J2リーグ「藤枝MYFC」とオフィシャルパートナー契約を締結　地域に根差したサッカークラブをサポート

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、明治安田J2リーグに所属する「藤枝MYFC（マイエフシー）」（運営会社：株式会社藤枝MYFC 代表取締役 徳田 航介）とオフィシャルパートナー契約を締結しました。

藤枝MYFCは、サッカーを通して人と人を結び付け、地域と共に支えあい発展できるクラブを目指し活動を展開しているチームです。当社は、藤枝MYFCの姿勢に深く共感し、共に地域社会の発展に貢献したいと考え、オフィシャルパートナー契約の締結を決定しました。槙野新監督のリーダーシップのもと更なる飛躍を目指す藤枝MYFCをサポートし、スポーツの力を通じて、地域の未来をより明るくし、笑顔の回数を増やしていくことを目指します。

藤枝MYFCのホームタウンは志太榛原地域の4市2町であり、当社はその一つである静岡県榛原郡吉田町にて、半導体材料・ディスプレイ材料・グラフィック材料を開発・生産しています。またこれら当社工場で働く従業員の90％近くがこの地域に居住しており、きわめてつながりの強い地域です。本契約を通じて、当社協賛のホームゲーム等を開催し、従業員およびその家族が一体となって藤枝MYFCを応援することで、地域全体でクラブの挑戦を支える機会を創出していきます。そして、地域の皆様とともに喜びや感動を共有することで、働く人にとって誇りを持てる企業であり続けるとともに、地域社会の中で当社の存在をより身近に感じていただける企業となることを目指していきます。

＜「FUJIFILMプレゼンツマッチ ～CONNECTED～」の開催＞

富士フイルムは、2026年2月14日（土）、藤枝総合運動公園サッカー場にて行われる藤枝MYFC vs 松本山雅FC戦を「FUJIFILMプレゼンツマッチ ～CONNECTED～」として開催することをお知らせします。

日 時 ：2026年2月14日（土） 14:00キックオフ

対 戦 ：藤枝MYFC vs 松本山雅FC

会 場 ：藤枝総合運動公園サッカー場（静岡県藤枝市原100）

＜藤枝MYFCの概要＞

創 立 年 ：2009年

ホームタウン：藤枝・志太榛原地域（藤枝市・焼津市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町）

沿 革 ：2009年 静岡県1部リーグ スタート

2011年 東海1部リーグ 優勝・地域決勝大会（JFL昇格戦）2位 JFL昇格

2013年 JFL 13位・Jリーグ準加盟 Jリーグ昇格

2022年 J3リーグ 2位 J2昇格

2023年 J2リーグ12位

2024年 J2リーグ13位

2025年 J2リーグ15位

公式HP ：https://myfc.co.jp/

＜富士フイルムグループの概要＞

富士フイルムグループは、グループパーパス「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」のもと、 社会課題の解決と持続可能な社会の実現への貢献を目指し、「ヘルスケア」「エレクトロニクス」「ビジネスイノベーション」「イメージング」の4つのセグメントでグローバルに事業を展開しています。

静岡県榛原郡吉田町においては、「富士フイルム株式会社」の半導体材料およびグラフィック材料の研究開発拠点を有しています。また、同地区には半導体材料を扱う「富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社」とディスプレイ材料・グラフィック材料を扱う「富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング株式会社」の生産拠点も有しており、各産業の発展に貢献しています。

