インバウンド4,000万人時代のホテル不足を解消。1坪にシャワー2基を凝縮した“デュアルタイプ”など、新作ユニット2種を第54回「国際ホテル・レストラン・ショー」（東京ビックサイト）で発表。

株式会社和光製作所

株式会社和光製作所（所在地：京都府京都市、代表取締役：西田隆一 ）が展開する浴室ブランド「SPIRITUAL MODE（スピリチュアルモード）」は、2026年2月17日より開催される第54回「国際ホテル・レストラン・ショー」において、インバウンド回復に伴う多人数宿泊ニーズに対応した「デュアルタイプ」など、新作シャワーユニット2機種を初公開いたします。

昨今の観光業界では、インバウンド客が4,000万人を超える一方で、多人数向け客室における「水廻りの渋滞」や地価高騰による「客室面積の制約」が深刻な課題となっています。今回の展示では、1坪（1616サイズ）の省スペースに2基のシャワーと洗面を凝縮した最新モデル「DSM1616」などを提案し、これからの宿泊施設が抱える構造的課題をデザインの力で解決します。

出展の背景

昨年のインバウンド旅行客は4,000万人を超えました。中でも多人数で宿泊される外国人旅行客が増える傾向にあり、4名以上で宿泊できる客室を備えたホテルの開発が年々増えつつあります。しかしながら、多人数向けの部屋であるにもかかわらず、その多くが浴室・洗面所が1つしかないのが実態です。そこで、今回、そのような不便さを最小のスペースで解消できる「デュアルタイプのシャワーユニット」の提案を行います。

また、近年、全国的に地価の高騰が起こり、採算面からホテルの客室数を、最大限増やすために客室面積を最小限に抑える傾向が出てきています。しかし、その一方で、顧客満足の視点から、シャワーとトイレ、洗面を分離する方向性もあり、水廻りの設置スペースを広げなければならないというジレンマにあります。こうした課題を解決すべく、従来の標準的な1216サイズ（内寸1200ｍｍ×1600ｍｍ）のスペースで、シャワー・トイレ・洗面を完全に分離できるシャワーユニットの展示も行います。このモデルは、ウェットエリアとドライエリアを完全に分離しているので、ドライエリアには従来の室内用建材が使用できるため、他のエリアの内装と同化させることができるという、今までのシャワーユニットにはない内装デザイン上の自由度の高さも大きな特徴です。(賃貸住宅にも利用可能です)

他にも、従来よりご好評いただいているシャワー、トイレ、洗面の3点式ユニットで、出入りのしやすいタイプの提案も行います。

製品紹介

DSM1616

多人数型宿泊施設に最適な新しいコンセプトモデル。コロナ禍明け以降、国内旅行やインバウンドは右肩上がりで回復傾向。それに伴い新たな宿泊施設開発も続々進行中。その中でも注目されるのが多人数型宿泊施設。定員4名以上のホテルは市場に少なく、需要と供給にミスマッチが生じています。一方、1部屋あたりの宿泊人数は増えているのにも関わらず、浴室や洗面が1つしかない宿泊施設がほとんど。そこで、今回1616サイズ（1坪）に浴室と洗面を2つまとめたデュアルタイプのシャワーユニットをご提案します。（特許出願中）

〇 洗面ボウル・水栓セット

・オリジナル洗面ボウルを展示。両サイドから同時使用可能。

・洗面ボウル下の空間を収納として活用。

〇 シャワーブース

・800×800サイズのシャワーブースを2つ搭載。

・シャワーブースガラスドアを引き違い戸にすることで、1坪サイズの中に全てが収まる設計。

SSM1216-SP

スタンダードモデルであるSSM1216のトイレを分離したセパレートモデル。従来の一般的な1216サイズ(内寸1200mm×1600ｍｍ）で設置が可能。ウエットエリアのシャワーパンはFRP製防水パン仕様で、ドライエリアの洗面やトイレの床や壁は、一般的な室内建材の使用が可能な設計仕様なので、客室全体の内装デザインとマッチさせることができる意匠の自由度を確保している。在来工法との比較においても、パーツのプレハブ化による量産効果で、コストメリットも◎。（特許出願中）

〇 洗面ボウル・水栓セット

・新開発折り畳み式洗面ボウルで、省スペースでありながら、開口時には従来の洗面ボウルの大きさを確保。

〇 サーモ水栓

・ビルトイン式レインシャワー。

・ユニットの外側で給水・給湯配管を通すため、高さの限られたスペースでも、最大限有効高さを確保できる。

〇 入口ドア

・兼用タイプの木製引き戸を採用。

・引き戸を1枚にすることで、開放性を維持しながら、コストも削減。

SSM1218BF

既存のスタンダードモデルであるSSM1218の、浴室の入口ドアとシャワーパーティションの開口幅を有効開口寸法750ｍｍを確保することで、使いやすさを向上させたモデル。一部仕様変更で、東京都をはじめとするバリアフリー条例にも対応可能。

展示会に関する情報

日時：2026年2月17日（火）～2月20日 10:00～17:00（最終日16:30まで）

場所：東京ビッグサイト西展示場1～4ホール ブースNo. 西1ホール W1-N18

アクセス：りんかい線 国際展示場駅（下車徒歩約7分）

ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅（下車徒歩約3分）

＊国際展示場駅から東京ビッグサイトまで無料シャトルバスがあります。

コメント

代表取締役社長 西田隆一

HCJホテルレストランショーは、毎年スピリチュアルモードとして、新作や未来を見据えたコンセプトモデルを発表させていただく機会として捉えています。本年も、新たなコンセプトに基づいた２機種を発表させていただき、これからの宿泊施設業界の課題解決に向けて取り組んでいきます。

今後の展望

株式会社和光製作所が展開する浴室ブランド「スピリチュアルモード」は、水廻り業界における日本初のデザインブランドとして、浴室空間を美しくしていくことで、そこを人が生きるための新しいエネルギーの再生の場へと変化させ、それによって人の心を美しくしていくことを目指しています。

本件に関する問い合わせ先

株式会社和光製作所SPM事業部

電話番号：075-693-3280

メールアドレス：info＠spiritual-mode.com

会社概要

会社名：株式会社和光製作所

所在地：

設立：1961年5月23日

代表取締役：西田隆一

事業内容：住宅機器一般・一般プラント・産業機器一般・各種板金加工一般