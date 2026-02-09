国内シェアNo.1のAI真贋鑑定サービス「フェイクバスターズ」、リユース店舗向け新鑑定メニュー「画像鑑定」の提供を開始

IVA株式会社

国内シェアNo.1（※1）のAI真贋鑑定サービス「フェイクバスターズ」を運営するIVA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：相原 嘉夫、以下「IVA」）は、法人向けの新たな鑑定メニュー「画像鑑定」の提供を開始しました。

「画像鑑定」は、写真をもとに最短30分で鑑定結果を提供する鑑定メニューです。鑑定ニーズの高いラグジュアリーバッグやアパレル、トレーディングカード（シングルカード）、高級時計を含む全9カテゴリー・250ブランド以上に対応しています。

IVAは、リユース事業者やEC事業者の真贋鑑定業務を迅速かつスムーズに支援し、仕入れ・出品・販売におけるスピードと安心感の向上に貢献します。

◼️「画像鑑定」開始の背景

二次流通市場の拡大に伴い、リユース事業者やEC事業者においては、より多様な商材を、より短時間で真贋判断する必要性が高まっています。しかし、現場では専門人材や鑑定ノウハウの不足がボトルネックとなり、業務負荷の増大が課題となっています。

こうした課題に対応するため、これまで培ってきた知見や運用実績を踏まえ、鑑定スピード・対象ブランド・利便性の3点をさらに強化した新メニュー「画像鑑定」の提供を開始しました。

◼️「画像鑑定」について

「画像鑑定」は、お客様自身で撮影した商品画像をもとに、スピーディーかつリーズナブルに真贋鑑定を行う法人向けメニューです。ご依頼から最短30分、最長でも24時間以内に鑑定結果をお知らせします。

本メニューでは、要望の多かったラグジュアリーバッグ・アパレル、トレーディングカード（シングルカード）、高級時計を新たに鑑定対象として追加し、全9カテゴリー・250ブランド以上に対応。写真による真贋鑑定の対応領域を拡充しました。最先端のAI技術と世界最高峰の鑑定チームが有する知見を組み合わせることで、画像鑑定であっても品質を担保した高精度な真贋鑑定を行います。

※これまで提供してきた法人向け鑑定メニュー「クイック鑑定」と「特急鑑定」は、「画像鑑定」に統合されます。

＜対象カテゴリー＞

▼既存カテゴリー

スニーカー

ストリートアパレル

アクセサリー・ホビー（※ゴローズ・クロムハーツ除く）

香水

シューズ

▼新規カテゴリー

トレーディングカード（シングルカード）

ラグジュアリーバッグ

ラグジュアリーアパレル

高級時計

＜鑑定時間（目安）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53083/table/77_1_6cb07c46d8a526cbf82e5c40cf034aba.jpg?v=202602090151 ]

＜受付時間＞

11:00～20:00（休業日なし）

※価格はカテゴリーや契約内容によって異なります。

※鑑定時間は混雑状況により前後する場合があります。

※トレーディングカード（シングルカード）、ラグジュアリーバッグ、ラグジュアリーアパレル、高級時計の画像鑑定は、鑑定結果に誤りがあった場合の補償対象外となります。

※トレーディングカード（シングルカード）は、PSA、BGS、ARSなど、他社鑑定済み商品も鑑定対象です。なお、11:00～13:00のご依頼は通常よりお時間を要する場合があります。

◼️サービス拡充と今後の展望について

「フェイクバスターズ」は、2025年4月からの約半年間で鑑定対象ブランドを従来比約3倍の約300ブランドへ拡大しました。スニーカーやラグジュアリーブランド品に加え、トレーディングカード、コレクタブルホビー（ラブブなど）、高級時計など二次流通市場で真贋鑑定ニーズの高い商材を幅広くカバー。マーケットプレイス運営事業者・リユース事業者・EC事業者など、多様な事業形態において柔軟に活用いただけるサービスへと進化しています。

今後も最先端のAI技術を活用した機能向上を図り、消費者が安心・安全に取引できる市場環境の整備に貢献してまいります。

◼️「フェイクバスターズ」について

「フェイクバスターズ」は、偽造品が多く流通している約300ブランドを対象とした、累計鑑定数180万件を超える国内シェアNo.1（※1）のAI真贋鑑定サービスです。膨大なデータ基盤と豊富な鑑定ナレッジから開発されたAI鑑定に加え、多彩な経歴を持つ鑑定チームと最新鋭の専門機器を駆使して、正確かつ迅速に鑑定を行います。

国内のマーケットプレイスやリユース企業を中心に数多くの企業と取り組みを拡大する一方で、2023年6月に台湾拠点、同年9月に中国法人を開設し、事業の海外展開も強く推進してまいりました。今後は日本市場のみならず、アジア市場、北米市場、欧州市場への展開も進めていきます。

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/fakebusters_official/

公式Xアカウント：https://x.com/FAKEBUSTERS_JP

（※1）IVA調べ、2022年12月調査、日本国内における「真贋鑑定サービス」として

▼法人向けプラン「パートナーシッププログラム」の詳細とお問合せはこちら

https://www.fakebusters-iva.com/ja/BusinessContact

▼対応ブランドについて

現在、スニーカーブランドをはじめ、アパレル、アクセサリー、ラグジュアリーブランド、トレーディングカード、時計、香水など約300のブランドを鑑定することができます。今後も対応ブランドを追加してまいります。

◼️代表取締役CEO プロフィール

相原 嘉夫（Yoshio Aihara）

1995年生まれ。青山学院大学大学院国際マネジメント研究科を卒業し、MBAを取得。学生時代に自身一社目となるアパレル関連の事業を展開。そこで成長を続けるスニーカー市場と、市場の長年抱える「フェイク問題」というペインに目をつけ、2019年にAIと鑑定士を掛け合わせることで高い精度を実現した真贋鑑定サービス「FAKEBUSTERS」を立ち上げ、IVA株式会社を設立。日本語・中国語のバイリンガル。「Forbes JAPAN 30 Under 30 2023」、「Forbes 30 Under 30 Asia 2024」選出。

Xアカウント：https://x.com/YoshioAihara

【会社概要】

IVA株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 45F

代表取締役：相原 嘉夫

事業内容：事業内容：スニーカー、ブランドバッグ、ファッションアパレル、トレーディングカード、高級時計、コレクタブルトイ、香水の真贋鑑定

URL：https://iva-corp.com/