京都開催のアートフェア「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2026」に、インヴェンティットの「ART PASS」が採用されました

2026年2月21日（土）より、京都国立博物館（所在地：京都府京都市）の明治古都館を舞台に「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2026」が開催されます。本フェアは、国内外で活躍するアーティストからの推薦や多数の応募者の中から選定された新進気鋭の若手アーティストが、自ら企画・出品・販売を行う、既存の枠組みを超えたアートフェアです。

こちらの前売券販売に、インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）が企画・開発・販売する美術館・博物館向けチケット販売・入場管理サービス「ART PASS（アートパス）」が導入されています。

＜フェア紹介＞躍動する才能と新たなアートの潮流を京都で体感

本フェアは、次世代のアーティストが世に羽ばたくためのきっかけづくりとして、来場者とアーティストが直接対話する新しいスタイルの場として、9回目を迎えます。ディレクター椿昇のもと「Singularity of Art(シンギュラリティオブアート)」をテーマに掲げ、従来のアートフェアの枠を超えた新たなアートシステムの創造を推進しています。

出品アーティストは、アドバイザリーボード(若手アーティストを推薦するアーティスト)による推薦と公募により選出された、可能性溢れる若手アーティスト40組。

アドバイザリーボードには、鷹野隆大、笹岡由梨子が初参加。加藤泉、名和晃平、ヤノベケンジら第一線のアーティストとともに、次世代の才能を推薦します。また、公募によるアーティストの選考を担う委員には、ディレクターに加え、黒澤浩美、保坂健二朗、山本浩貴の3名が参加。アドバイザリーボードによる推薦と、選考委員による多角的な視点と審査を経て選ばれたアーティストによる作品が、メイン会場に集結します。

會見明也《残像偶像 no.5 [どうなるべきか、 あなたに問い続けなければいけない]》2025 アクリル、パネル、レジン H910×W727×D50mm春田紗良《あめのわたつみ》2023 顔料、金箔、蜜蝋、ムードンパネル H1620×W1303×D30mm安藤項司《つくもがみ》2025 ガラス、陶土、金属線 H220×W120×D120mm中田愛美里《a piece of cake》2025 映像7分 ap.1/ed.5臨済宗大本山 東福寺で「AFK Resonance Exhibition」開催

臨済宗大本山 東福寺(以下、東福寺)を舞台に、ディレクター・椿昇をはじめ、アドバイザリーボードの大巻伸嗣、加藤泉、新たに参加した鷹野隆大ら、第一線で活躍するアーティストとともにAFKゆかりのアーティストらの代表作や新作を披露する特別展を開催いたします。

AFKは、これまで継続的に若手アーティストの育成支援に取り組んできました。その成果として、過去に参加したアーティストが国内外で活躍する姿も多く見られるようになっています。こうした流れを受け、今回は初の試みとして、過去の出品アーティストの中から本展の趣旨に共鳴する5組を選定。

本展タイトルの「Resonance(レゾナンス)」は、「共鳴」を意味します。アドバイザリーボードとAFKゆかりのアーティスト、その一人ひとりが持つ創造性と東福寺という歴史的な空間など、さまざまな要素の響き合いを通して、新たな表現の広がりを生み出すという想いが込められています。両会場で、創造の共鳴が満ちるひとときをお楽しみください。

臨済宗大本山 東福寺にYottaによる作品《花子》が登場 2025年の様子

●開催概要

ARTISTS’ FAIR KYOTO 2026

公式サイト：https://artists-fair.kyoto

メイン会場：京都国立博物館 明治古都館（京都市東山区茶屋町527）

会期：2月21日（土）～2月23日（月・祝）

開場時間：各日9:30～17:00（最終入場16:30）

AFK Resonance Exhibition会場

臨済宗大本山 東福寺（方丈+通天橋）（京都市東山区本町15丁目778）

会期：2月21日（土）～3月1日（日）

開場時間：各日9:00～16:00（最終入場 15:30）

主催：京都府、京都新聞、ARTISTS’ FAIR KYOTO実行委員会

後援：経済産業省、文化庁、京都商工会議所、一般社団法人京都経済同友会

＜チケット情報＞

チケットは「ART PASS」よりご確認・お買い求めください。2月20日(金)まで、お得なフリーパスを販売中。

チケットご購入はこちら :https://art-ap.passes.jp/user/e/afk2026/＜「ARTPASS」の特徴＞

「ART PASS」は、美術館・展覧会に特化したチケット販売サービスです。

展覧会主催者様や美術館様、博物館様、その他関係者の皆さまの多様なニーズに対応できるよう設計されており、

時間指定チケットの販売

予約日時の変更

多言語対応

グッズ付きチケットの販売

メルマガ配信によるマーケティング施策

など、施設運営を支える機能を幅広く備えています。

インヴェンティットが培ってきたIoT・M2M・MDMの技術を活かし、システムを通じて利用者様の利便性向上を目指しながら、日々サービス改善に取り組んでまいります。

