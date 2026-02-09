【FC大阪】株式会社 Mitas プラチナムパートナー決定のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪ではプラチナムパートナーとして、株式会社 Mitas様とパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、FC大阪オフィシャルウェブサイトに株式会社 Mitas様のロゴが掲載されます。

【代表コメント】

株式会社 Mitas

代表取締役 秋山 満様 コメント：

このたび、2026年シーズンよりFC大阪のプラチナムパートナーとして、共に挑戦できることを、大変光栄に、そして心から楽しみにしています。

ホームタウン東大阪は、挑戦する人と企業が集まり、熱い情熱と愚直な企業努力で、価値を生み続けてきた街だと感じています。

FC大阪は今、クラブとして、組織として、明確に次のステージへ進むべく、大きな挑戦をされております。

私たちMitasは、その挑戦のプロセスに伴走し、スポーツを起点に「個が活かされ、組織が強くなり、事業が伸びる」モデルを示し、「目的やゴールの実現に向けて伴走する」ことを使命としております。

地域・企業・自治体、そしてファンの皆様と共に、覚悟と誇りを持ち、この挑戦を進めていきます。そして、東大阪から、関西・日本全体にともに貢献できる存在へと、成長することを楽しみにしています。

『Mitasと満たす、Mitasで満たす』

FC大阪

代表取締役社長 近藤 祐輔 コメント：

このたび、2026年シーズンよりMitas様をプラチナムパートナーとしてお迎えできることを、大変心強く、そして光栄に思っております。

「挑戦に伴走する」というMitas様の姿勢は、次のステージへ進もうとするFC大阪の想いと深く重なるものです。

東大阪という街から生まれる挑戦を、地域・企業・ファンの皆様とともに価値へと高めながら、Mitas様とともに、クラブ・地域・人の可能性を“満たし合う”パートナーシップを築いてまいります。



【会社概要】

法人名：

株式会社 Mitas

所在地：

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目3-21 BIZ SMART茅場町4階

代表者：

代表取締役 秋山 満

事業内容：

PROサービス（採用支援／人材紹介）、BPOサービス（組織支援／実行支援）

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。