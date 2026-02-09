【あなたはアイス派？それともゼリー派？】ハイブリッド食感のゼリー飲料で、新しいおやつ体験を新提案！

株式会社友桝飲料

株式会社友桝飲料（代表：友田諭、本社：佐賀県小城市小城町岩蔵2575-3）は、冷蔵なら「ぷるぷる」としたゼリー、冷凍なら「シャリシャリ」としたなめらかアイスとして、温度によって異なる食感を楽しめる新商品「果実アイス＆ゼリー」を2026年3月2日より全国で発売いたします。



■ 開発の背景：実績ある「果実アイス・凍ル堂」シリーズの知見を活かし、パウチ市場へ新提案



弊社では2024年3月より、凍らせて楽しむ「果実アイス・凍ル堂」シリーズを展開し、多くのお客様から愛される商品へと成長いたしました。今回の新商品は、同シリーズで培ってきた「果実の美味しさを引き出す技術」や「なめらかな食感へのこだわり」、「常温流通・冷凍流通のどちらにも対応できるクオリティ」を実現し、より幅広いシーンで手軽に体験していただくための新しい選択肢として誕生した、自社ブランド初となるスパウトパウチ飲料です。

本商品は、従来の「凍らせて食べる」楽しさはそのままにスパウトパウチならではの「冷蔵・冷凍を使い分ける」という新しい遊び心を備えています。冷蔵庫なら「ぷるん」としたゼリー、冷凍庫なら「シャリッ」としたなめらかなアイスと、1本で2つの楽しみ方を選べるのが特徴です。

お家でのリラックスタイムからお出かけ先まで、毎日の「ちょっと嬉しいおやつ時間」に寄り添います。これまでのシリーズとともに、その日のライフスタイルに合わせて自由に手に取っていただけるバラエティ豊かな展開を目指しました。

既存ファンの方はもちろん、より幅広い層のお客様へ、温度帯に縛られない新しいおやつ体験を提案してまいります。ぜひ自分好みの『食べごろ』を見つけてみてください。

■ 商品詳細

●商品名：果実アイス＆ゼリー 白桃

果実アイス＆ゼリー スイカ

●発売日：2026年3月2日（月）

●発売地区：全国

●種類別名称：清涼飲料水（ゼリー飲料）

●内容量：130g

●希望小売価格：オープン価格

■ 商品の特徴

1. 冷蔵・冷凍で変化する「ハイブリッド食感」

● 【冷蔵】：ぷるぷるとのど越しの良いゼリー。

お子さまの小腹満たしや、仕事の合間のリフレッシュに最適です。

● 【冷凍】：なめらかなシャーベットアイス。

果実の風味を凝縮したシャリシャリ食感が楽しめます。

2. 溶けかけを楽しむ「ぷるシャリ」の魅力

凍らせた状態から少し時間が経つと、ゼリーの弾力と氷の粒感が混ざり合う、本商品ならではの「ぷるシャリ食感」へと変化します。時間の経過とともに変わるグラデーションの美味しさは、本商品ならではの新しい楽しみ方です。

3. 高い利便性

常温での長期保存が可能なため、ストックおやつとしても最適です。また、スパウト（キャップ付き）タイプのため、小さなお子様でもこぼしにくく、手軽にお召し上がりいただけます。凍らせてお弁当の保冷剤代わりに持ち運べば、ランチタイムには食べごろのデザートになるなど、日常のさまざまなシーンで活用いただけます。

■ 今後の展望

友桝飲料は、本商品の展開を通じて、飲み物を通じた「驚き」と「ワクワクする体験」を全国のご家庭にお届けしたいと考えております。

消費者の多様化するライフスタイルに合わせ、今後も友桝飲料ならではの独創的な商品開発に注力してまいります。まずは本シリーズの認知拡大を図るとともに、新フレーバーの展開も随時行い、ゼリーとアイスという新たなハイブリット市場の開拓に注力してまいります。

さらに、自社ブランドでの展開にとどまらず、自社の「果実アイス＆ゼリー」の開発で培った経験・知見を最大限に活かし、今後は付加価値の高いODM商品（お客様ごとのオーダーメイド商品）やプライベートブランド商品（受託商品）としての展開も積極的に進めていく予定です。独自の技術を活かしたパートナーシップを通じて、飲み物業界にさらなる多様性を提供してまいります。

■ 展示会情報

2月18日から20日まで開催される「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」にて「果実アイス＆ゼリー」をお披露目します。

本展は、スーパーマーケットを中心とする食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会です。

「果実アイス＆ゼリー」だけでなく、他にも様々な商品をご用意しています。ぜひ、ご来場ください。

・日時：2026年2月18日(水) ～ 2月20日(金) 10:00～17:00（最終日は16:00まで）

・会場：幕張メッセ全館 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1

・ブース場所：地方・地域産品コーナー10ホール

・ブース番号：10-512

・来場のご案内：URL…https://www.nsaj.net/

※ご来場いただくには事前登録が必要となります。

取扱いに関するお問合せはこちら(https://www.tomomasu.co.jp/contact/)

明治35年、友桝飲料は佐賀県小城市にある、小さな町の小さなラムネ屋から始まりました。創業当初からの「他の人より、一歩先んじる」という精神を創業120年を超えた今も大切にしています。

飲み物業界に多様性を提供することをミッションとして様々な飲み物づくりに取り組み、これまで開発した商品は1,000種類以上になります。

看板商品は「スワンサイダー」や「こどもびいる」どこかの誰かの記憶の片隅に残る飲み物をこれからもつくり続けていきます。

