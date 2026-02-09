石川晟也（霜降り明星 せいや）×フジテレビフラワーネット 母の日に花と音楽でつなぐ、ありがとう

株式会社dinos

「フジテレビフラワーネット」を運営する株式会社dinos（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加藤 浩輔）は、株式会社ワーナーミュージック・ジャパン（本社：東京都港区、以下、ワーナーミュージック）と共同で、お笑い芸人「霜降り明星 せいや」こと歌手「石川晟也」さんと、母の日プレゼントキャンペーンを実施いたします。（キャンペーンページ：https://www.fujitv-flower.net/seiyaishikawa_campaign_f/ )

1月に実施した企画第一弾では、全国の高等学校を対象に募集を行い、当選校の卒業式に訪問し、スペシャルライブとともに感謝の花を届ける企画を発表しました（募集は2026年2月8日(日)で終了。3月に当選校へ訪問予定）。

このたび企画第二弾として実施する「母の日」プレゼントキャンペーンは、フジテレビフラワーネットの「花は心をつたえるメディア」という思いと、石川晟也さんの楽曲がもつ”家族へのまなざし”を掛けあわせた、期間限定のコラボレーション企画です。

本キャンペーンでは、対象商品の母の日フラワーギフトを購入すると、応募者全員にスマートフォン壁紙となる母の日グリーティングカードを配布します。その中から抽選で50名様に石川晟也さんの特製グッズをプレゼントします。応募締め切りは、2026年5月10日(日)まで。

■キャンペーン概要

対 象：フジテレビフラワーネットの母の日商品をオンラインショップまたは加盟店にてお申込みいただいたお客さま

応募方法：オンラインショップでお申込みの方は「ご注文番号」を、加盟店でお申込みの方は「加盟店名」と必須事項を入力し応募

応募期間：2026年2月9日(月)～2026年5月10日(日)

特典内容：

１.お申込み完了で、応募者全員に「オカンのLINE」楽曲URL入り母の日グリーティングカードをプレゼント！

２.応募者の中から抽選で50名様に石川晟也さん特製グッズをプレゼント！

※当選プレゼントのお届け日は、2026年5月11日(月)～15日(金)を予定しています。

商品一例【母の日ギフト】サンクスママ2026「ありがとうの気持ち」ローズピンク系

応募URL：https://www.fujitv-flower.net/seiyaishikawa_campaign_f/

■リリース情報

タイトル：オカンのLINE

アーティスト：石川晟也

発売日：2025年10月24日(金)

配信リンク：https://seiya.lnk.to/okannoline

MVリンク：https://youtu.be/Nu3QTcVN8mM

■石川晟也プロフィール

芸歴6年で「M-1グランプリ2018」で優勝した実力派芸人。モノマネや歌唱力にも定評があり、家族愛にまつわる温かいエピソードや、子を持つ父親としての新たな一面も注目を集めるお笑いスター。

ワーナーミュージック・ジャパンより2025年10月24日(金)に、本名・石川 晟也名義でデビューシングル「オカンのLINE」をリリース。サビには温かさとノスタルジーが同居し、歌詞には思わず共感してしまう“オカンあるある”も散りばめられており、聴く人それぞれの記憶を呼び起こす一曲となっている。

【dinosについて】

株式会社dinosは、1971年創業のフジ・メディア・ホールディングス傘下の総合通信販売企業です。テレビショッピング、カタログ通販、オンラインショップを主軸に多角的なメディアで事業を展開。ファッション、家具・インテリア、美容健康、食品など、厳選した多彩な商品を取りそろえ新しい価値を提供し続けています。総合通販事業の他にも、リテンションマーケティング事業、フラワーネット事業、催事・店舗事業を手掛けています。ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」を掲げ、日々のくらしに寄り添うライフスタイル提案を通じて、上質で豊かなくらしをサポートいたします。

◆コーポレートサイト https://dinos-corp.co.jp/

◆オンラインショッピングサイト https://www.dinos.co.jp/

※ 記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。