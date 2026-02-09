【2月・3月｜追加開催】生成AIセミナー「導入はゴールじゃない！組織で使い倒したくなる生成AI導入」（2/24・3/10・3/24）
サイバーコム株式会社（代表取締役社長：新井世東）は、生成AIの導入や活用に興味のある方向けのセミナー「導入はゴールじゃない！組織で使い倒したくなる生成AI導入」を2026年版にアップデートしたセミナーを開催いたします。
2025年11月、12月に計3回開催した「導入はゴールじゃない！組織で使い倒したくなる生成AI導入」セミナーが好評につき追加開催いたします。最新の活用事例と実践的なノウハウをアップデートしてお届けします。
最新のAI動向から、導入成功の9割を決めるとも言われる「組織での運用方法」、そして明日からすぐに使える具体的な活用事例まで、当社の生成AI開発を率いた講師がわかりやすく解説します。
セミナーお申込みはこちら :
https://www.cy-com.co.jp/eventpost/18602/#seminar-application
こんな課題をお持ちの中小企業経営者・担当者様におすすめです！- 生成AIの導入を検討しているが、何から手をつければ良いかわからない…
- 情報漏洩などのセキュリティリスクが怖く、本格的な導入に踏み切れない…
- とりあえず生成AIを導入したが、一部の社員しか使っておらず、活用が属人化している…
- 社員のITリテラシーに差があり、全社的な活用が進まない…
- 費用対効果が見えず、投資判断に迷っている…
そのお悩み、このセミナーで解決しましょう!
生成AIは、単に導入するだけでは意味がありません。
社員一人ひとりが「使いたい!」と思い、日々の業務で当たり前に活用する「仕組み」があって初めて、その真価を発揮します。
本セミナーでは、最新のAI動向から、導入成功の9割を決めるとも言われる「組織での運用方法」、
そして明日からすぐに使える具体的な活用事例まで解説します。
「なんとなく」の活用から脱却し、組織全体の生産性を飛躍させる一歩を、ここから踏み出しませんか?
■本セミナーで得られること
- "導入して終わり"の失敗を避け、本当に成果の出るAI活用を実現できます。
- 社員が自発的に「使いたくなる」仕組み作りのヒントが得られます。
- そんな使い方が出来るんだ!生成AIの活用事例で自社の課題解決のヒントが得られます。
- 自社に最適な生成AIの導入・運用プランが明確になります。
- 生成AIに関する漠然とした不安や疑問を、専門家に直接ぶつけて解消できます。
■セミナー内容
１．最新生成AI動向
AIエージェントやエッジAI等、生成AIの最新動向と影響についてわかり易くお話しします。
２．組織に効く生成AIの運用 ＜活用術を追加！＞
個人の生産性向上になる使い方は想像しやすい生成AIですが、組織の場合はどうでしょう?
組織の生産性を向上させる為の活用と運用についてお話しします。
３．活用事例紹介 ＜事例を追加！＞
生成AIを情報検索だけで使っていませんか?
「こんなことにも使えたのか!」目から鱗の活用事例をご紹介します。
様々な部門での課題解決のヒントを自社に持ち帰ってください。
４．生成AIなんでも質問コーナー
日頃感じている素朴な疑問から、自社の具体的な悩みまで、専門家がお答えします!
この機会に、モヤモヤを全て解消しましょう。
■対象者
- 生成AIの導入を検討している中小企業の経営者、役員、管理職の方
- 生成AIを導入済みだが、全社的な活用に課題を感じているご担当者様
- 情報システム部門、DX推進、経営企画部門のご担当者様
- 生成AIを活用して、自社の生産性を根本から変えたいと考えているすべての方
■開催概要
開催日時：2026年2月24日（火） 11:00～12:00
2026年3月10日（火） 11:00～12:00
2026年3月24日（火） 11:00～12:00
※各回同じ内容を予定していますので、ご都合の良い開催日へご参加ください。
開催方法：ZOOMによるオンライン形式
■会社概要
サイバーコムは、ミッションクリティカルな通信分野での豊富なソフトウェア 開発実績を活かし、AI、RPA、IoT 等を活用したソフトウェア開発など、お客様の多様なニーズに応え 続けております。また、クラウドサービスを活用したシステム構築、情報システムやネットワークの セキュリティを確保する SI サービスに加え、DX や業務効率化を支援するプロダクト・ソリューショ ンを提供しており、国内 7 拠点（横浜、仙台、東京、新潟、名古屋、刈谷、福岡）より、お客様の ビジネスの成長と変革を支援します。
