「第11回 日豪観光交流促進協議」パースで開催

オーストラリア政府観光局

オーストラリア政府観光局（TA）は、西オーストラリア州政府観光局、オーストラリア外務貿易省（DFAT）、オーストラリア貿易投資促進庁（オーストレード）、およびオーストラリア内務省による協力のもと、2026年2月6日（金）、西オーストラリア州パース／ボールーにて「第11回 日豪観光交流促進協議（Australia-Japan Tourism Dialogue）」を開催しました。本年は、1976年に日豪友好協力基本条約が署名されてから50周年の節目にあたり、両国の二国間関係において極めて重要な意義を持つ開催となりました。

日豪観光交流促進協議は、観光分野における協力関係の強化と、主要な機会や課題への対処を目的として、2～3年ごとに日豪交互で開催される政府・業界レベルの公式会議で、前回は2023年に長野県で開催されました。今回、パースでの協議は「食体験」を主要テーマとし、リース・ウィットビー西オーストラリア州観光大臣が臨席したほか、オーストラリア政府観光局のロビン マック総局長、日本からは観光庁の中野岳史 国際観光部長をはじめとする両国の政府・観光業界のリーダーが集結しました。会議では、活況を呈する日豪間の観光交流を背景に、現状の取り組みや課題、世界的な旅行トレンド、および双方向の観光市場拡大に向けた今後の施策について活発な議論が交わされました。実際、日豪間の相互交流は昨今めざましい回復を見せており、昨年10月までの年間相互往来者数は145万人を突破（訪日オーストラリア人数： 約104万7,000人、訪豪日本人数： 約40万9,500人）しています。これらの数字は、両国にとって本パートナーシップがいかに経済的・文化的に重要であるかを裏付けるものです。

（左から、オーストラリア政府観光局 ロビン マック総局長、リース ウィットビー 西オーストラリア州観光大臣、観光庁 中野岳史 国際観光部長）（第11回 日豪観光交流促進協議に出席した日豪の代表団）

オーストラリア政府観光局ロビン マック総局長のコメント：「日豪友好協力基本条約署名50周年は、両国の永続的な絆の証です。この記念すべき節目をオーストラリア・パースで祝い、食と観光体験への共通の情熱を通じて、両国のつながりをさらに深める機会を持てたことを大変嬉しく思います。今後、より多くの日本の旅行者をオーストラリアにお迎えし、その素晴らしい食の魅力を自ら発見していただくことを楽しみにしています」

観光庁 中野岳史 国際観光部長のコメント：「本協議は、双方向の観光拡大に向けた共通のコミットメントを再確認する貴重な機会となりました。『食体験』は、地方誘客と文化理解を促進する強力な原動力です。日本側としても、オーストラリアと手を携え、次の50年に向けて両国民の友情を深めるような新しい旅行体験を創出していきたいと考えています」

本プログラムのハイライト：

- 50周年記念セッション：日豪友好協力基本条約の意義を振り返り、交流拡大と地方分散のための新たな機会を探る特別セッションを実施。- ブッシュフード体験：地域の食材を生かした移動式ポップアップダイニングで知られる「Fervor（ファーバー）」のヘッドシェフ、ポール・“ヨーダ”・イスコフ氏によるワークショップを実施。参加者はオーストラリア固有の食材（ブッシュフード）のテイスティングと解説を通じ、独自の食文化を体験しました。

本イベントは、観光産業の持続可能な成長と多様な旅行体験の促進に向け、両国が連携を強化することを再確認し、閉幕しました。