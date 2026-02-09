ホリエモン発案エンタメパン屋【小麦の奴隷 鹿屋店（鹿児島県）】が3周年！2026年2月21日～23日の3日間限定、400円以下の商品がすべて200円に！

株式会社こむぎの

株式会社こむぎの（本社：東京都千代田区、代表：笹山 直人）が展開する【小麦の奴隷】は、ホリエモンこと堀江 貴文が主宰するオンラインサロンHIU（堀江貴文イノベーション大学校）から生まれた「地方活性型エンタメパン屋」です。

鹿児島県鹿屋市にある【小麦の奴隷 鹿屋店】(https://www.instagram.com/dorei_kanoya)は、このたび3周年を迎えます。これまで支えてくださった多くのお客様への感謝を込めて、2026年2月21日（土）から2月23日（月）までの3日間限定で、400円以下の商品をすべて200円で販売する特別キャンペーンを実施いたします。

3周年の節目を祝うスペシャルな3日間。ぜひ【小麦の奴隷 鹿屋店】へお越しください。

・3周年大感謝キャンペーン！アニバーサリー特価で、400円以下の商品がすべて200円に！

【小麦の奴隷 鹿屋店】は、2022年のオープン以来、地域の皆さまに支えられ、看板商品「ザックザクカレーパン」を中心に幅広い商品がご好評をいただき、鹿屋の街に根付くベーカリーとして歩んでまいりました。これまでご愛顧いただいた皆さまへの感謝の気持ちを込めて、当店では以下のキャンペーンを開催いたします。

■キャンペーン概要

対象店舗：小麦の奴隷 鹿屋店

対象期間：2025年2月21日（土）～2月23日（月）の3日間

内容：400円以下の商品をすべて200円で販売

対象：鹿屋店 店舗でのご購入のみ（外販・催事販売は対象外）

＜対象商品の一例＞

・ザックザクカレーパン：パンの周囲全てにクルトンを貼りつけて揚げた、小麦の奴隷名物商品。200円の大特価！

・君かわうぃーね！メロンパンちゃん：パンはふんわり、自家製クッキー生地はサックサク。みんなから愛されるメロンパン。

・チーズーチーズー：チーズを中にも外にもたっぷりと使用した、チーズ好きの、チーズ好きによる、チーズ好きのためのパン。



※160円の商品は通常価格での販売となります。

※本キャンペーンは鹿屋店の店頭販売のみ対象となります。外販・催事販売は対象外です。

※完売となる場合がございますので、お早めのご来店をおすすめします。



■店舗情報

店舗名：小麦の奴隷 鹿屋店

所在地：鹿児島県鹿屋市旭原町2723-3

営業時間：10:00～18:00（売切れ次第終了）

定休日：日曜

▼Instagram▼

https://www.instagram.com/dorei_kanoya

名物「ザックザクカレーパン」

・【小麦の奴隷 鹿屋店】3周年に寄せて――店長ミヤのおすすめパン

■店長ミヤよりメッセージ

おかげさまで、小麦の奴隷鹿屋店は2月22日に3周年を迎えることができます。日頃よりご愛顧いただいているお客様に感謝の気持ちを込め、3周年イベントを開催いたします。

今後も、より多くのお客様に「また来たい」と思っていただけるよう、常に努力を重ねてまいります。どうぞ、変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。

小麦の奴隷 鹿屋店 店長ミヤ

■店長ミヤのおすすめ「鹿屋店オリジナルホットサンド」

私のおすすめは、小麦の奴隷自慢の食パンを使用した、当店オリジナルの「焼きたてホットサンド（600円～）」です。注文を受けてから焼き上げるため、いつでも出来たてをお楽しみいただけます。定番のエビブロッコリーサンドやBLEサンド（ベーコン・レタス・目玉焼き・モッツァレラ）など、約10種類を日替わりでご提供しております。ぜひお気に入りの味を見つけてください。

※焼き上がりまで5分程お時間をいただきます。

※記事内の商品は、すべて税込価格。

「鹿屋店オリジナルホットサンド」

・地方活性型エンタメパン屋【小麦の奴隷】とは

株式会社こむぎのは、堀江 貴文が主宰するオンラインサロンHIUから生まれたベーカリーブランド【小麦の奴隷】を展開しています。

2020年、人口約5,500人の北海道大樹町から始まった私たちの挑戦は、今、新たなフェーズへと進化しています。その核となるのが、店舗の枠を超えて地域を駆け巡る「移動販売（外販）」です。パン屋が少ない地域や地元の事業主様へ出向いていき、当日焼きたてのパンを届けるこのスタイルは、単なる販売ではなく、地域住民との交流を生む「移動型エンターテインメント」。競合が少ないこの領域で、【小麦の奴隷】は圧倒的な支持をいただいています。



2026年4月に6周年を迎える大樹本店でも、売上の大半をこの外販が占めており、立地や人口に左右されない「地方創生モデル」の正解を導き出しました。今後も「店舗で待つ」のではなく「パンの力で地域に飛び込む」姿勢を貫き、日本全国の地方にワクワクを届けてまいります。

FC加盟店募集 :https://komugino.jp/komuginodorei/小麦の奴隷 商品一例

【会社概要】

株式会社こむぎの

代表者：笹山 直人

所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork 11F

業種：飲食業

公式サイトURL：https://komugino.jp/

公式LINE：https://lin.ee/4JlDjkC

小麦の奴隷 公式LINE QRコード



