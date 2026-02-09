【2月・3月｜追加開催】生成AIセミナー「導入はゴールじゃない！組織で使い倒したくなる生成AI導入」（2/24・3/10・3/24）

サイバーコム株式会社

サイバーコム株式会社（代表取締役社長：新井世東）は、生成AIの導入や活用に興味のある方向けのセミナー「導入はゴールじゃない！組織で使い倒したくなる生成AI導入」を2026年版にアップデートしたセミナーを開催いたします。

2025年11月、12月に計3回開催した「導入はゴールじゃない！組織で使い倒したくなる生成AI導入」セミナーが好評につき追加開催いたします。最新の活用事例と実践的なノウハウをアップデートしてお届けします。

最新のAI動向から、導入成功の9割を決めるとも言われる「組織での運用方法」、そして明日からすぐに使える具体的な活用事例まで、当社の生成AI開発を率いた講師がわかりやすく解説します。

こんな課題をお持ちの中小企業経営者・担当者様におすすめです！

セミナーお申込みはこちら :https://www.cy-com.co.jp/eventpost/18602/#seminar-application- 生成AIの導入を検討しているが、何から手をつければ良いかわからない…- 情報漏洩などのセキュリティリスクが怖く、本格的な導入に踏み切れない…- とりあえず生成AIを導入したが、一部の社員しか使っておらず、活用が属人化している…- 社員のITリテラシーに差があり、全社的な活用が進まない…- 費用対効果が見えず、投資判断に迷っている…そのお悩み、このセミナーで解決しましょう!

生成AIは、単に導入するだけでは意味がありません。

社員一人ひとりが「使いたい!」と思い、日々の業務で当たり前に活用する「仕組み」があって初めて、その真価を発揮します。

本セミナーでは、最新のAI動向から、導入成功の9割を決めるとも言われる「組織での運用方法」、

そして明日からすぐに使える具体的な活用事例まで解説します。

「なんとなく」の活用から脱却し、組織全体の生産性を飛躍させる一歩を、ここから踏み出しませんか?

■本セミナーで得られること

■セミナー内容

- "導入して終わり"の失敗を避け、本当に成果の出るAI活用を実現できます。- 社員が自発的に「使いたくなる」仕組み作りのヒントが得られます。- そんな使い方が出来るんだ!生成AIの活用事例で自社の課題解決のヒントが得られます。- 自社に最適な生成AIの導入・運用プランが明確になります。- 生成AIに関する漠然とした不安や疑問を、専門家に直接ぶつけて解消できます。

１．最新生成AI動向

AIエージェントやエッジAI等、生成AIの最新動向と影響についてわかり易くお話しします。

２．組織に効く生成AIの運用 ＜活用術を追加！＞

個人の生産性向上になる使い方は想像しやすい生成AIですが、組織の場合はどうでしょう?

組織の生産性を向上させる為の活用と運用についてお話しします。

３．活用事例紹介 ＜事例を追加！＞

生成AIを情報検索だけで使っていませんか?

「こんなことにも使えたのか!」目から鱗の活用事例をご紹介します。

様々な部門での課題解決のヒントを自社に持ち帰ってください。

４．生成AIなんでも質問コーナー

日頃感じている素朴な疑問から、自社の具体的な悩みまで、専門家がお答えします!

この機会に、モヤモヤを全て解消しましょう。

■対象者

■開催概要

- 生成AIの導入を検討している中小企業の経営者、役員、管理職の方- 生成AIを導入済みだが、全社的な活用に課題を感じているご担当者様- 情報システム部門、DX推進、経営企画部門のご担当者様- 生成AIを活用して、自社の生産性を根本から変えたいと考えているすべての方

開催日時：2026年2月24日（火） 11:00～12:00

2026年3月10日（火） 11:00～12:00

2026年3月24日（火） 11:00～12:00

※各回同じ内容を予定していますので、ご都合の良い開催日へご参加ください。

開催方法：ZOOMによるオンライン形式

セミナーお申込みはこちら :https://www.cy-com.co.jp/eventpost/18602/#seminar-application

■会社概要

サイバーコムは、ミッションクリティカルな通信分野での豊富なソフトウェア 開発実績を活かし、AI、RPA、IoT 等を活用したソフトウェア開発など、お客様の多様なニーズに応え 続けております。また、クラウドサービスを活用したシステム構築、情報システムやネットワークの セキュリティを確保する SI サービスに加え、DX や業務効率化を支援するプロダクト・ソリューショ ンを提供しており、国内 7 拠点（横浜、仙台、東京、新潟、名古屋、刈谷、福岡）より、お客様の ビジネスの成長と変革を支援します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151917/table/19_1_fffd4625ce55ce997186550cf6e4c682.jpg?v=202602090151 ]