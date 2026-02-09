【SALONIA】2026年春夏限定のピンクとグリーンが３月2日新発売　くすみ感のあるやわらかなカラーで、新生活に彩りを

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社:大阪市中央区）のミニマル美容家電ブランド【SALONIA】は、2026年春夏限定「flow（フロウ）シリーズ」のヘアドライヤーとヘアアイロンを発売します。

発売日・流通：2026年3月2日（月）より順次

【店頭】全国の家電量販店、ドン・キホーテ（一部店舗を除く）

【EC】公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/pages/salonia)、ECモール（Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/50A602A9-A40C-4E4C-96F5-53DC468BE1D1?ingress=0&visitId=699b2478-466b-41c4-9a64-0e7047e84443)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000125/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/salonia.html)等）

SALONIAのロングセラー商品であるヘアドライヤーとヘアアイロンは、ベーシックな定番カラー5色（ブラック・ホワイト・グレー・ネイビー・ベージュ）に加え、季節ごとにカラフルな限定カラーを展開しています。

限定カラー45色目となる今回は、霧がかったようなくすみ感のあるミスティピンクとミスティグリーンを採用しました。環境の変化が大きい新生活シーズンにおいて、flowというコンセプトに込めた、自分のリズムやペースを大切にしながらスタイリングをお楽しみください。

* SALONIAヘアドライヤーシリーズ累計販売数実績（2015年5月～2025年11月）自社調べ

** SALONIAヘアアイロンシリーズ累計販売数実績（2013年6月～2025年12月）自社調べ

商品特長

■スピーディーイオンドライヤー

税込価格：5,918円 カラー：ミスティピンク、ミスティグリーン

1．2.3㎥/min*1の大風量により、ドライ時間を30％短縮*2

面倒なドライ時間を短縮*2できる、大風量のドライヤー。

2．速乾によりダメージを軽減*3

髪が熱を受ける時間が短いため、キューティクルのダメージを軽減*3します。

3．髪にうれしいマイナスイオン機能

マイナスイオンで髪をいたわりながら乾かします。

4．折り畳み式＆軽量のコンパクト設計

かさばりにくく場所をとらず、軽量なので持ち運びにも便利です。

5．シンプルな3モードでヘアセット

TURBO・SET・COOLの3モードにより、使い分けができます。



*1 TURBO時。自社調べ。*2 自社製品(SL-007)との比較。自社調べ。*3 乾燥時間短縮による。自社調べ。

■ストレートヘアアイロン/セラミックカールヘアアイロン/2WAYストレート＆カールヘアアイロン

1． スタイリングや髪質に合わせて選べる温度設定

最高230℃まで設定可能*4。

ダイヤルもしくは、5℃刻みで設定可能なボタンで、細かな温度調整ができます。

ストレート:120 ~ 230℃ / カール:100 ~ 210℃ / 2WAY:100 ~ 220℃

2．最短30秒*5のスピーディーな立ち上がり

電源を入れてから使用可能な温度になるまでスピーディーなので、忙しい朝の時短になります。

3．消し忘れを防ぐ、オートパワーOFF機能を搭載

使用開始から約30分後に自動で電源が切れます。

4．海外で使用可能

100V~240V対応。対応電圧内の国では変圧器なしで使用できます。（変換プラグや変換アダプターは別途必要）

*4 ストレートヘアアイロンの場合 *5 ストレートヘアアイロン (24mm) が最低設定温度 (120℃) に到達するまでの時間

・ サロニア ストレートヘアアイロン 24mm（左）

税込価格：3,828円 カラー：ミスティピンク、ミスティグリーン

・サロニア セラミックカールヘアアイロン 32mm（中）

税込価格：4,708円 カラー：ミスティグリーン

・サロニア 2WAY ストレート&カールヘアアイロン 32mm（右）

税込価格：4,708円 カラー：ミスティピンク

※新生活シーズンのギフトにオススメ

楽天市場で限定発売：ドライヤーとヘアアイロンセット(オリジナルショッパー入り・メッセージカード付き)

SNSキャンペーン「推しカラー総選挙」

過去に発売した歴代の限定カラー45色の中から、一番推しの色を投票いただきます。

また、自分にあった色のアイテムが見つかる診断コンテンツなども展開します。

プレゼント内容：2026年春夏限定「flowシリーズ」のドライヤーとヘアアイロンのいずれかを合計15名様。

※商品・カラーは選べません。

対象SNS： SALONIA公式 X @salonia01 https://x.com/salonia01

応募条件： １.Xのアカウントを公開に設定したうえで 、SALONIA公式アカウントをフォロー

２.対象の投稿に『#サロニア推しカラー』+投票番号(画像参照)+投票理由を付けてリプライし、応募完了

※ 応募期間内にフォロー＆リプライともに完了した方が対象となります。

応募期間： 2026年2月24日(火)12:00～2月28日(土)23:59

SALONIA公式

HP：https://salonia.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/salonia_official/

Ｘ：https://x.com/salonia01 TikTok： https://www.tiktok.com/@salonia_official