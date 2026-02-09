Shopifyストアの顧客接点をモバイルアプリで拡張 モバイルアプリ構築サービス「つなポケ」を提供開始

株式会社リワイア

株式会社リワイア（所在地：東京都港区、代表取締役：加藤 英也、以下「リワイア」）は、グローバルコマースをリードするShopify（ショッピファイ）のオンラインストアを基盤としたモバイルアプリ構築サービス「つなポケ」の提供を開始しました。

「つなポケ」は、Shopifyの顧客データや顧客セグメントを活用し、小売事業者が顧客の手元へ最適なタイミングでプッシュ通知で直接情報を届けるモバイルアプリを構築できるサービスです。

「つなポケ」提供の背景

EC事業者においては、安定した事業成長のために、顧客情報を統合・活用し、一人ひとりの購買履歴や行動、関係性に応じたコミュニケーションを行うことで顧客との関係性を深めることが重要になっています。

Shopifyを利用する事業者は、顧客に関する情報をタグやメタフィールド、顧客セグメントとして蓄積・管理することで、多様な顧客体験を設計できます。

リワイアおよびグループ企業である株式会社ソーシャルPLUSでは、Shopifyの特徴を活かし、顧客体験向上を支援するアプリを提供することで、これまで多くの小売事業者を支援してきました。

- オムニチャネル会員連携アプリ「Omni Hub」による店舗・ECの顧客購買データ統合- 総合ポイントアプリ「どこポイ」による購買・行動に応じたポイント活用- 会員ランクアプリ「らんキィ」による購買金額や行動を元にした会員ランク分類- LINE連携アプリ「CRM PLUS on LINE」によるLINE上での顧客コミュニケーション

これらのサービスを提供する中で、多くの事業者様より、



「Shopifyの顧客データを活かし、プッシュ通知で情報を届けたい」

「店舗での会員証表示やロイヤルティ施策を、よりスムーズに行えるようにしたい」



といった声をいただいており、これらの要望に応えて「つなポケ」を開発・提供開始いたしました。

「つなポケ」とは

「つなポケ」は、Shopifyのオンラインストアをベースにモバイルアプリを構築するサービスです。

事業者は、Shopify上の顧客データ・顧客セグメントを活用し、アプリを通じて顧客に直接プッシュ通知を配信できます。

また、「つなポケ」はShopify Flowに対応しており、「プッシュ通知を送信する」のActionを提供しています。これにより、顧客の行動や状態をトリガーにした通知を自動化でき、運用負荷を抑えながら、リピート購入の促進や継続的な来店につながる情報提供を実現します。

▼ つなポケ Shopify アプリストア URL

https://apps.shopify.com/tsunapoke?locale=ja

プッシュ通知 活用例

Shopifyの機能や外部アプリと連携し、以下のような通知配信が可能です。

- 初回購入者に向けたリピート購入促進メッセージ- 特定店舗を利用した顧客への店舗情報配信- 会員ランクに応じた先行情報・限定情報の通知- ポイント失効期限が近い顧客への利用促進メッセージ- 会員ランクアップ時の通知

これらの顧客セグメントや購買・行動データをもとにした通知によって、顧客体験の質向上と継続的な関係構築に貢献します。

モバイルアプリ会員証

「つなポケ」を利用することで、モバイルアプリ上で会員証を表示できるようになります。

店舗における会員証表示において、都度オンラインストアへログインし、マイページを表示することには一定の負荷が発生します。

モバイルアプリを活用することで初回起動時に会員登録またはログインを行うことで、その後はログイン操作不要で会員証を表示でき、スムーズな会員証表示による来店時の顧客満足度向上につながります。

料金体系

「つなポケ」は初期費用0円・月額500ドル～にて利用いただくことができます。

詳細な料金体系については「つなポケ」サポート窓口 app-cs@rewired.jp までお問い合わせください。

今後の展望

リワイアは、「つなポケ」をはじめとするShopifyアプリ群を通じて、オンラインとオフラインを横断した顧客体験の高度化を支援してまいります。

ポイント施策や会員ランク施策との連携を通じて、顧客との長期的な関係構築を支える機能拡張も検討していきます。

株式会社リワイア 会社概要

「コマースを、つなぎなおす。」をミッションに、ECシステムの技術支援をはじめ、コマースに必要な各種機能をつなげるインテグレーションサービスを提供しています。システム構築の経験豊かなエンジニアを中心に、ShopifyをはじめとしたECサイト・アプリを技術面からサポートします。自社開発アプリとして、店舗・ECで会員情報を連携する「Omni Hub」、ポイント機能を実装できる「どこポイ」、会員ランクを作成する「らんキィ」、モバイルアプリを構築する「つなポケ」、チェックアウト画面やサンクスページを最適化する「あとプラ」、サンキューページをカスタマイズできる「さんクス」を提供中。

会社名：株式会社リワイア

所在地：東京都港区青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F

代表者：代表取締役 加藤 英也

事業内容：コマースのデジタル化支援 / ECシステム・アプリ開発 / ECシステム構築支援

Webサイト：https://rewired.jp/

< 本件に関するお問い合せ先 >

株式会社リワイア

担当 : 井形

E-mail：info@rewired.jp