元ブレイキングダウンガールの美人社長・藤渡小百合、初写真集の発売決定！「握力対決」「パンチを受ける」など前代未聞のお渡し会も！
株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、「藤渡小百合ファースト写真集 ノーガード」を2026年2月25日に発売する。
『藤渡小百合ファースト写真集 ノーガード』2026年2月25日発売
恋愛リアリティ番組出演や2代目ブレイキングダウンガールとして注目を集めるタレント・藤渡小百合。看護師の資格を持ち、美容系サロンの社長という一面も持っている。
そんな多忙な日々の合間を縫って撮影に訪れたのは、高知県。大自然に身をゆだね、鍛え上げた美しいボディが、静かに解き放たれていく。
社長という肩書を脱ぎ捨て、等身大の姿で撮影に臨んだ本作。トレーニングを重ねてきたしなやかな身体と、飾らない笑顔。そのギャップが生み出す艶やかな色気は、見る者を強く惹きつける。
旅館で見せる大人の色気、仁淀川での無防備な表情、商店街での屈託のない笑顔。さらに、高知の“九龍城”とも呼ばれ、建築愛好家からも注目を集める沢田マンションでの撮影も敢行。クールな表情も印象的に切り取られている。
撮影の合間には、移動車内で打ち合わせを行うなど、社長業も忙しくこなす。才色兼備の美人社長が覚悟をもって挑んだ一冊。ぜひ目にしてほしい。
また2月23日には、書泉ブックタワー （東京都）にて発売イベントも刊行。本人と「握力対決」や「パンチを受ける」、「エステ券」など、前代未聞、彼女ならではの特典も実施予定だ。
■お渡し会
開催日時：2月23日 16:00～
場所：書泉ブックタワー （東京都）
https://t.livepocket.jp/e/wabt9
＜参加特典＞
- 全券種共通特典として「藤渡小百合と握力対決！勝てばオリジナルステッカープレゼント」
（握力計にてお客様の握力を計測。藤渡さんはイベント前に握力を計測し、Xなどに発表。その数値と対決。）
【1冊券】
- 事前サイン本1冊を本人よりお渡し
- お客様自身のカメラまたはスマートフォンで藤渡小百合さんを撮影（10秒）（チェキ・動画・ポラロイド不可）
【3冊券】
- 事前サイン本1冊を本人からお渡し+通常本2冊をスタッフよりお渡し
- お客様自身のカメラまたはスマートフォンで藤渡小百合さんを写真撮影（15秒）（チェキ・動画・ポラロイド不可）
- １ショット or ２ショットチェキ x 1
- 生写真1枚（3種からランダム）をスタッフからお渡し
【5冊券】
- 事前サイン本1冊を本人からお渡し +通常本4冊をスタッフよりお渡し
- お客様自身のカメラまたはスマートフォンで藤渡小百合さんを撮影（30秒）（チェキ・動画・ポラロイド不可）
- １ショット or ２ショットチェキ x 1
- 生写真（3種コンプリート）を本人からお渡し
- B2ポスター
- パンチを受ける（ストレート・ボディ・フック 選択制/動画撮影可/希望する方のみ）
※安全を考慮をして行います
【10冊券】
- 事前サイン本1冊を本人からお渡し +その場でサイン1冊為書きして本人からお渡し+通常本8冊をスタッフよりお渡し
- お客様自身のカメラまたはスマートフォンで藤渡小百合さんを撮影（60秒）（チェキ・動画・ポラロイド不可）
- １ショット or ２ショットチェキ x 2
- 生写真3種（コンプリート）を本人からお渡し
- B2ポスター
- パンチを受ける（ストレート・ボディ・フック 選択制/動画撮影可/希望する方のみ）
※安全を考慮をして行います。
- ロケで撮影したサイン入りチェキ1枚（ランダム）
- 私物サイン ※常識の範囲内のもの
- エステ券（藤渡さんの経営するエステサロン券 / 施術は店舗スタッフになります / 藤渡さんと面会希望の場合、別途費用が発生。予約時に公式LINEで要日程調整）
●藤渡小百合（ふじと・さゆり）プロフィール
1994年2月25日生まれ。福岡県出身。身長164cm。看護師の経歴を活かして美容サロンを経営。ほか、Netflix「ラブ デッドライン」などの恋愛リアリティショーをはじめ、多数のTV番組に出演。2代目ブレイキングダウンガールやファッションモデルとしても活躍。趣味は筋力トレーニング、海外旅行。
【書籍仕様】
タイトル：藤渡小百合ファースト写真集 ノーガード
撮影：清田大介
発売日：2026年2月25日全国発売
判型・ページ数：A4・112ページ
定価：3,850円（税込）
出版元：株式会社玄光社
ISBN：978-4768331200
Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4768331203
【会社概要】
商号 : 株式会社玄光社
所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5
設立 : 1931年
事業内容 : 出版
URL : https://www.genkosha.co.jp/