開始30分で目標達成！約10gのスマートディスプレイ「GUIDE01」が目標比5,504％、支援額1,650万円超を記録しプロジェクト完走

HappyLifeCreators株式会社（本社：大阪市淀川区、代表：牧長 心）は、2026年1月31日、クラウドファンディングプラットフォーム「GREEN FUNDING」にて実施していた世界最小・最軽量級スマートディスプレイ「GUIDE01」の先行予約販売プロジェクトを終了いたしました。

最終的に、目標金額の5,504％（総額16,512,200円）の支援をいただき、533名のサポーターと共にプロジェクトを完走いたしました。

プロジェクト詳細を見る :https://greenfunding.jp/lab/projects/9135GREEN FUNDINGプロジェクトページに飛びます

■クラウドファンディング実施結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52293/table/14_1_01c9211c170d9e443464bbffb4f715b6.jpg?v=202602090551 ]

※プロジェクト開始30分で目標を達成しました

■なぜ「GUIDE01」は支持されたのか？反響の分析

GREEN FUNDING プロジェクトページ訪問者属性

今回のプロジェクトでは、特に30代～50代の男性やガジェット愛好家やビジネスパーソンを中心に大きな反響をいただきました。

アンケートやSNSでの声を分析した結果、以下の3点が主な支持要因となっています。

「つけていることを忘れる」世界最軽量級10gの衝撃

スマートグラスの課題であった「重さ」を徹底的に排除した設計が、普段使いを前提とするユーザーに高く評価されました。

愛用のメガネをそのまま活かせる後付け型

デバイスを後付けするスタイルにより、お気に入りのデザインや視力補正機能を損なうことなく、あらゆるメガネをスマート化できる点が、装着時の違和感を嫌う層から圧倒的な支持を得ました。

開発SDKの公開による「無限の拡張性」

SDKを公開し、ユーザー自身が独自のアプリや機能を開発できるオープンな姿勢が、エンジニアやクリエイターの知的好奇心を刺激しました。「自分好みの通知ツールを作りたい」「業務用のナビゲーションを実装したい」といった、プロダクトを共に成長させたいという共感層の支援を力強く後押ししました。

■ メディア掲載実績およびインフルエンサーによる評価

プロジェクト期間中、テレビや多くのテック系メディア、インフルエンサーの皆様に「GUIDE01」を取り上げていただきました。

■代表取締役 牧長 心 より感謝のコメント

- テレビ： 日本テレビ系『ZIP!』いろどりプラスコーナーにて「身につけられる最新機器」の一つとして紹介されました。身につけやすさを追求したデザインが大きな反響を呼び、放送直後から幅広い層より多くの期待の声が寄せられました。- Webメディア： 『ギズモード・ジャパン』『＠DIME』『PC Watch』をはじめとする国内主要テックメディアにて、次世代のユニークなスマートグラスとして紹介されました。- インフルエンサー：VR/AR界の先駆者であるGOROman（null先生）氏からも、その軽量性とSDKによる拡張性について期待の声をいただくなど、開発者コミュニティからも熱い視線が注がれています。HappyLifeCreators株式会社 代表取締役 牧長 心ご支援いただいた皆さまへの御礼

この度は、533名という本当に多くの方々から多大なるご支援を賜り、心より感謝申し上げます。開始30分での目標達成、そして展示会での皆様からの直接のフィードバックを通じ、本製品が持つ可能性を再認識いたしました。いただいたエネルギーを糧に、皆様の日常やビジネスをより豊かにするデバイスとして大切に製品を届けてまいります。

■今後の展開（ロードマップ）

「GUIDE01」は、クラウドファンディングの成功を手始めに、以下のスケジュールで展開を進めてまいります。

2026年3月1日～：支援者様へ順次発送。現在、最終的なクオリティチェックを行っております。万全の体制で皆様の元へお届けします。

2026年3月（予定）：自社ECサイトでの販売を開始します。

■法人のお客様・販売代理店様へ

弊社では「GUIDE01」の普及にご協力いただける販売代理店様や、福利厚生・備品等での導入をご検討の法人様からのお問い合わせを随時受け付けております。

製品のデモ機貸出や卸値に関するご相談、また新規プロジェクトでの協業についても、お気軽に下記窓口までご連絡ください。

法人お問い合わせ窓口： [藤岡 / sales@happylifecreators.com / 06-4256-4974]

代表者：代表取締役 牧長 心

本社所在地：〒532-0011大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル701

設立：2019年5月10日

事業内容：Webシステム、スマホアプリ開発、VR/ARソリューション

URL：https://www.happylifecreators.com/



令和元年設立。社員数20人弱のITベンチャー。業界を問わずあらゆるWebシステムやアプリケーションの受託開発や自社サービス開発のほか、XR技術を活用した課題解決を得意としています。代表兼エンジニアがウェアラブルデバイス黎明期からスマートグラスの開発に携わっていた知見を活かして「ソフトとハードの二刀流」として2025年11月、世界最小・最軽量級スマートディスプレイ「GUIDE01」のクラウドファンディングに挑戦。3月頃一般発売を開始予定。

