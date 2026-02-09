冷やせる/温める弁当箱　温冷ランチボックスをMakuakeプロジェクトにて先行予約販売を開始

【MAKUAKEプロジェクトにて先行予約開始】

株式会社フルークフォレスト

https://www.makuake.com/project/glb0125/

タイトル：温かい物は温かく冷たい物は冷たく弁当も美味さ倍増 HAPEL温冷ランチボックス

期間：2026年03月30日まで

【製品背景】

家の外や家の中でもよく利用されるのがお弁当です。

そのお弁当の食材でも適切な温度で食べられた方がより一層美味しく食べられます。

さらに、夏場のお弁当は食材を詰めた後、冷ましてから蓋を閉めたり、保冷剤で冷やすなど冷却する手間もありました。

温冷ランチボックスでは温めも冷却も両方可能になっています。

冷却、保冷、しながら食材の痛みを防止しながら保管して、食べる時は温めて食べられると言いう使い方が可能になります。

温めるお弁当箱はよくありますが、冷却できるというのが本製品の最大の特徴です。

【冷却を実現したペルチェ素子】

温めや冷却に使用するのはペルチェ素子という熱交換技術を使用しています。

本来ペルチェ素子は除湿器や冷房機器などの使用されますが、電力を最大限に効率化し、弁当を冷やせるだけのパワーを保ったまま、耐久性を上げました。

また、時間に限りはありますが、バッテリーで駆動できるまで低消費電力を実現しました。

【簡単ではないペルチェ素子】

ペルチェ素子は手軽に温冷製品が作れるということで現在では様々な夏物、冬物アイテムに使用されています。

しかし、耐久性の問題や温度管理、さらに消費電力の問題があり、弁当箱のようなバッテリーで駆動できるペルチェアイテムは技術的に困難な製品でした。

HAPEL温冷ランチボックスを開発したグローバルハイテック社はペルチェ素子の製造技術特許を持っているペルチェ素子専門メーカーです。

小型でバッテリーで駆動できる温冷式の弁当箱を実現しました。

温める弁当箱はよく目にしますが、冷やせる弁当箱は大変稀な商品である理由は技術的な難しさにあります。

もちろん、この稀な技術は日本特許出願中です。

【温度管理で常に設定温度に】

設定温度は3種類あります。

温めるHOT（温め）モード、冷たい状態を維持するMEDIUM（保冷）モード、冷却するCOLD（冷却）モードが備わっています。

それぞれの設定温度は常に弁当箱の温度を監視しており、常に温度を保つように設計されています。

設定した温度と想定した食材の温度イメージが大きく異なることがありません。

【バッテリー内蔵】

バッテリーを内蔵しており、移動中、屋外でも使用出来ます。

付属のPD充電ケーブルを利用して充電します。

45w の充電器を使えば約2時間で充電が完了します。

モバイルバッテリーでも充電や駆動も可能です。

バッテリーで駆動できる時間は限られていますので、モバイルバッテリー等で駆動すると長い時間、温度コントロールが可能になります。

※USB電源は付属しません。

【火もレンジも使わない安全設計】

HAPEL温冷ランチボックスは外出する時だけのアイテムではありません。

家にいるご家族への作り置きにも最適です。

【素材に拘った弁当箱】

食品を入れるインナーボックス、蓋、パッキン等はすべて食品専用に作られ、素材から有害物質が無い事が証明されています。

インナーボックスは加熱、冷却を繰り返すため、過酷な条件でも難無く使用できる素材を厳選しています。

ステンレスの中でも高級食器に使われるSTS304J1鋼材を使用しています。

耐移性、耐腐食、抗菌性に優れた弁当箱に最適な素材の弁当箱です。

【汁物にも対応】

弁当箱でありがちな汁漏れも2重パッキンで対策しています。

インナーパッキンは完全密閉でき、万一高圧になった場合の対策で弁になるシリコンキャップが蓋についています。

アウターパッキンは万が一、インナーボックスから漏れた場合の対策とお弁当を詰めた際に外側に付着した食材が漏れないよう対策しています。

スープのような汁物でもご利用可能です。

※あくまで汁漏れ対策ですので、横にした状態で持ち歩くなどは行わないでください。

【洗浄簡単】

食材を入れる弁当箱部分は分解して洗浄できます。

食洗器や乾燥機に耐える耐熱性があります。

本体側は拭き掃除が楽に行える複雑な形状を避けたデザインです。

【カラー展開】

【仕様】

【詳細はMAKUAKEプロジェクトページへ】

