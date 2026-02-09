暮らしを助けるユニバーサルデザインチェア『食を楽しむための椅子～みのり～』第3弾として回転タイプが登場！食後の団らんまでを楽しむための基本設計に、立ち座りや向きの変更が楽になる回転機能を備えました。

株式会社エムール食を楽しむための椅子 みのり（回転タイプ）

「寝る、座る、たたむ」に専門性を持った健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司）は、2026年2月7日より「食を楽しむための椅子～みのり～回転タイプ(以下、みのり回転タイプ)」の先行予約販売(2026年2月中旬入荷予定分)を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/os-chminok

暮らしを助けるユニバーサルデザインチェア「TASUKU-ISU」

4タイプ展開「食を楽しむための椅子 みのり」

中高年・高齢者向け椅子の豊富なラインナップを展開するエムールは、暮らしを助けるユニバーサルデザインチェア『TASUKU-ISU』として、食事のしやすさと食後の休息を両立する『食を楽しむための椅子～みのり～』シリーズを開発しました。

『食を楽しむための椅子～みのり～』は、暮らしや身体状況に合わせて選べる「オリジナル」「回転」「サポート」「折りたたみ」の4タイプを展開しています。

※他タイプは順次販売開始、プレスリリースを発表していきます。

『食を楽しむための椅子～みのり～』回転タイプ

座ったまま身体の向きを変えられる回転タイプ

「みのり回転タイプ」はテーブルへの出入りや立ち上がり動作をスムーズにするための回転機能付きモデルです。立ち座り時の膝や腰への負担を抑え、ご高齢の方にもやさしい使い心地です。

食事から休息まで支える、理想の姿勢

食事も食後のひとやすみも両立

食事中は腰をしっかり支え、ダイニングで過ごす休息時間には少し体をあずけると、胸まわりまでやさしく支える構造。そのため、長時間座っていても疲れにくく、「食べる時間」と「少し休む時間」を、自然に切り替えることができます。

人間工学デザイン

背もたれ：

自然な座り姿勢を楽に維持できる角度に設計されており、前かがみになりにくく、腰まわりを中心に支えることで姿勢が安定します。

座面高：

約43cmと一般的なダイニングテーブルで使いやすい高さに設計。ご高齢の方でも足裏が床につきやすく、座ったときの安心感と立ち上がりやすさを高めています。

肘掛け：

手を自然に置ける高さで立ち上がりをやさしくサポートし、ダイニングテーブルに干渉しづらい短めの設計により、座る・立つ・向きを変える動作もスムーズに行えます。

介助もしやすい回転機能

回転で立ち座り快適

座面がスムーズに回転するため、椅子を引かずに立ち座りやテーブルへの出入りができます。身体をひねる動作が少なく、膝や腰への負担をやさしく軽減。介助の際も動きやすく、使う方も支える方も安心です。毎日の動作を自然に支える、快適で安全な回転機能です。

美しく使える設計

暮らしに寄り添う、機能美

ダイニングに常設しても違和感のない、落ち着いた佇まい。ご高齢のご家族が使う場合でも、いかにも介護用という印象にならず、空間の雰囲気を損ないません｡

背もたれに手をかけやすい持ち手を配置し、椅子の出し引きや回転時のサポートもスムーズに。付き添う方が自然に支えられる設計で、立ち座りや方向転換も安心です。美しいフォルムの中に、使う人と支える人の快適さを両立しました。

落ち着いたデザインと素材

インテリアに馴染む

機能性だけでなく、お部屋に自然に馴染むデザインにもこだわりました。ダイニングやリビングに置いても違和感なく使えます。

フレームには割れにくく丈夫な楡（ニレ）の無垢材を使用し、美しい木目が落ち着いた雰囲気を演出。座面と背もたれには、やわらかく心地よいシェニール織の生地を採用し、季節を問わず快適にお使いいただけます。

軽くて扱いやすいのに、しっかり丈夫

安心設計

重さは約9.5kg。適度な重量があることで、座ったときや回転時もぐらつきにくく、安心して体を預けられる設計です。耐荷重は100kgと、日常使いにも十分な強度を確保。

『食を楽しむための椅子～みのり～』は青山ショールームで体験できます

食事のしやすさと食後の休息を両立する『食を楽しむための椅子～みのり～』シリーズは、エムール体験ショールーム青山（予約制）で体験できます。

ご予約はこちら :https://emoor.world/jp/showroom/#show-1168

エムール体験ショールーム青山

住所：東京都港区南青山3-3-3 リビエラ南青山 A館1階

アクセス：東京メトロ銀座線外苑前駅より徒歩5分

または東京メトロ千代田線表参道駅より徒歩10分

営業時間：平日11時～19時（最終受付18時） 土日祝10時30分～18時（最終受付17時）

家族みんなの食卓を、これからも。

食を楽しむための椅子 みのり（回転タイプ）

食べることも、くつろぐことも、無理なく続けられる。「食を楽しむための椅子【みのり】回転タイプ」は、毎日のダイニングチェアとしてはもちろん、ご高齢の方のサポート用や介護シーンにも活躍。常設しても生活感が出にくい、上質な佇まいの一脚です。

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/os-chminok

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/219_1_98bc14291fc42dc99f8f898b7efc6458.jpg?v=202602090151 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/