COCCINELLE（コチネッレ）、銀座にて新たなポップアップストアをオープン！

この度、イタリア・パルマ発イタリアンレザーバッグ・アクセサリーブランド“COCCINELLE(コチネッレ)”は、昨年2月の日本上陸に続き、2026年2月6日（金）東京・銀座の中心エリアにて「Coccinelle GinzaPop-Up Store」をオープンしました。

今回オープンしたポップアップストアは、ブランドの世界観を映し出すミニマルで洗練されたデザインが特徴。明るく上品なトーンを基調に、細部まで計算されたディテールと、ブランドを象徴するピンクのアクセントを配することで、温かみのある心地よい空間を創出。リラックスした雰囲気の中で、ショッピング体験をお楽しみいただけます。

出店地として選ばれた銀座は、国内外のラグジュアリーブランドや感度の高いショップが集まる、東京を代表するエリアのひとつ。ハイファッションのブティックやフラッグシップストア、現代的なデザインを象徴するスポットが集まるこの街は、洗練された美意識とグローバルな感性を体現しています。上質さとトレンドが共存するこの街で、素材やディテール、タイムレスな美しさを大切にする人々と出会うことは、コチネッレの世界観と自然に重なります。

本オープンは、日本の顧客との長期的な関係構築を見据えた、慎重かつ持続的な成長戦略の一環です。イタリアンデザイン、上質な素材選び、そして現代的で自立した女性らしさ--COCCINELLEならではの魅力を、より深く日本市場へと届けていきます。

今後も、重要な市場である日本においてブランドの存在感を高めながら、イタリアの匠な技術を世界へと発信し、国際的な成長を継続してまいります。

- SHOP INFORMATION

COCCINELLE Ginza POP UP（2月6日OPEN）

会期 : 2026年2月6日（金）～

営業時間 : 11:00 -21:00

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座5-2-1 GinzaNovo

HUNTER銀座フラッグシップ内 COCCINELLE

特設ページはこちら(https://coccinellejapan.com/pages/store-locator)

- EXCLUSIVE ITEMS

銀座ポップアップショップのオープンに先駆け、2026年春夏キャンペーンの主役となる新作モデル「COCCINELLE C-ME Lock」を先行発売いたします。

「C-ME Lock」は、COCCINELLEを象徴するアイコンバッグ「C-ME」をモダンに再解釈した新モデル。クラシックなBlackに加え、Green Glow、Deep Blue、Seagrassの全4色展開で登場します。

洗練されたミニマルなシルエットに、大胆でありながらも控えめな存在感を放つクロージャーディテールを組み合わせることで、バッグ全体に自信と強さを感じさせます。精巧に作り込まれたシャープなフォルムのロックパーツがデザインを際立たせ、力強い印象的を完成させています。

COCCINELLE C-ME LOCK SHINY SMOOTHE1 U4M 12 01 01 001SMOOTH LEATHER SHINY EFFECT\73,150 (Inc. tax)（29x16x6 cm）COCCINELLE C-ME LOCKE1 U4M 12 01 01 B27GRAINY LEATHER\71,500 (Inc. tax)（29x16x6 cm）COCCINELLE C-ME LOCK SHINY SMOOTHE1 U4M 12 02 01 G70SMOOTH LEATHER SHINY EFFECT\64,350 (Inc. tax)（24x12x5 cm）COCCINELLE C-ME LOCKE1 U4K 12 02 01 G43GRAINY LEATHER\62,700 (Inc. tax)（24x12x5 cm）

- COCCINELLE（コチネッレ）について

1978年イタリア・パルマの丘にある太陽が降り注ぐ美しい街 サーラ・バガンツァにて創業された、イタリアンレザー バッグ・アクセサリーブランド。コチネッレのモノづくりは、地元のタンナーから仕入れた高品質なイタリアンレザーを使い、女性によるデザイナーチームによって紙にスケッチされることからはじまります。そして、熟練された革職人らの手によって細部に至るまで慎重に作り上げられることで、時代に合わせたトレンド感のあるデザインと共に、耐久性に優れた高品質のアイテムが出来上がるのです。

コチネッレは『手の届くラグジュアリー』であることを志し、洗練された高品質なレザーバッグとアクセサリーを提供し続けます。