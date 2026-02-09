マルラオイルのヴァーチェから、毎年大人気の「リペアモイストローション ラージサイズ」が今年も数量限定で登場

株式会社ヴァーチェ

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.com/)」は、2026年2月10日(火)より、毎年大人気の商品「リペアモイストローション ラージサイズ(https://virche.com/shop/products/NRL2026)」を数量限定で発売します。

ヴァーチェの人気No.2商品「リペアモイストローション(https://virche.com/shop/products/NR01)」が通常の1.5倍サイズとなる「リペアモイストローション ラージサイズ(https://virche.com/shop/products/NRL2026)」として登場。毎年ご好評のラージサイズが今年も発売が決定しました。贅沢に使える180mL（約3ヶ月分）7,392円（税込）相当（※2）を21%OFFの特別価格5,840円（税込）で販売します。

“酸化”と“糖化”に着目し、植物エキス「サトザクラ花エキス」「ウメ果実」「ハイブリッドローズ花」を配合。年齢サインの原因にアプローチしながら、 ハリ、うるおい、弾力、くすみ（※3）、キメ全方位をケアします。

人の肌と同じ構造の「5種のヒト型セラミド（※4）」、高い保湿力の「シロキクラゲ多糖体」「アミノ

酸（※5）」を配合。ヴァーチェのキー成分であり、肌との親和性が高い「マルラオイル」がうるおいを肌のすみずみ（※6）まで届け、しっかりと水分を抱え込める肌へ導きます。

2025年9月のグレードアップリニューアルでは「復活の木エキス（※7）」を配合。たぐいまれな生命力を持つ成分を追加することで、さらにうるおいを長時間キープできるようになりました。加えて、水分を抱え込める肌へと導く「エクトイン（※8）」も追加し、バリア機能をサポート。乾燥や紫外線によるダメージから肌を守り、肌本来の美しさへと導きます。

リッチで濃厚なとろみが特長のテクスチャで、マッサージにもぴったり。肌にすっと浸透（※6）し、内側から弾むような、ふっくらうるおい肌へ。ほんのりやさしく心地よい天然精油ローズの香りも特長です。

◆商品特長

通常の1.5倍サイズでたっぷり使えてお得なラージサイズ

毎年ご好評の「リペアモイストローション(https://virche.com/shop/products/NR01)」のラージサイズを今年も数量限定発売。約3か月間使える180mLの大容量で7,392円（税込）相当（※2）を特別価格5,840円（税込）で発売します。美容液成分たっぷりの濃密とろみ化粧水を惜しみなく使えます。

生命力ある植物エキスが全方位にアプローチ

"酸化"と”糖化”に着目した美容成分「サトザクラ花」「ウメ果実」「ハイブリッドローズ花」を配合。ハリ、うるおい、弾力、くすみ（※3）、キメ全方位をケアし、肌を土台（※9）からうるおいで満たします。

水分不足の肌がよろこぶ惜しみないモイスト成分

人の肌と同じ構造の「5種のヒト型セラミド（※4）」、高い保湿力の「シロキクラゲ多糖体」「アミノ酸（※5）」配合。さらにヴァーチェのキー成分である「マルラオイル」が濃密なうるおいを肌のすみずみ（※6）まで届けます。

うるおいを閉じ込める「復活の木エキス（※7）」

アフリカ大陸の乾燥した土壌で、わずかな雨でもみずみずしい緑の葉が育つほどの、たぐいまれな生命力を持つ「復活の木エキス（※7）」配合。しっかりとうるおいを封じ込め、長時間キープします。

バリア機能をサポートする「エクトイン（※8）」

「エクトイン（※8）」は、塩湖や砂漠のような高塩濃度、乾燥の過酷な環境に生息する微生物が作り出す天然由来の成分です。紫外線や乾燥、大気汚染などの外部刺激から肌を守り、肌本来のバリア機能をサポート。水分をしっかりと抱え込める肌へと導き、肌本来の美しさを引き出します。

◆香りのこだわり

※イメージ

心地よい天然精油ローズの香り

香りはほんのりやさしい天然精油ローズ。

毎日のお手入れが至福のリラックスタイムに。

リペアモイストローション ラージサイズ

＜商品概要＞

価格：5,840円（税込）

内容量：180mL

発売日：2026年2月10日(火)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30149/table/80_1_cb062b531b583606bf48caf254179cba.jpg?v=202602090151 ]

※1）年齢に応じたケア

※2）通常サイズより容量を換算し算出

※3）乾燥による

※4）保湿成分：セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP

※5）セリン、アラニン、グリシン、グルタミン酸、リシンHCl、トレオニン、アルギニン、プロリン

※6）角質層まで

※7）保湿成分：ミロタムヌスフラベリフォリア葉／茎エキス

※8）保湿成分

※9）角層

ヴァーチェの「マルラオイル」とは

アフリカで”神の木”と呼ばれるマルラに実る果実から、わずかに採れる奇跡のオイルである「マルラオイル」。エイジングケア（※1）にかかせないビタミンE、オレイン酸、オメガ3・6を含み、抗酸化力（※2）はオリーブオイルの約10倍。高い保湿力が特長で、唯一無二の美容素材として注目されています。

マルラの木。アフリカ南部に生育する大木で、その強い生命力から現地では”神の木”と呼ばれる。マルラの実。1粒から採取されるマルラオイルは、わずか0.1mL。

～VIRCHEのマルラオイル～

VIRCHEは日本初となる国内製造マルラオイルを発売（※3）。100%マルラオイルだけを使用し、防腐剤・香料・着色料すべて無添加で、エコサートコスモスナチュラル認証を取得済。

”飲めるほどピュア”といわれる純度100%で、洗顔後すぐの濡れたままの状態で使用でき、肌にうるおいを与えます。

現在、累計販売個数135万本（※4）を突破し、公式オンラインレビュー3,000件以上(※5)。発売開始から10年、多くのお喜びをいただくロングセラー商品です。

＜VIRCHEのマルラオイルが選ばれる理由＞

◆ 厳しい品質基準を独自設定

品質コントロールのため、テクスチャーや匂いなど15項目の独自基準を設定。すべてクリアした原料のみを使用します。

◆ 鮮度へのこだわり

出荷直前まで毎日10分毎の温度室温管理を徹底。国内工場で小ロットで生産。常に鮮度が高い状態でお届けします。

◆ 研究・進化を続ける

進化する製法、厳しい品質管理でマルラオイルを提供。

※1）年齢に応じたケア

※2）オイル自体が酸化することを防ぐ力

※3）当社調べ（2014年2月時点、日本国内の製造業において）

※4）2024年2月～2026年1月当社出荷実績

※5）2026年1月現在

株式会社ヴァーチェについて

株式会社ヴァーチェは、「選択肢のある未来～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導びいていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカにあるマルラの木の実からとれるマルラオイル使用のエイジングケアに特化したスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売しているメーカーです。

ブランド公式サイト :https://virche.com/ブランド公式Instagram :https://www.instagram.com/virche.jp/