インスタ自動化ツール「エルグラム」おすすめ機能を一覧で表示

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年1月29日（木）にエルグラムのアップデートを実施し、TOP画面から「おすすめ機能」を一覧で確認できるようになりました。これにより、よく使う機能が分かりやすくなり、機能探しの手間を減らすことが可能です。

活用しやすい機能をひと目で確認

エルグラムには、Instagram運用を効率化するためのさまざまな機能が用意されています。

今回追加された「おすすめ機能」表示では、利用頻度が高く、運用に役立つ機能を一覧で確認できるため、ログイン直後に「まず使う機能」を把握しやすくなりました。

また、すでに機能を把握している場合や、表示が不要と感じる場合には、設定から非表示にすることも可能です。

未利用機能に気づくきっかけとして

おすすめ機能の一覧には、日々の運用で利用されやすい機能がまとめられているため、これまで使っていなかった機能に気づくきっかけとしても活用できます。

エルグラムでは、今後もユーザーの利便性向上を目指し、機能改善を進めてまいります。

エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。

2025年9月時点で導入実績20,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。



▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一括配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/(https://lgram.jp/manual/contact/)

エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes

(https://lgram.jp/?prtimes)





