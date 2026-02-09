【FC大阪】株式会社 Mitas プラチナムパートナー決定のお知らせ
この度、FC大阪ではプラチナムパートナーとして、株式会社 Mitas様とパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
つきましては、FC大阪オフィシャルウェブサイトに株式会社 Mitas様のロゴが掲載されます。
【代表コメント】
株式会社 Mitas
代表取締役 秋山 満様 コメント：
このたび、2026年シーズンよりFC大阪のプラチナムパートナーとして、共に挑戦できることを、大変光栄に、そして心から楽しみにしています。
ホームタウン東大阪は、挑戦する人と企業が集まり、熱い情熱と愚直な企業努力で、価値を生み続けてきた街だと感じています。
FC大阪は今、クラブとして、組織として、明確に次のステージへ進むべく、大きな挑戦をされております。
私たちMitasは、その挑戦のプロセスに伴走し、スポーツを起点に「個が活かされ、組織が強くなり、事業が伸びる」モデルを示し、「目的やゴールの実現に向けて伴走する」ことを使命としております。
地域・企業・自治体、そしてファンの皆様と共に、覚悟と誇りを持ち、この挑戦を進めていきます。そして、東大阪から、関西・日本全体にともに貢献できる存在へと、成長することを楽しみにしています。
『Mitasと満たす、Mitasで満たす』
FC大阪
代表取締役社長 近藤 祐輔 コメント：
このたび、2026年シーズンよりMitas様をプラチナムパートナーとしてお迎えできることを、大変心強く、そして光栄に思っております。
「挑戦に伴走する」というMitas様の姿勢は、次のステージへ進もうとするFC大阪の想いと深く重なるものです。
東大阪という街から生まれる挑戦を、地域・企業・ファンの皆様とともに価値へと高めながら、Mitas様とともに、クラブ・地域・人の可能性を“満たし合う”パートナーシップを築いてまいります。
【会社概要】
法人名：
株式会社 Mitas
所在地：
〒104-0033 東京都中央区新川1丁目3-21 BIZ SMART茅場町4階
代表者：
代表取締役 秋山 満
事業内容：
PROサービス（採用支援／人材紹介）、BPOサービス（組織支援／実行支援）
株式会社F.C.大阪
大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。