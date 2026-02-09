【クリストフ・ルメール騎手が提案するストリートジョッキースタイル】“海のブルー”を纏う「BRASSARD MARINE」コレクション誕生

株式会社 CL by C.ルメール

株式会社 CL by C.ルメール（本社：京都市中京区、代表取締役：平岡千菜美）は、現役トップ

ジョッキー クリストフ・ルメールがプロデュースするアパレルブランド「CL by C.ルメール」より、

2026年の新作として「BRASSARD MARINE（ブラサード・マリーン）カーディガン」および

「BRASSARD MARINE （ブラサード・マリーン）ウォーマー」の発売を開始いたしました。

左）「BRASSARD MARINE（ブラサード・マリーン）カーディガン」、右）BRASSARD MARINE （ブラサード・マリーン）ウォーマー」

今回の「BRASSARD MARINE」シリーズは、海外競馬の勝負服で腕に配されるアームバンド

「ブラサード（Brassard）」 に着想を得たデザインに、ルメール騎手が愛し、四方を海に囲まれた

日本を象徴する 「海の青」 を基調としたカラーリングが特徴で、スポーティーな躍動感と大人の

エレガンスを両立させています。

「日本、そして世界中の競馬ファンに、誇りを持って街へ飛び出してほしい」。 そんなルメール騎手の想いから生まれた本コレクションは、ブランドのフィロソフィーである「競馬を着こなせ」を体現し、ジョッキーの勝負服に宿るエネルギーと日本の誇るクラフトマンシップを融合させた、上質な日常を

愉しむ大人に向けたライフスタイルウェアです。

■ BRASSARD MARINE カーディガン

ストリート感のあるシルエットに、競馬の気品を添えた一着です 。両腕のライン（ブラサード）は、

大阪の職人が一点ずつシルクスクリーンプリントで仕上げました 。手刷りならではの鮮やかな発色と

高い耐久性が、日常のワードローブに上質なアクセントを加えます 。素材にもこだわり、日本製

コットン100％を使用。肌に馴染む心地よさと、季節を問わず着用できる汎用性を兼ね備えています 。



【BRASSARD MARINE カーディガン 商品情報】

- 価格（税込）：24,200円- サイズ展開（ユニセックス）：S / M / L / XL / XXL- 素材：本体：鹿の子コットン100％- 特徴：海外競馬の勝負服に見られる「ブラサード（アームバンド）」デザインを両腕に配置、職人によるシルクスクリーン手刷り仕様。オリジナルジョッキーブーツモチーフのジッパー、背面にはブランドロゴ刺繍を施しています- 生産数：215着限定- 生産地：日本（ボディ製造：徳島県、シルクスクリーン手刷り：大阪府 ※すべての工程を国内で行い、地域産業を支援しています）

https://c-lemaire.co.jp/products/brassard-marine

■ BRASSARD MARINE ウォーマー

ルメール騎手が実際の調教時にも愛用している多機能ウォーマーです。ベースカラーにはネイビーを

採用し、競馬の勝負服に見られる鮮やかな配色をアクセントとして取り入れることで、BRASSARD

MARINE カーディガンとの相性を考慮したデザインに仕上げています。

ネックウォーマー、マスク、ヘアバンドとして使用できる3WAY仕様で、アクティブなシーンから

タウンユースまで幅広く対応。カーディガンと同じ「海」をイメージしたカラーリングにより、セットアップとしてのトータルコーディネートはもちろん、単体でもスタイリングのアクセントとして活躍

するアイテムです。



【BRASSARD MARINE ウォーマー 商品情報】

■ 販売店舗およびオンラインストア

- 価格（税込）：5,940円- サイズ展開（ユニセックス）：S/MまたL/XLサイズの2サイズ- 素材：ポリエステル、ポリウレタン：100％リサイクル繊維の伸縮生地を採用。裏地(紺色) ポリエステル- 特徴：ネックウォーマー／マスク／ヘアバンドとして使用できる3WAY仕様- 生産数：215枚限定- 生産地：日本 （和歌山県・大阪府 ※すべての工程を国内で行い、地域産業を支援しています）

本コレクションは、公式オンラインストア https://c-lemaire.co.jp

または直営店「CL FASHION & CAFE」にて販売しております。

CL FASHION & CAFE 店舗概要

住所：〒604-8182 京都市中京区大阪材木町690-3

Tel.075-600-9552

営業時間：11:00-18:00

定休日：火曜日、水曜日

https://c-lemaire.co.jp/

「CL by C.ルメール」について

「CL by C.ルメール」は、現役トップジョッキー クリストフ・ルメールが2022年に京都で立ち上げた、ジョッキー発ファッションブランドです。“競馬を着こなせ”を理念に掲げ、競馬というスポーツがもつ色彩や情熱・品格を、現代ファッションと日本のクラフトマンシップを通じて表現します。

競馬を文化と美学の象徴として再定義し、ポロシャツやTシャツなど日常に馴染むアイテムに

ジョッキーの勝負服やレースのエネルギーを感じさせるデザインを取り入れています。製品はすべて

日本国内で生産され、地域産業の継承と発展にも寄与しています。また、ブランド活動を通じて引退

競走馬支援団体への寄付を行うなど、社会的・サステナブルな側面も重視しています。

クリストフ・ルメールについて

1979年生まれ。フランス出身、京都在住。2015年よりJRA通年免許を保持。8度のJRAリーディング

ジョッキーを獲得し、世界ランキング1位を記録。フランス・ドバイ・香港・オーストラリア・

アメリカ・イギリスなど、世界各地でGI勝利を収めるトップジョッキー。

クリストフ・ルメール騎手