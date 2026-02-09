福岡県の誇るブランドイチゴ「あまおう」　休暇村志賀島では平日限定であまおうイチゴ狩り付き宿泊プランを３月１日（日）より販売

一般財団法人休暇村協会

博多湾の北部、海の中道と陸繋島の志賀島に位置するリゾートホテル「休暇村志賀島」（所在地：福岡県福岡市東区勝馬1803-1、総支配人：早坂利也）では、福岡の誇る「あまおう」の摘みたての美味しさを味わっていただこうと、40分食べ放題の「あまおう」狩りが付いた宿泊プランを、3月1日（日）から平日限定で販売します。見た目が大きくて丸みのある「あまおう」は一口食べれば甘い果汁が口いっぱいに広がります。毎年大人気でリピーターも多い人気の宿泊プランです。

◆福岡県が誇る「あまおう」

イチゴの生産量が全国第２位の福岡県。2003年、本格販売開始から23年目を迎えました。中でも、粒の大きさと濃厚な甘みが特徴で、「あかい・まるい・おおきい・うまい」の頭文字を取って名付けられたブランドイチゴ「あまおう」。イチゴの王様と呼ばれますが、実は連想しがちな「甘王」ではないのです。

「あまおう」の摘みたてが味わえます！

◆平日限定！あまおうイチゴ狩り付き宿泊プラン

毎年大人気のあまおうイチゴ40分間食べ放題付きプランです。「あまおう狩り」は福岡県ならではのイチゴ狩りです。その新鮮な美味しさをお楽しみください。

期 間：2026年3月1日(日)～2026年4月24日(金)

料 金：大 人1名 ＜1泊2食付＞ 18,500円 (税込)～

小学生1名 ＜1泊2食付＞ 10,500円 (税込)

幼 児1名 ＜1泊2食付＞ 05,500円 (税込)

※一人あたり宿泊税200円別

※大人の方のみ入湯税50円別

行 程：宿泊翌日10:30 ― 休暇村出発

▶ 10:40～11:20 ― いちご狩り

▶ 11:30 ― 休暇村帰着

※ホテルとイチゴ農園のビニールハウス間はホテルのマイクロバスでご案内します。

福岡県ならではのイチゴ狩り夕食ビュッフェにはイチゴのデザートも並びます

◆ふくおか海鮮ビュッフェ

夕食は玄界灘で水揚げされた魚介や九州各地の食材を使った海鮮ビュッフェ。志賀島名物のサザエのつぼ焼きや、新鮮な地魚の姿づくりなど、海辺のリゾートならではの味覚をお楽しみいただけます。

また3月からは手まり寿司やカジキマグロと大根のミルフィーユなどの料理も登場します。

ふくおか海鮮ビュッフェ鯛の姿造りサザエのつぼ焼き手まり寿司カジキマグロと大根のミルフィーユ

◆休暇村志賀島

玄界灘の海の幸や、目の前に広がる800ｍのビーチ、島内唯一の温泉が魅力のリゾートホテルです。福岡都市部から海の中道を渡った先の、ぐるりと海に囲まれた白浜が美しい志賀島に立地しています。全室オーシャンビューで、玄界灘に沈むダイナミックな夕日は一見の価値があります。周辺には、「マリンワールド海の中道」や「海の中道海浜公園」もあり、お子様連れのレジャーも充実しています。

所在地 ：〒811-0325 福岡県福岡市東区大字勝馬1803-1

総支配人：早坂 利也

ＵＲＬ ：https://www.qkamura.or.jp/shikano/

休暇村志賀島 外観客室（和洋室）客室からの眺め

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあいプログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。