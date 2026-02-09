【採用・組織の属人化を解消】「社長の分身（人材紹介業向け）」サービスを正式リリース

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、

人材紹介業界向けに、

経営者の判断基準・採用思想・組織設計を可視化し、事業成長を支援する経営支援サービス

「社長の分身（人材紹介業向け）」 を正式にリリースしました。

本サービスは、登録するだけで0円で

人材紹介業において起こりがちな

・社長依存

・採用・育成の属人化

・事業拡大時の判断ブレ

といった課題に対し、

経営者の思考や価値観を“仕組み”として組織に残す ことを目的とした

新しい経営支援モデルです。

■ 背景

人材紹介業は、

比較的少人数でも立ち上げやすく、成長スピードも早い一方で、

事業が拡大するほど次のような課題が表面化します。

・社長の判断・営業力に依存している

・社員ごとに判断基準が違う

・採用・育成が追いつかず、定着しない

・拠点展開や人員増加で品質がばらつく

・売上は伸びても、組織が不安定になる

これらは能力不足ではなく、

経営の判断基準が言語化・共有されていないこと に起因しています。

■サービス特徴

「社長の分身（人材紹介業向け）」は、

経営者の頭の中にある判断基準・価値観・優先順位・採用思想を整理し、

組織で再現できる形に落とし込む経営支援サービスです。

人材紹介業向けには、特に以下の領域を重点的に支援します。

・採用方針・紹介スタンスの明確化

・社員の判断基準統一

・評価・育成・役割設計

・営業・マッチング品質の再現性

・拡大フェーズに耐える組織設計

「社長がいなくても判断が揃う状態」をつくることで、

事業成長と組織安定の両立を目指します。

■ 導入企業の変化（一例）

本サービスを導入した企業では、

次のような変化が見られています。

・マッチング判断のスピード向上

・社員間の判断基準の統一

・紹介時のミスマッチ低下

・マッチング品質・成約率の安定

・経営者の意思決定・判断負荷の軽減

導入企業からは、

「社内に共通の判断軸ができたことで、社員ごとの迷いとブレが減った」

といった声が寄せられています。

■なぜ“無料”で提供するのか

株式会社ルミッションは、短期的な売上拡大ではなく、

人材紹介会社が長期的に信頼され、成長し続けられる基盤づくりを

重視しています。

人材紹介業における経営課題の多くは、成長初期～拡大フェーズで

判断基準や仕組みを整理できていないことに起因しています。

これらは、

早期に可視化・言語化することで、

将来の属人化・品質低下・組織崩壊リスクを防ぐことが可能です。

そのため本サービスでは、

経営者が気軽に相談できる入口として、初期段階の支援を無償で提供しています。

■ 今後の展開

今後は、以下の取り組みを予定しています。

・人材紹介業向け「判断基準テンプレート」の拡充

・マッチング・採用・育成と分身モデルの連携強化

・5方良し経営 × 人材紹介マネジメント講座の展開

・オウンドメディアを活用した人材業界特集の強化

これらを通じて、

「判断が揃い、品質が安定する経営」の普及を目指します。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact