大河ドラマが100倍楽しくなる！福井・岐阜・滋賀ゆかりの武将「丹羽長秀」を学ぶ講座開催

岐阜県観光資源活用課

岐阜県は、福井県および滋賀県と共通する観光資源を生かした広域周遊観光の促進に取り組んでいます。 その一環として、3県にゆかりのある戦国武将「丹羽長秀（にわながひで）」及び大河ドラマをテーマに、首都圏の皆様へ向けた特別講演会「大河ドラマを見るのが100倍楽しくなる講座！」を2月26日(木)明治大学アカデミーホールにて、開催いたします。

丹羽長秀は、軍事・実務両面に長け、美濃攻めや安土城築城等で活躍し、最後は越前で世を去りました。

織田信長に仕え、3県と深いかかわりのあった長秀の生涯と活躍を、2026年（令和8年）放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』で時代考証を担当する柴裕之氏による基調講演のほか、同作で丹羽長秀を演じる俳優の池田鉄洋氏を迎えたスペシャルトークで深堀りします。

■開催概要

日時：令和８年2月26日（木）18時30分～20時30分（18時00分開場予定）

会場：明治大学 アカデミーホール（東京都千代田区神田駿河台１-１）

定員：750名

参加費：無料

＜プログラム＞

【第一部】 基調講演（18時35分～19時20分）

講演者：柴 裕之（東洋大学非常勤講師、大河ドラマ「豊臣兄弟！」時代考証担当）

演題：「惟住（丹羽）長秀 -その生涯と活躍-」

【第二部】 スペシャルトーク

登壇者：

- 池田 鉄洋（俳優、大河ドラマ「豊臣兄弟！」丹羽長秀役）- 大河内 勇介（福井県立歴史博物館 学芸員）- 山形 隆司（岐阜関ケ原古戦場記念館 学芸員）- 松下 浩（滋賀県文化スポーツ部文化財保護課 学芸員）

MC：

- ミスター武士道（歴史系Youtuber）- 田中 元暁（明治大学付属明治高等学校教諭（日本史））

主催者：福井県、岐阜県、滋賀県、明治大学 （後援：ＮＨＫ福井放送局）

■お申込み方法

以下のURL（明治大学申し込みページ）からお申し込みください。

お申込み期限：2月25日（水）10時00分まで

- 対面講座：https://academy.meiji.jp/course/detail/7740

（申込期限：2月25日（水）10時00分）

- オンデマンド配信：https://academy.meiji.jp/course/detail/7739

（申込期限：3月9日（月）17時00分）

■講師紹介

柴 裕之（しば ひろゆき）氏

1973年東京生まれ。東洋大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。現在、東洋大学文学部・駒澤大学文学部非常勤講師。2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)時代考証。専門は、日本中近世移行期政治・社会史。単著『織田信長―戦国時代の「正義」を貫く』(平凡社、2020年)、『羽柴秀長―秀吉の天下を支えた弟』(KADOKAWA、2025年)、『秀吉と秀長―「豊臣兄弟」の天下一統』(NHK出版、2025年)、編著『図説 豊臣秀吉』(戎光祥出版、2020年)ほか。

池田 鉄洋（いけだ てつひろ）氏

1970年東京都出身。1999年放送「元禄繚乱」で大河ドラマ初出演。2023年放送「らんまん」では及川福治役。現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」では丹羽長秀役として出演。

また、TBSで現在放送中の日曜劇場「リブート」にも出演。

そのほか、映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」で脚本をつとめる。

ミスター武士道（みすたー ぶしどう）氏

1990年、三重県四日市市出身。歴史YouTuber。2019年に歴史解説チャンネル『戦国BANASHI』を開設。戦国時代を中心に、日本史や大河ドラマの解説などが話題となり、登録者数20万人を超えるチャンネルに。歴史解説のほか、城跡や歴史資源を巡るロケ、歴史研究者や大河ドラマ出演者との対談などにも力を入れている。歴史にまつわるイベントのMCや講演会も多数。著書に「ミスター武士道の戦国武将本当のキャラ教えます図鑑」（宝島社）『漫画と図解と地図でわかる豊臣秀長徹底解説』（主婦の友社）など。

- 大河内 勇介 氏（福井県立歴史博物館 学芸員）- 山形 隆司 氏（岐阜関ケ原古戦場記念館 学芸員）- 松下 浩 氏（滋賀県文化スポーツ部文化財保護課 副主幹）- 田中 元暁 氏（明治大学付属明治高等学校教諭（日本史）・歴史研究部顧問）- 福田 布貴子 氏（フリーアナウンサー、モデレーター、ナレーター）