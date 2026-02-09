インウイから温かみのあるソフトなベージュカラーで人気のチーク　04の「本体」が定番品として再登場　～2026年4月21日（火）発売～

株式会社資生堂

骨格、色、質感を主役にしたその人自身の魅力を引き出すメイクアップブランド「インウイ」から、i一昨年限定で好評だったチーク 04本体【全1品 参考小売価格6,000円（税込6,600円）※1】を、2026年4月21日（火）に全国の化粧品専門店・オンラインショップ※2にて定番品として再びラインアップします。

※1価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

※2 化粧品専門店オンラインショップOmise+〈オミセプラス〉、資生堂オンラインストア

◆ほおに光を集め、ハイライトなしでも上質なつやと自然な立体感を叶える人気のチーク。

◆一昨年、数量限定で販売していたチーク 04の本体（ケース付き）が、お客さまの声にお応えし、定番品として再びラインアップ。

◆温かみのあるソフトなベージュカラーが、自然な血色感と調和し、やわらかな大人の魅力を引き立て

ます。

《商品特長》

ソフトなベージュカラーが肌に溶け込むようになじみ、自然な血色感を引き出して、やわらかな大人の魅力を際立たせます。繊細なパールが光を集め、まるでハイライトを重ねたような輝きで肌を照らし、立体感を演出します。ニュアンスのあるやわらかな色調だからこそ、他のカラーアイテムとの組み合わせで、幅広いメイクを楽しめる一品です。

《インウイについて》

ブランドメッセージ： 「生まれ持ったものが、あなたを最も美しくする。」

1976年の誕生以来、「個」のありかたを時代毎に進化させ、個性的なアイテムと独自のモダンなイメージでメイクトレンドをつくってきました。2023年に生まれ変わった新生・インウイは自分だけの唯一無二の美しさ、「自分美」を引き出すメイクアップブランドとして、その人の骨格、色、質感を主役にしたメイクを提案しています。

光が個性を際立たせ、影が骨格を浮き上がらせ、次々と引き出される、血色・顔立ち・質感、そして自信。生まれ持った姿形や湧き上がる感情、そしてそこから生まれる表情までも、その人らしい美しさであることをメッセージし、まだ気付いていない”自分だけの美しさ”に出会える体験を提案します。

【商品概要】※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）。

■商品名・価格

インウイ チーク

＜チーク＞

本体1色追加 （全4色）

6,000円（税込 6,600円）

■商品特長

あなた自身が本来もつ顔立ちを際立てて

微細な光と澄んだ発色が肌に溶け込むチークカラー

～～内側からあふれ出る血色感をイメージした色～

○まるでハイライトまでつけたように光を集め、肌を照らし出すことで、体感を引き出します。

○肌に溶け込むようになじんで広がり、透明感のある仕上がりです。

○肌にうるおいをあたえるケア成分を配合。

○くすみ、薄れを防ぎ、つややかな仕上がりが持続します。

―8時間 化粧品もちデータ取得。 （色ぐすみの目立ち・薄れのなさ、つやのある仕上がり）

※当社調べ。効果には個人差があります。

○自信に満ち凛とした佇まいを表現したフローラルフルーティシプレの香り。

○なでるだけで骨格の高い位置に自然に塗布できる専用ブラシ付き。

○アレルギーテスト済み、ノンコメドジェニックテスト済み

※全てのかたにアレルギーが起きない、またニキビができないというわけではありません。

■使用法

●ブラシに適量をとり、ほおの中央から外側に向けてぼかします。

０４

温かみのある

ソフトなベージュ

