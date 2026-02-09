3月14日（土）YouTube無料ライブ配信！「ベトナムの食文化探訪　～古都フエに息づく信仰・伝統行事・食～」

キッコーマン株式会社

キッコーマン国際食文化研究センター(*)は、3月14日（土）14:00から、キッコーマン東京本社KCC ホールにおいて、「ベトナムの食文化探訪 ～古都フエに息づく信仰・伝統行事・食～」をテーマにした食文化講座を開催します。28名様限定で会場でご参加いただけるほか、YouTubeライブ配信でもご視聴いただけます。

ベトナム最後の王朝であるグエン朝（1802～1945年）の帝都として栄えたベトナム中部の古都フエには、宮廷文化が色濃く残るとともに、独自の信仰に根ざした文化が受け継がれています。今回、学習院女子大学教授の宇都宮 由佳先生に、1年間にわたりベトナム・フエに滞在された体験をもとに、現地の伝統行事と食文化についてお話しいただきます。南北に細長い国土が生み出す文化の多様性に加え、長年フィールド調査を行って研究に取り組んできたタイとの比較なども交えながら、信仰とともに営まれるフエの人々の生活をご紹介します。会場では、フエの伝統行事で飾られる祭壇飾りの展示や、ベトナムのお茶やお菓子の試食を通して、現地の雰囲気を味わっていただけます。現地で生活したからこそ見えてきたベトナム・フエの魅力を、ぜひお楽しみください。会場参加に加え、YouTubeライブ配信でもご視聴いただけます。お申し込みいただいた皆様全員に、限定URLをお送りします。2026年4月30日(木)まで、アーカイブを何度でもご視聴いただけます。皆様のご応募をお待ちしております！

１．講師：学習院女子大学 国際文化交流学部 日本文化学科 教授 宇都宮 由佳 氏

大分県出身。博士（学術）、調理師。

1990年代よりアジア（米食文化圏）で食文化の変容についてフィールド研究や、

和食の維持継承に関する学校給食や正月の食事調査、醤油の地域特性の研究など、

学術的な活動や研究成果を発信している。

２．日時：2026年3月14日（土）14:00～15:30

３．会場：キッコーマン株式会社 東京本社KCCホール

４．参加方法：１.会場参加(定員28名 ※応募者多数の場合は抽選）

２.YouTubeライブ配信（事前応募制）

５．参加費：無料

６．申込方法：キッコーマン国際食文化研究センターホームページからお申し込みください。

https://www.kikkoman.com/jp/kiifc/information/fs20260314.html

お申し込み後、事務局よりライブ視聴用URLをお送りします。

※ご参加には、YouTubeをご覧いただくことのできるパソコン・タブレット・スマートフォンなどの

端末とインターネット環境が必要です。

７．申込締切： 会場参加をご希望の方 2026年3月4日(水) 23:59まで

※応募者多数の場合は抽選。3月5日以降、詳細をご連絡いたします。

YouTubeライブ視聴をご希望の方 2026年3月14日(土) 14:00まで



８．お問合せ先： キッコーマン国際食文化研究センター

受付時間：平日（祝日を除く）10:00～16:00

TEL: 04-7123-5215

E-mail：shoku@mail.kikkoman.co.jp

(*)キッコーマン国際食文化研究センター

キッコーマン国際食文化研究センターは、キッコーマン株式会社創立80周年記念事業の一環として、1999年7月に設立しました。「しょうゆ」を中心とした文化社会面からの食文化の歴史的研究、食に関する情報の収集や公開などを主なテーマとして活動しています。

しょうゆや食に関する書籍の公開、これまでの研究結果をまとめた展示、研究機関誌「FOOD CULTURE」の発行のほかに、様々な分野の専門家をお招きした食文化講座では、最新の食文化研究をわかりやすくお届けしています。

キッコーマン国際食文化研究センター 公式HP

https://www.kikkoman.com/jp/kiifc/

しょうゆとキッコーマンの歴史

https://www.kikkoman.com/jp/kiifc/history/