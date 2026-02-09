【無料】山口・池袋・沼津・四日市・松山・大阪・広島・仙台にて開催！人気の親子イベント【リトル・ママフェスタ】へ行こう♪

株式会社エンファム

国内最大規模の親子フェスタを開催する株式会社エンファム.（東京本社：東京都港区、福岡本社：福岡県福岡市、代表取締役：森 光太郎）は、3月8日（日）山口、3月10日（火）・11日（水）池袋、3月14日（土）沼津、3月20日（金）四日市、3月21日（土）松山、3月28日（土）・29日（日）大阪、3月28日（土）広島、3月29日（日）仙台の8都市にて、親子向けイベント【リトル・ママフェスタ】を開催いたします。ママ・パパとお子さまとの『思い出づくりの場』として、ご家族皆様でお楽しみください。



各フェスタの開催情報はこちら：https://event.l-ma.co.jp/(https://event.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)

リトル・ママフェスタとは

リトル・ママフェスタ3月開催

「リトル・ママフェスタ」は、『ママたちが集まる場所をつくる』という想いを原点に、これから出産を迎える方や、現在子育てをしている方はもちろん、子育てに関わるすべての人に向けた、「出会う」「学ぶ」「遊ぶ」がぎゅっと詰まった国内最大級の親子フェスタです。

北海道から沖縄まで全国の主要都市で開催されており、年間65回を超える開催数は、親子フェスタとして日本一の規模（自社調べ）。年間30万人以上のママ・パパが来場しています。キッズレースや撮影会、ステージ企画に加え、企業ブースでは気になる商品を実際に見て・試せる体験型コンテンツも充実。「こんなイベントが欲しかった！」と思える、親子で笑顔になれるひとときを過ごせる場として、多くの支持を集めています。

イベント概要

対象：親子（マタニティ～未就学児のいるファミリー）

参加費：無料（要事前申し込み）

【注目の体験型コンテンツやステージイベント】

＜イベントの一部をご紹介＞※開催内容は各フェスタサイトごとに異なります

キッズレース（事前予約制）

お子さまの月齢・年齢に合わせて楽しめるレースです。

ハイハイレースおひるね・おすわりアート撮影会 （事前予約制・有料）

会場ごとに異なるテーマのセットを

ご用意。お子さまの成長を、プロ仕

様の可愛いデザインで大切に残せま

す。

※アートテーマは会場ごとに異なりますので各会場の情報をご参照ください。

【テーマ：ころころ♪イースターエッグをつかまえて！】

ニコニコ相撲（事前予約制）

「先に笑った方が勝ち」という、笑顔を競い合うお相撲です。赤ちゃんたちの可愛らしい表情をぜひお楽しみください。

ニコニコ相撲親子向け講座（事前予約制、当日受付枠もあり）

プレママ・プレパパから育児中の方まで、どなたでも楽しめる講座をご用意。子育てに役立つ学びからリフレッシュタイムまで、お好みに合わせてご参加いただけます。

※講座内容は会場ごとに異なりますので各会場の情報をご参照ください。

ベビーマッサージ教室クチュ

他にも、お食事やお買い物ができるファミリーマルシェ・キッチンカーやリズムに乗って体を動かして楽しめるステージイベントなど楽しいコンテンツが盛りだくさんです。ご家族の楽しい特別な一日を「リトル・ママフェスタ」でお楽しみください。

株式会社エンファム.について

世界中の子どもたちを笑顔にするエンタメディア企業として、子育て世帯を中心にメディア事業を展開。国内最大級の子育てイベント「リトル・ママフェスタ(https://festa.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)」、世界展開中の「Kawaiimama Festival(https://kawaiimama.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)」、人生100年時代をテーマにしたバブル世代向けの「bjbCOLLECTION(https://bjbcollection.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)」など多彩なイベントを企画・運営し、年間のイベント開催数は70回を超えています。また、SNS運用代行を中心としたファンマーケティング事業や、子育てをキャリアに変える「リトル・ママビジネススクール(https://lm-c.or.jp/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)」の運営をしています

株式会社エンファム.

代表取締役：森 光太郎

東京本社：〒105-0014 東京都港区芝2-30-6 ファインラック芝2F

福岡本社：〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂3-6-23 エンファム.ビル

大阪オフィス：〒541-0052 大阪市中央区安土町2-5-5 本町明大ビル506

札幌オフィス：〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目13番地 日之出ビル9階

設立：2001年12月25日

https://enfam.jp/

【報道関係者様のお問い合わせ・取材申込み】

株式会社エンファム.広報担当：marketing@l-ma.co.jp

※現地イベントの写真素材提供、オンライン取材も受付中