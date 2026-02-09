【採用・組織の属人化を解消】「社長の分身（人材紹介業向け）」サービスを正式リリース
■概要
株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、
人材紹介業界向けに、
経営者の判断基準・採用思想・組織設計を可視化し、事業成長を支援する経営支援サービス
「社長の分身（人材紹介業向け）」 を正式にリリースしました。
本サービスは、登録するだけで0円で
人材紹介業において起こりがちな
・社長依存
・採用・育成の属人化
・事業拡大時の判断ブレ
といった課題に対し、
経営者の思考や価値観を“仕組み”として組織に残す ことを目的とした
新しい経営支援モデルです。
▶ サービス公式サイト
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
■ 背景
人材紹介業は、
比較的少人数でも立ち上げやすく、成長スピードも早い一方で、
事業が拡大するほど次のような課題が表面化します。
・社長の判断・営業力に依存している
・社員ごとに判断基準が違う
・採用・育成が追いつかず、定着しない
・拠点展開や人員増加で品質がばらつく
・売上は伸びても、組織が不安定になる
これらは能力不足ではなく、
経営の判断基準が言語化・共有されていないこと に起因しています。
■サービス特徴
「社長の分身（人材紹介業向け）」は、
経営者の頭の中にある判断基準・価値観・優先順位・採用思想を整理し、
組織で再現できる形に落とし込む経営支援サービスです。
人材紹介業向けには、特に以下の領域を重点的に支援します。
・採用方針・紹介スタンスの明確化
・社員の判断基準統一
・評価・育成・役割設計
・営業・マッチング品質の再現性
・拡大フェーズに耐える組織設計
「社長がいなくても判断が揃う状態」をつくることで、
事業成長と組織安定の両立を目指します。
■ 導入企業の変化（一例）
本サービスを導入した企業では、
次のような変化が見られています。
・マッチング判断のスピード向上
・社員間の判断基準の統一
・紹介時のミスマッチ低下
・マッチング品質・成約率の安定
・経営者の意思決定・判断負荷の軽減
導入企業からは、
「社内に共通の判断軸ができたことで、社員ごとの迷いとブレが減った」
といった声が寄せられています。
■なぜ“無料”で提供するのか
株式会社ルミッションは、短期的な売上拡大ではなく、
人材紹介会社が長期的に信頼され、成長し続けられる基盤づくりを
重視しています。
人材紹介業における経営課題の多くは、成長初期～拡大フェーズで
判断基準や仕組みを整理できていないことに起因しています。
これらは、
早期に可視化・言語化することで、
将来の属人化・品質低下・組織崩壊リスクを防ぐことが可能です。
そのため本サービスでは、
経営者が気軽に相談できる入口として、初期段階の支援を無償で提供しています。
▶ 社長の分身 無料登録（30秒）
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
■ 関連コンテンツ
・5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
・IT企業向け 経営・組織・判断に関する記事
https://lumission.world/jp/media/
・5方良し経営セミナー
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
■ 今後の展開
今後は、以下の取り組みを予定しています。
・人材紹介業向け「判断基準テンプレート」の拡充
・マッチング・採用・育成と分身モデルの連携強化
・5方良し経営 × 人材紹介マネジメント講座の展開
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
・オウンドメディアを活用した人材業界特集の強化
https://lumission.world/jp/media/
これらを通じて、
「判断が揃い、品質が安定する経営」の普及を目指します。
■ 会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact