【幕張】発酵バター×黒糖によるモチモチ食感のクレープ専門店『H`s CREAM』が２月１３日（金）イオンモール幕張新都心にNEWOPEN 豪華チケット入り「HAPPY BAG」も数量限定で登場
有限会社マンゴースィーツインターナショナル（代表取締役：陸 柏寿、本社：兵庫県神戸市）が運営するH‘s CREAMは神戸に本社を置き、阪急西宮ガーデンズやジ・アウトレット広島、談合坂サービスエリア（下り）など、全国９都市でスィーツ専門店を展開しています。 そして、１０店舗目となる『H‘s CREAM』を２月１３日（金）、イオンモール幕張新都心グランモール３階にニューオープンいたします。
H‘s CREAMは、焼きたてにこだわった、生地だけでも美味しい自慢のクレープをメインとし、また、
自家製のミルク氷を削ったフワフワかき氷、スノーアイス（当社登録商標）や、モチモチ食感がたまらない台湾産タピオカ使用のオリジナルミルクティーなどを販売しています（今回オープンの幕張新都心店はスノーアイスの販売はございません）また、発酵バターを使用したオリジナルコンソメ風味の
ライトミールもございます。
クレープ生地へのこだわり
当社のクレープ生地には、高級な発酵バターを使用し、さらに黒糖を練り込みモチモチ食感生地に仕上げています。ご注文いただいてから１枚ずつ丁寧に焼き上げ、店内は甘いバターの香りが広がり、より食欲が高まります。人気の発酵シュガーバタークレープの魅力はなんといっても生地そのものの美味しさにあります。良質な小麦粉、高級な発酵バターをふんだんに使って丁寧に焼き上げた生地は、ふんわりモチモチとした食感とほんのりとした甘みが特徴です。
左：とろける生ブリュレクレープ \８００（税込み） 右：いちごミルククレープ（\９９０ / 期間限定）
■とろける生ブリュレクレープ
たまごたっぷりのとろけるカスタードを使用し、ほろ苦くキャラメリゼしたとろ～り生ブリュレのクレープ。 深みのある濃厚宇治抹茶クリームをほろ苦くキャラメリゼした宇治抹茶ブリュレクレープ（\８００税込み）もございます。
■いちごミルククレープ（\９９０ / 期間限定） ホイップ、濃厚なミルククリーム、北海道ミルクアイスを使用し、いちごの甘酸っぱさとクレープ生地の優しい甘さ、クリームのなめらかさが絶妙なバランスで、中にはサクサクパイが入っています。
ストロベリークレープとチョコバナナクレープ（イメージ）
人気のホットコーヒーとクレープで至福のひとときを
人気のコーヒーはオリジナルブレンドです。 グアテマラ産とコロンビア産をブレンドさせ、柔らかで澄んだ甘みが調和した洗練された味わいです。柑橘を思わせる明るさに、キャラメルのような穏やかなコクが寄り添う美味しさ。 クレープと一緒にいかが？
※当日のレシートご持参で、２杯目のホットコーヒーが１００円でお楽しみいただけます。
HAPPY BAG（\3,000税込み）
OPEN記念といたしまして数量限定で販売いたします。 サーモタンブラーは冷たい飲み物を入れても結露しにくく、あたたかい飲み物を入れても外側が熱くなりにくい弊社ロゴ入りタンブラーです。
\3,500分のスペシャルチケットも入った\7,000相当のHAPPY BAGです。
※なくなり次第終了となります
期間限定（２月１３日～２月２８日） オープン記念キャンペーン実施
オープンを記念しまして、期間限定のキャンペーンを実施します！
公式インスタグラムフォロー、または「LION TEA（獅子茶）」スタンプカードを提示していただけますとお会計が１０％ＯＦＦ！！
さらに、\２，０００以上お買い上げでオリジナルトートバッグを先着５０名様にプレゼント！！
＊状況によりプレゼントの内容が変更になる場合がございます
＊オープン記念のHAPPY BAGのご購入は対象外となります
H‘s CREAM幕張新都心店
モノトーンなカラーを使った内装で落ち着いた雰囲気のある店づくりを行っております。
有限会社マンゴースィーツインターナショナルについて
■会社名：有限会社マンゴースィーツインターナショナル
■代表者：代表取締役：陸 柏寿（りく）
■本社所在地：〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通２丁目２４-９ 中山ビル３階
■電話番号：078-222-2337 FAX番号：078-221-0043
■設立年月日：昭和４６年１０月
■URL：Ｈ‘s CREAM www.hs-cream.co.jp/
LION TEA 獅子茶 www.hs-cream.co.jp/liontea/
事業内容：スペシャリティークレープ、スノーアイス(R)、アイスクリーム、コーヒー、台湾茶、
タピオカドリンク、パフェ などの製造販売事業
わたしたち『Ｈ‘s CREAM』は
スィーツは自分へのご褒美、そしてスィーツは自分にとってハッピーな時間です。
Ｈ‘sCREAMの「Ｈ‘s」は”お客様にたくさんのHAPPYをお届けしたい想い”が由来です。
お客様の笑顔を大切にし、素敵な空間をお届けいたします。