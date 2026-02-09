knewit、成果報酬型の輸送改善サービスを提供開始。削減された輸送コストや向上した売上に対する成果報酬での共創・改善を約束。

株式会社knewit

サプライチェーンの変革に挑戦する株式会社knewit（読み：ニューイット、本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直哉、以下当社）は、当社初の価値提供のあり方として、「成果報酬型輸送改善」事業の提供を開始いたしました。

サプライチェーン変革の専門家集団が、変革企画の立案から実行・定着までフルコミットし、削減された輸送コストや向上した売上に対する成果報酬での共創・改善を約束いたします。

より詳細な事業概要・お問い合わせについては、以下サービスページをご覧ください。

https://knewit.jp/service/gain-sharing-based(https://knewit.jp/service/gain-sharing-based)

サービス開始の背景：継続的・抜本的な物流コスト改善は難しい

物流業界では、燃料費の高騰、ドライバー不足、環境規制の強化など、様々な課題に直面しており、多くの企業が輸送コストの削減と効率化を求めています。

一方で、物流コストを構成する変数・要因が多岐にわたることから、物流コストの抜本的な改善には、企画・実行・検証のどの段階においても高い専門性が必要となり、継続的な施策として内製で進めていくことが難しい領域でした。

また、物流コスト改善にむけた取り組みをコンサルティング会社等に発注する場合、従来のコンサルティングサービスは、実際の効果・成果が不透明なまま高額な初期投資を支払うこととなり、ある程度の企業体力が前提にないと発注すらできないにもかかわらず、その投資判断が難しい状態でした。

当社はこれまで、多くの企業の物流コスト改善・サプライチェーン自体の変革に携わるなかで、この課題にお客様とともに直面してきました。

今回提供を開始する「成果報酬型輸送改善」事業は、この課題に向けた当社の解となります。

特徴１：費用は成果がでた分だけ。ゲインシェア・パートナーシップ形式

「成果が出た分だけ、費用をお支払いいただく」というゲインシェアリング型のビジネスモデルを採用し、実際に削減されたコストや向上した売上に対する成果報酬での共創・改善を約束いたします。

成果を問わず発生する固定費でのコンサルティング支援とは異なり、当社の成功はお客様の成功と完全に連動します。

表面的なコスト削減ではなく、業務構造に踏み込んだ本質的・継続的な改善には、適切な初期分析と実行期間が必要です。成果報酬型の料金体系と支払いモデルは、この思想も反映しています。

創出した価値の大部分はお客様に残り、永続的な利益となっていきます。

特徴２：コントロール可能な「構造改善」のみを成果と定義

当社は、コントロール可能な「構造改善」のみを成果と定義します。

私たちが提案するのは、物流費を2つの要素に完全に分離・可視化するアプローチによる改善計画の立案と実行・検証です。

外部環境に左右されない恒久的な改善を測定・実行することで、お客様にとって一時的な改善ではなく、持続可能な「仕組み」を構築するための投資となる支援を約束します。

当然、ゲインシェア・パートナーシップでの成果報酬についても、コントロール可能な「構造要因」での改善のみを成果対象といたします。

■株式会社knewitについて

当社は「Supply Chain Re-engineering（SCR、サプライチェーン・リエンジニアリング）(R)」領域で、複雑化するサプライチェーンの変革に挑戦するスタートアップ企業です。サプライチェーン再構築の実装支援事業や、サプライチェーンや物流業界に対しDX化を推進するプロダクト「ニューイット」をソリューションとして展開しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社knewit

代表者 ：代表取締役CEO 小川 直哉

設立 ：2022年2月 資本金：7,551万円 ※2024年7月末時点

所在地 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10－3 エキスパートオフィス麹町 507号

サービスサイト：https://knewit.jp/