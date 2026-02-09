２月２２日は『猫の日』／猫クッキーや猫コロッケなど猫モチーフ集約！そごう・西武各店で『猫の日』企画開催

写真拡大 (全12枚)

株式会社そごう・西武

　近年、国内のペット市場では“猫ブーム”が続いており、飼育頭数も犬を超えて、猫関連グッズの需要が伸長するなど、猫にまつわるライフスタイルはますます多様化しています。こうした背景を受け、そごう・西武では、２月２２日の『猫の日』にあわせて、猫モチーフのスイーツやアイテムを各店で販売いたします。また、一部店舗においては愛猫フォトコンテストやお買い上げプレゼントで「猫のおやつつかみ取り」企画を実施するなど、猫の日を店舗全体で盛りあげることで新たなニーズに対応してまいります。


【『猫の日』開催概要】


■会期：２月２３日（月・祝）まで開催中


＊店舗により会期・会場は異なります。詳細は各店のHPをご覧ください。


■展開店舗：そごう・西武全10店舗＝各店対象売場、および西武・そごう公式オンラインストア「e.デパート」


■e.デパート『猫の日』特設ページ：https://edepart.sogo-seibu.jp/feature/f408000



そごう・西武×NEKO LAB　オリジナルデザインクッキー缶販売


猫好きによる猫好きのための焼き菓子や雑貨を展開する「NEKO LAB」とコラボレーションし、そごう・西武オリジナルデザインのクッキー缶を販売。それぞれ西武とそごうのショッパーとロゴが描かれた、特別なクッキー缶です。









［商品情報］


NEKO LAB／西武×NEKO LAB　オリジナルデザインクッキー缶、


そごう×NEKO LAB　オリジナルデザインクッキー缶


■価格：各3,456円


■販売店舗：西武秋田店、東戸塚S.C.を除く８店舗＝各店諸国銘菓、e.デパート


※販売期間は店舗によって異なります。


※数に限りがございます。



諸国銘菓売場で「NEKO LAB」アイテム販売


そごう横浜店、西武福井店、西武所沢S.C.の各店諸国銘菓にて、猫デザインのクッキー缶や、肉球フィナンシェ入りポーチなど、「NEKO LAB」の可愛らしい猫モチーフのスイーツを販売いたします。


■店舗・会期


そごう横浜店：２月１５日（日）～２２日（日）


西武福井店：２月１５日（日）～２２日（日）


西武所沢S.C.：２月２２日（日）まで販売中


※各店、諸国銘菓での販売となります。


※数に限りがございます。無くなり次第終了です。





猫モチーフフード



神戸コロッケ／にゃんこコロッケ220円（1個）


［店舗］西武池袋本店、所沢S.C.、そごう横浜店、千葉店、広島店


［販売期間］2/15（日）～25（水）


※店舗により販売期間が異なる場合がございます。






あわ家惣兵衛／ねこ饅頭301円


［店舗］西武池袋本店、秋田店、そごう横浜店、千葉店、広島店＝各店諸国銘菓


※店舗により販売期間が異なる場合がございます。詳しくは各店へお問い合わせください。






船橋屋／猫あんみつ571円


［店舗］西武池袋本店、渋谷店、福井店＝各店諸国銘菓


※店舗により販売期間が異なる場合がございます。詳しくは各店へお問い合わせください。







猫モチーフ雑貨



ポール＆ジョー アクセソワ／ティッシュポーチ


各1,980円、ポーチ各3,300円


［店舗］西武渋谷店、そごう横浜店、千葉店、広島店、大宮店＝各店洋品小物売場、e.デパート






タオル美術館／mofusand


シェニール織タオルハンカチ各2,750円


［店舗］西武秋田店、そごう横浜店＝各店タオル売場、e.デパート






アツコマタノ／ファスナー付きエコバッグ


各2,750円


［店舗］西武渋谷店、そごう横浜店、千葉店、広島店、大宮店＝各店洋品小物売場、e.デパート






お買い上げプレゼント企画「猫のおやつつかみ取り」


西武所沢S.C.では、ペットショップ「ワンラブ」にて、期間中、猫用品を税込550円お買いあげいただいたお客さまに、猫のおやつつかみ取りにご参加いただける特別企画を開催いたします。


※無くなり次第終了。



■会期：2月21日（土）～23日（月・祝）


■店舗：西武所沢S.C.＝ペットショップ「ワンラブ」


■参加資格：期間中、ワンラブにて猫用品税込550円以上お買いあげのお客さま。


お一人様1回（1日につき1回のみの参加となります。）



愛猫フォトコンテスト




そごう横浜店と大宮店では、猫の日に合わせて「愛猫フォトコンテスト」を開催いたします。


応募期間中に指定ハッシュタグをつけてご投稿いただくか、写真を印刷して店舗にご持参


いただくと、参加賞としてペットショップ「JOKER」でお使いいただける猫用品10％OFF


クーポンをプレゼント。ご応募いただいた写真は、投票期間中に店内に展示いたします。


詳しくは各店「JOKER」までお問い合わせください。



■応募期間：2月11日（水・祝）まで


■投票期間：2月14日（土）～2月28日（土）まで


■開催店舗：そごう横浜店、大宮店＝ペットショップ「JOKER」



※本リリースの掲載画像はイメージ、すべて税込価格です。