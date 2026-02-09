【トランスコスモスオンラインセミナー】物価高騰に強い調達購買のつくり方を3月10日（火）、3月11日（水）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナー物価高騰に強い調達購買のつくり方～物価高騰時代に対応する間接材・サービスの調達購買戦略～を3月10日（火）、3月11日（水）に開催します。

企業の間接材調達において、購買統制の強化やガバナンスの徹底、組織体制の最適化など、高度化への要求は年々高まっています。本セミナーでは、多くの企業が直面している課題を整理した上で、具体的な解決アプローチを、最新の成功事例とともに詳しく解説します。さらに、調達購買の戦略立案から運用・実行までワンストップで支援するBPOサービスを、事例を交えてご紹介します。自社の調達部門が目指すべき将来像や、今後の戦略立案に役立つ実践的なヒントを提供します。

セミナーハイライト

●調達部門が認識すべき課題とその解決アプローチの成功事例

●調達コストの最適化を支援するためのBPO活用方法

このような方が対象です

●調達購買部門、企画部門の方

●全社経費の最適化に課題を抱えているご担当者

●セミナー概要

日時： 2026年3月10日（火）・11日（水） 9:00～18:00

※期間中いつでも視聴いただけます

会場： オンデマンド配信（EventHub）

※本セミナーはオンデマンド配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※本セミナーはオンデマンド配信で実施します。お申込み後、開催前日に視聴用URLをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

共催： トランスコスモス株式会社、ディーコープ株式会、SB C&S株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260310.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

1.間接材調達・購買における、課題と最新事例

ディーコープ株式会社 エンタープライズ営業部1課 田代 雅洋 氏

2.BPOサービスで実現する間接経費の適正化

トランスコスモス株式会社 BPOサービス統括 事業推進本部 BPOコーディネート統括部

CBTサービスコーディネート推進部 推進1課 須原 沙紀

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

