

【「オッズパーク」サービスサイト】

-スマートフォン：https://sp.oddspark.com/

-アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-パソコン ：https://www.oddspark.com/

