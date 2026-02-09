Insta360、バレンタインデーセール開催!人気カメラが最大30％オフ
Insta360Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下「Insta360」）は、2026年2月6日（金）～2月16日（月）の期間限定で「バレンタインデーセール」を開催しております。
本セールでは、フラッグシップの360度全景カメラ「X5(https://store.insta360.com/jp/product/x5?c=3892&from=japanese-valentines-day)」をはじめ、軽量ポータブルな4Kアクションカメラ「GO Ultra(https://store.insta360.com/jp/product/go-ultra?c=6120&from=japanese-valentines-day)」、暗所性能に優れた8Kアクションカメラ「Ace Pro 2(https://store.insta360.com/jp/product/ace-pro-2?c=3611&from=japanese-valentines-day)」、スマホ撮影を快適にするジンバル「Flow 2 Pro(https://store.insta360.com/jp/product/flow-2-pro?c=3862&from=japanese-valentines-day)」など、人気製品・キットを特別価格でご提供いたします。
さらに、偶発的な損害に備えられる安心サービス「FlexiCare」も10％オフの対象となり、購入後もより安心してご利用いただけます。
バレンタインの思い出づくりはもちろん、旅行・日常Vlog・スポーツ撮影の新しい相棒として、ぜひこの機会にInsta360製品をご検討ください。
概要
セール名：バレンタインデーセール
期間：2026年2月6日（金）～2月16日（月）
内容：対象製品・キットの特別価格販売（最大30％オフ）
詳細を見る :
https://store.insta360.com/jp/campaign/japanese-valentines-day?from=banner