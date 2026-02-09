【FC大阪】株式会社 Mitas プラチナムパートナー決定のお知らせ

写真拡大 (全3枚)

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪ではプラチナムパートナーとして、株式会社 Mitas様とパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。


つきましては、FC大阪オフィシャルウェブサイトに株式会社 Mitas様のロゴが掲載されます。




【代表コメント】
株式会社 Mitas
代表取締役　秋山 満様 コメント：
このたび、2026年シーズンよりFC大阪のプラチナムパートナーとして、共に挑戦できることを、大変光栄に、そして心から楽しみにしています。


ホームタウン東大阪は、挑戦する人と企業が集まり、熱い情熱と愚直な企業努力で、価値を生み続けてきた街だと感じています。


FC大阪は今、クラブとして、組織として、明確に次のステージへ進むべく、大きな挑戦をされております。


私たちMitasは、その挑戦のプロセスに伴走し、スポーツを起点に「個が活かされ、組織が強くなり、事業が伸びる」モデルを示し、「目的やゴールの実現に向けて伴走する」ことを使命としております。


地域・企業・自治体、そしてファンの皆様と共に、覚悟と誇りを持ち、この挑戦を進めていきます。そして、東大阪から、関西・日本全体にともに貢献できる存在へと、成長することを楽しみにしています。


『Mitasと満たす、Mitasで満たす』




FC大阪　


代表取締役社長　近藤 祐輔 コメント：


このたび、2026年シーズンよりMitas様をプラチナムパートナーとしてお迎えできることを、大変心強く、そして光栄に思っております。


「挑戦に伴走する」というMitas様の姿勢は、次のステージへ進もうとするFC大阪の想いと深く重なるものです。


東大阪という街から生まれる挑戦を、地域・企業・ファンの皆様とともに価値へと高めながら、Mitas様とともに、クラブ・地域・人の可能性を“満たし合う”パートナーシップを築いてまいります。

【会社概要】


法人名：


株式会社 Mitas



所在地：


〒104-0033 東京都中央区新川1丁目3-21 BIZ SMART茅場町4階



代表者：


代表取締役　秋山 満



事業内容：


PROサービス（採用支援／人材紹介）、BPOサービス（組織支援／実行支援）







株式会社F.C.大阪
株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。