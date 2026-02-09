【今年も協賛】ソラマチアカペラストリート 学生団体を応援します｜いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、昨年に引き続き、東京スカイツリータウン内の商業施設「東京ソラマチ」で開催されるアカペラ音楽イベント、ソラマチアカペラストリート2025に協賛いたします。いえらぶGROUPは、頑張る大学生を応援してまいります。

■協賛のきっかけ

ソラマチアカペラストリート実行委員会の創設メンバーが弊社に在籍しているご縁から、昨年に引き続き、今年も協賛させていただくことになりました。

アカペラを通じて社会を明るくする皆さんの取り組みを今年も応援できることを嬉しく思います。

皆さんの活躍を楽しみにしています。

■イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/8550/table/741_1_e1278008311caee7428e2b26e0907fd2.jpg?v=202602090151 ]

☆当日会場で『いえらぶ君オリジナルカイロ』を配布！

▼昨年の様子はこちらから

https://www.ielove-group.jp/blog/detail-04819

▼関連イベント トライトーンによる、アカペラワークショップ開催！

https://www.ielove-group.jp/news/detail-1221

～いえらぶGROUPは、頑張る大学生を応援します～

▼協賛やサポートをご希望の方は、以下よりお問い合わせください

https://www.ielove-group.jp/contact/

■ソラマチアカペラストリートについて

全国各地からアカペラグループが集結し東京ソラマチ(R)の真冬の“空”を彩ります。

素敵な歌声のプレゼントをあなたに全国から集ったアカペラグループが東京ソラマチ(R)の空にハーモニーをお届けします。

公式サイト：https://sas-web.org/

X(旧Twitter)：@solacappella(https://x.com/solacappella)

Instagram：@solamachiacappella(https://www.instagram.com/solamachiacappella/)

YouTube：www.youtube.com/@solacappella(https://www.youtube.com/@solacappella)

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

