ユーザー自身でSkillsを作成できる機能を提供開始

JAPAN AI株式会社

JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、ユーザー自身でSkillsを作成・共有できる機能の提供を開始しました。

AIエージェント運用課題を解決するSkills（スキルズ）とは

Skillsは、AIに専門的な作業能力（業務の処理手順やルール）を追加できる機能です。例えば、会社独自の書類作成ルールに従った文書作成や、特定の手順に沿ったデータ整理など、これまで人が行っていた専門作業をAIに組み込むことができます。

JAPAN AIで提供するSkillsは、AIエージェントの「できること」を部品化し、組織全体で使い回せるようにします。例えば、ある部門が作成した「顧客情報を安全に取得する処理」を、他の部門のAIエージェントでもそのまま利用できます。

従来は、各担当者がAIエージェントに指示内容を全て記述する必要があり、同じ処理でも担当者ごとに異なる書き方をしていました。同一の作業能力が組み込まれたSkillsを活用することで、誰がAIエージェントを使っても同品質の出力結果を保つことが可能になります。また、一度作ったSkillsを修正すれば、それを使用している全てのAIエージェントに改善が反映されるため、運用管理の負荷も軽減されます。

さらに、AIエージェントにSkillsを組み込むことで、業務フローに合わせて作成していた複数のAIエージェントを統一化することができます。これにより、業務ごとにエージェントを切り替える必要がなくなります。

ユーザー自身で出来るSkills作成機能について

従来のAIサービスでは、提供企業が用意したSkillsしか使えず、各企業の業務に合わせた処理を自由に作成することができませんでした。JAPAN AIはユーザー自身が業務に応じたSkillsを作成し、組織全体で共有・再利用できる仕組みを構築しました。

今後の展望

今後は、業界標準の処理部品を配布する仕組みや、段階的に機能を改善できる仕組みの強化、コスト管理機能の追加、外部サービスとの連携拡大を予定しています。最終的には、AIエージェント開発が「Skillsを組み合わせる作業」として誰でも取り組めるようになり、個人の知見を組織の資産に変換できる世界を目指します。

JAPAN AIについて

JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。

会社概要

社 名：JAPAN AI株式会社

代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭

本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階

設 立：2023年4月

事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス

URL：https://japan-ai.co.jp/