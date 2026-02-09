北九州市の老舗茶舗はどのように世界へ挑んだのか-「辻利茶舗」代表が登壇 ～海外展開セミナー第4回集中講座を2月27日（金）に開催！
海外展開セミナーの集中講座では、グローバルな海外展開に成功している企業の経営者等から成功・失敗を含むリアルな実体験をお話いただくとともに、マーケット情報や輸出にかかる法規制などの講座を複数回開講し、海外市場での販路拡大に向けた実践的なスキル習得を支援します。
第４回となる２月27日（金）は、世界中でブームとなっている日本の抹茶に着目します。国際的な需要の高まりを捉え、伝統を継承しながら欧米・アジア市場へ積極的に輸出を拡大し、グローバルブランドとして確立してきた辻利茶舗 代表取締役・辻 史郎氏を講師に迎えます。抹茶ビジネスの裏側や、辻利茶舗のグローバル展開について、経営者の視点から解説いただきます。
また、第2部、第3部では、グローバルコネクト福岡の海外展開支援アドバイザー（欧州）であり、フランスに本社を置き、上場企業から行政機関まで、これまで延べ1,000社以上の海外展開を支援してきた実績を有する、Swapsss株式会社 代表取締役の馬場 達也氏に登壇いただき、欧州ビジネスにおける情報収集とマーケティング分析、規制関係について講演いただきます。
無料開催ですので、お気軽にご参加ください。
１ 開催方法
Zoomによるオンライン開催
２ 開催概要
・日 時：2026年2月27日(金) 16:00～18:40
第1部 16:05～17:05 北九州の商店街にあるお茶の世界展開
～スタンスはLocal、ビジョンはGlobal～
講師：辻利茶舗 代表取締役 辻 史郎 氏
第2部 17:05～17:50 欧州ビジネスにおける最大の失敗要因
～初動の誤った情報収集とマーケティング分析の欠陥～
講師：Swapsss株式会社 代表取締役 馬場 達也 氏
第3部 17:50～18:35 最新！欧州市場参入に必要な実務整理～輸出関連情報、
特に欧州規制が成功する市場流通の最大のポイント～
講師：Swapsss株式会社 代表取締役 馬場 達也 氏
・定 員：200名（開催日当日直前まで募集中）
・参加料金：無料
・主 催：グローバルコネクト福岡
（福岡県商工部スタートアップ推進課海外展開支援係）
※参加申込の受付は先着順で行います。
※定員に達した場合は、期日よりも前に申込を締め切る場合があります。
３ 主催
グローバルコネクト福岡（福岡県商工部スタートアップ推進課）
4 参加申込方法
本セミナーにご参加の方はこちら(https://global-connect4.peatix.com/)からお申し込みください。
※参加料無料！
定員あり・先着順ですので、お申し込みはお早目に！
5 お問い合わせ先
グローバルコネクト福岡
電話：092-643-3430
H P ：https://gcfukuoka.com/