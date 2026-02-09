「ZETA DIVISION」FORTNITE部門のyuma, Koyotaが『Esports World Cup 2026』出場権を獲得！
GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」FORTNITE部門のyuma, Koyotaは、2026年1月8日(木)から2月7日(土)にかけて開催された『Reload Elite Series Qualifier 1』において、優勝したことをお知らせいたします。
本大会の結果により、両選手は2026年8月にサウジアラビア・リヤドで開催される世界最大級のeスポーツの祭典『Esports World Cup 2026』内で行われる決勝大会、『Reload Elite Series Championship 2026』への出場権を獲得いたしました。
■『Reload Elite Series Qualifier 1』大会概要と結果
『Reload Elite Series』は、「FORTNITE」のリロードモードを舞台としたデュオ形式の公式大会です。高速かつアグレッシブな展開が特徴で、総額100万ドルと世界一の座を巡り、各国代表のトッププレイヤーたちが激突します。
【試合経過】
静かな滑り出しとなった序盤を経て、yuma, KoyotaデュオはMatch 5、Match 7での功績、撃破ポイント獲得を皮切りに猛追を開始。首位独走を許しかけた場面でも集中力を切らさず、運命の最終戦へ望みを繋ぎました。
迎えたラストマッチでは、驚異的な勝負強さが爆発。終盤のローグラウンドを完全に支配してビクトリーロイヤルをもぎ取り、土壇場での大逆転優勝を果たしました。
■『Reload Elite Series Championship 2026』について
『Reload Elite Series Championship 2026』は、2026年8月にサウジアラビア・リヤドで開催される世界最大級のeスポーツの祭典『Esports World Cup 2026』内にて行われる、『Reload Elite Series』の決勝大会です。 世界各国の予選を勝ち抜いた精鋭デュオのみが出場権を手にし、賞金総額100万ドル（約1.5億円）を懸けて激突します。
世界へ挑むyuma, Koyotaへ、引き続き熱いご声援をよろしくお願いいたします。
ZETA DIVISIONについて
2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。
ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。
