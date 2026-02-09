PARTS CLUB online ＜新商品掲載＞2月22日の「ねこの日」にあわせ、愛くるしい猫モチーフキットの新作が2/5(木)オンラインショップにて発売されました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する「PARTS CLUB (パーツクラブ)」のオンラインショップ「PARTS CLUB online」 https://endlessmode.jp/partsclub/では、2/5（木）新しいビーズステッチのキットを発売しました。
2月22日の「ねこの日」にあわせ、ねこモチーフでビーズステッチを楽しめる、オリジナルキットが3種登場しました。
タペストリーキットは、桜を眺めながら寄り添う2匹のねこを描いた、春にぴったりのデザイン。
めじるしマーカーは、白＆三毛、黒＆サバトラの2パターンをご用意しました。
そのほか、ねこモチーフのパーツやレシピ、キットを集めたハンドメイドコレクションの特集を掲載しています。
■特集ページ
https://endlessmode.jp/ext/partsclub/pickup/event_260205.html
商品名：オリジナルキット / ～ビーズステッチ～ にゃんとも春らんまんタペストリー
品番：1431-MA
出来上がりサイズ：モチーフ約7.5×4cm
価格：\2,750（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/1431-MA.html
商品名：オリジナルキット / ～ビーズステッチ～ にゃんブレラマーカー（ブラック）
品番：1432-BK
出来上がりサイズ：猫約4×2cm
価格：\1,650（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/1432-BK.html
商品名：オリジナルキット / ～ビーズステッチ～ にゃんブレラマーカー（ホワイト）
品番：1432-WH
出来上がりサイズ：猫約4×2cm
価格：\1,650（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/1432-WH.html
PARTS CLUBについて
ビーズ＆アクセサリーパーツショップのPARTS CLUBでは「アクセサリーをつくる楽しさと身に着ける喜びを世界中の方に届けたい」というスローガンのもと、ビーズ＆アクセサリーパーツ、キットを展開・販売しています。
全国に約50店を展開するPARTS CLUB店内の手作りスペースでは、アクセサリー製作の技術を持つスタッフが講師を務める「手作り教室」や、アクセサリー作家講師を招いた「講習会」を定期的に開催中。
ハンドメイド作家さまの他、お子様からご年配の方まで、老若男女幅広い層のお客様がご来店されるのも『PARTS CLUB』の特徴です。
■PARTS CLUB ショップリスト
https://endlessmode.jp/store_list.html
◆PARTS CLUB online（公式通販サイト）
https://endlessmode.jp/partsclub/
◆PARTS CLUB instagram（@partsclub_official）
https://www.instagram.com/partsclub_official/
◆PARTS CLUB twitter（@partsclubonline）
https://twitter.com/partsclubonline
◆Youtube PARTS CLUB チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC9_xzZKN5fdXd4B6nfGc82w/featured
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/