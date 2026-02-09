【LINEスタンプメーカー】「えもじの子（仮）」のデコフレーム提供を開始

LINEヤフー株式会社

URL：https://creator.line.me/studio/app/folder

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、LINEスタンプ作成アプリ「LINEスタンプメーカー」において、人気キャラクター「えもじの子（仮）」を使用したデコフレームの提供を開始しました。

LINEスタンプメーカーでは、スタンプ制作をより手軽に行えるよう、利用者自身の写真やイラストと組み合わせて使用できるフレーム素材（デコフレーム）を提供しています。

「えもじの子（仮）」は、日常の感情を素朴に表現したシンプルなデザインが特徴のLINE発のキャラクターです。現在では、Z世代を中心に、トークやリアクション機能など日常的なコミュニケーションの中で利用されており、SNS上でも関連投稿や二次創作が広がるなど、キャラクターIPとしての認知を拡大しています。

本デコフレームの特長は、「えもじの子（仮）」のキャラクターをお子様やペットなどの写真と組み合わせて使用できる点です。お気に入りの写真をフレームの中に収めることで、「えもじの子（仮）」と一緒の自分だけのスタンプ表現を楽しめます。スマートフォンのカメラロールの写真を選択、またはその場で撮影し、『えもじの子（仮）デコフレーム』を選択するだけで、最短5分で顔写真入りのLINEスタンプを自作することが可能です。

今回のラインアップでは、「えもじの子（仮）」のキャラクターを用いた静止画のデコフレーム全11種類を展開します。日常の近況共有や、気持ちを強調したい場面など、さまざまなトークシーンで利用できます。

本デコフレームは、2027年2月8日（日）までの期間限定で提供されます。なお、今回提供するデコフレームは静止画のみで、アニメーションは含まれていません。LINEでは、今後も「えもじの子（仮）」のデコフレームを追加していく予定です。

LINEヤフーは、『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』というミッションのもと、LINEスタンプやLINE絵文字など多様な表現手段を通じて、より良いコミュニケーション体験を提供できるよう努めていきます。