容量市場変動電源（アグリゲート） 参加企業募集追加オークション（実需給年度2027年度）

株式会社エナリス

株式会社エナリス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：都築実宏）は、容量市場変動電源（アグリゲート）追加オークションに、当社のアグリゲーションを通して参加する事業者さまを募集します。

実需給年度は2027年度で、非FIT・非FIPの太陽光発電および風力発電設備が対象です。当社への申込〆切は2026年2月末で、追加オークションの実施有無は2026年4月に公表される予定です。

【容量市場の変動電源（アグリゲート）とは】

容量市場は、将来にわたる日本全体の供給力を効率的に確保することを目的に、多様な発電事業者等に市場に参加していただき 、4年後の供給力（kW）を取引する仕組みです。容量市場で落札された事業者は、供給力を提供することに対する対価「容量確保契約金額」を受け取ることができます。



登録できる電源等は、「安定電源」「変動電源（単独）」「変動電源（アグリゲート）」「発動指令電源」に分類されており、期待容量や電源種別等によって要件が定められています。

「変動電源（アグリゲート）」は、太陽光・風力・一部自流式水力を発電方式とする自然変動電源で、かつ期待容量が1,000kW未満の電源が対象です。アグリゲーター（特定卸供給事業者）を通じて他電源と束ねることで、1,000kW以上の変動電源として参加することが可能になります。

期待容量とは、設備容量のうち供給力として期待できる容量のことを言い、毎年公表される調整係数を設備容量に乗じて算出します。

エナリスは、2017年度から電力の安定供給に貢献する分散型電源を活用したアグリゲーション事業に取り組んでおります。2022年度にはアグリゲーターの第1号に登録され、継続的に容量市場への供給実績を積み上げてまいりました。

ご応募いただいた事業者さまには、容量市場への応札に必要な一連の手続きを、エナリスが全面的にサポートします。また、発電量予測をはじめとする再エネアグリゲーションサービス と 組み合わせてご提供することも可能です。

非FIT電源は市場変動の影響を受けやすく、収益の見通しが立てにくいという課題があります。容量市場への参加は、こうした課題を解決する有効な手段の一つです。

エナリスは、再生可能エネルギー主力電源化社会の実現と電力の安定供給の両立に貢献し、 人とエネルギーの新しい関係を創造し豊かな未来社会を実現してまいります。

≪容量市場変動電源（アグリゲート）参加企業 募集要領≫

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70390/table/91_1_b674c20790c354d6b36777e274c03553.jpg?v=202602090151 ]